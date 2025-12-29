Bang & Olufsen ra mắt sản phẩm tai nghe earbuds có gía 46 triệu đồng

Bước sang năm thứ 100 hoạt động, Bang & Olufsen được giới mộ điệu thương hiệu và những người yêu thích audio đặt nhiều kỳ vọng. Không ngoài mong đợi, bên cạnh những sản phẩm cao cấp vừa được công bố cách đây không lâu như bộ sưu tập Thế kỷ (Centennial) và soundbar (loa thanh cao cấp) Beosound Premiere, nhà chế tác Đan Mạch đã giới thiệu mẫu tai nghe Beo Grace.

Beo Grace có thể đựng vừa vặn trong chiếc túi xách tay (Ảnh: Bang & Olufsen).

Không chỉ là món đồ gắn bó với người yêu nhạc cả khi ở nhà, làm việc tại văn phòng, xuống phố, hay du lịch, thiết bị đeo tai trở thành một phần trong phong cách thời trang. Với Beo Grace, Bang & Olufsen muốn nâng cấp tai nghe lên nhóm phụ kiện xa xỉ.

Dấu hiệu đầu tiên cho tham vọng này của Bang & Olufsen thể hiện ở lựa chọn chất liệu cho sản phẩm tai nghe Beo Grace chính là nhôm nguyên khối. Theo Bang & Olufsen, lựa chọn này lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của sắc bạc, để cặp earbuds trở thành “món trang sức cho đôi tai”. Đây cũng là chất kim loại biểu tượng cho ngôn ngữ thiết kế của nhà chế tác này.

Vẻ đẹp thanh lịch được khắc họa trong từng chi tiết kim loại (Ảnh: Bang & Olufsen).

Những đặc tính ưu việt như sự bền bỉ và độ sáng đẹp mắt của nhôm được Bang & Olufsen trân trọng và thừa hưởng trên các sản phẩm audio cao cấp của hãng từ thế kỷ XX đến nay.

Chất liệu này là lựa chọn phù hợp cho thiết kế thân tai nghe kiểu “cuống lá” đặc sắc của Beo Grace, điểm nhấn diện mạo thứ hai trên sản phẩm. Sản phẩm được đánh bóng bằng công nghệ phun hạt, đẽo gọt tại nhà máy số 5 của hãng tại Struer, Đan Mạch, với màu tự nhiên, thân tai tạo tương phản đẹp mắt cả về màu sắc lẫn hình khối cho tổng thể tai nghe.

Logo thương hiệu Bang & Olufsen xuất hiện nổi bật trên ống nhôm có kích thước chỉ bằng đầu ngón tay (toàn bộ tai nghe dựng đứng cũng chỉ cao 3,1cm), cho thấy trình độ kỹ thuật về khả năng thu nhỏ thiết bị công nghệ của hãng. Sự mảnh mai của tai nghe còn đem lại tính thanh lịch cho thiết kế này.

Hộp sạc sang trọng cũng là một điểm nhấn (Ảnh: Bang & Olufsen).

Bang & Olufsen đặt Beo Grace vào hộp sạc cũng làm từ nhôm cao cấp. Hộp sạc cỡ bỏ túi có đèn báo và bản lề ẩn để củng cố ngôn ngữ thiết kế liền lạc, tinh giản. Nhà sản xuất còn cho ra mắt một túi đựng da nhỏ chế tác tại Ý để hoàn thiện tinh thần xa xỉ và thời thượng của Beo Grace.

Beo Grace sở hữu công nghệ âm thanh hiện đại (Ảnh: Bang & Olufsen).

Về mặt công nghệ, Beo Grace là một bước nhảy vọt trong kỹ thuật của Bang & Olufsen. Chiếc tai nghe được trang bị driver bằng titanium cỡ 12mm, tăng 30% so với earbuds tiến tiến nhất của hãng trước đó là Beoplay Eleven.

Tính năng khử ồn, theo hãng, cũng hiệu quả gấp 4 lần so với Beoplay Eleven. Beo Grace cũng nằm trong số rất ít thiết bị in-ear (thiết bị đeo tai trong) sở hữu công nghệ âm thanh không gian (spatial audio) chuẩn Dolby Atmos vốn chỉ thường thấy trên các tai nghe chụp tai cao cấp.

Cặp earbuds Beo Grace còn được trang bị tính năng giảm tiếng gió và TrueTransparency™ (thay đổi chế độ nghe thông minh) như trên tai nghe chụp tai cao cấp Beoplay H100.

Phong cách thời thượng, cảm giác dễ chịu, tất cả đều có trong Beo Grace (Ảnh: Bang & Olufsen).

Beo Grace còn được trang bị công nghệ điều khiển chạm và cảm biến tiệm cận. Tính năng điều khiển chạm không còn xa lạ với những người sử dụng earbuds . nhưng với cảm biến tiệm cận người dùng chỉ cần gõ ngón tay lên thái dương mà không cần trực tiếp chạm vào tai nghe để điều chỉnh âm lượng.

Với những kỹ thuật hiện đại, thiết kế đậm tinh thần trang sức cao cấp, Beo Grace là “át chủ bài” để thương hiệu Bang & Olufsen trở nên nổi bật trên thị trường audio. Với mức giá lên tới 46 triệu đồng, cặp earbuds Beo Grace sẽ là món đồ hứa hẹn nhận được sự quan tâm của người yêu nhạc.

Tại Việt Nam, Bang & Olufsen được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Bang & Olufsen Hà Nội: 51 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3946 0100

Bang & Olufsen Union Square: L2-22, Tầng 2, Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM

Điện thoại: +84 28 3638 0024.

Bang & Olufsen Shop-in-shop TPHCM: Tầng 2 - Gian 201-3, Takashimaya, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TPHCM

Điện thoại: +84 28 3636 1214.