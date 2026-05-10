Apple tích hợp camera vào tai nghe thế hệ mới

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ được cho là đã đạt đến giai đoạn phát triển cuối cùng cho dòng AirPods mới tích hợp camera.

Đây không đơn thuần là một phụ kiện âm thanh mà là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm AirPods thành một thiết bị đeo thông minh hoàn chỉnh, hỗ trợ tối đa cho trí tuệ nhân tạo.

Khác với kính thông minh của Meta tập trung vào quay phim hay chụp ảnh, hệ thống camera trên AirPods đóng vai trò là cảm biến hình ảnh để Siri "quan sát" và phân tích không gian xung quanh người dùng.

Theo các báo cáo từ Bloomberg, những camera này hoạt động ở độ phân giải thấp, ưu tiên việc thu thập dữ liệu môi trường để cung cấp thông tin thời gian thực thay vì phục vụ mục đích giải trí.

Về mặt thiết kế, các nguyên mẫu đang được thử nghiệm dự kiến sẽ có phần thân dài hơn để chứa cảm biến, nhưng vẫn giữ nét đặc trưng của dòng Pro. Nếu đúng tiến độ, sản phẩm này sẽ sớm ra mắt vào mùa thu năm nay, mở ra một chương mới cho hệ sinh thái AI của Apple.

Bên cạnh đó, Apple được cho là đang phát triển một cặp kính thông minh. Trên thực tế, công ty gần đây đã tạm dừng dự án Vision Pro và tập trung nhiều nguồn lực hơn vào việc đưa sản phẩm kính thông minh của mình ra thị trường.

Sản phẩm sẽ được trang bị camera, micro và loa tích hợp, cho phép người dùng tương tác với Siri một cách dễ dàng; cùng với đó là khả năng chụp ảnh, quay video, thực hiện cuộc gọi và theo dõi thông báo.