Loạt tai nghe kẹp tai dành cho người không thích tai nghe in-ear

Trên thị trường, tai nghe open-ear có hai dạng thiết kế phổ biến là neck-band (vòng qua vành tai) và Clip-on (kẹp vành tai). Trong đó, thiết kế dạng Clip-on thiên về sự nhỏ gọn và tiện lợi, cho phép người dùng có thể sử dụng trong thời gian dài mà không gây cảm giác khó chịu.

Sony LinkBuds Clip WF-LC900 (4,99 triệu đồng)

Thiết kế hình chữ C giúp sản phẩm ôm sát vào vành tai và không gây áp lực lên ống tai. Phần thân tai nghe và quai trên có phạm vi điều chỉnh rộng và độ ổn định tốt. Sản phẩm có ba chế độ nghe, cho phép người dùng chuyển đổi chỉ với thao tác chạm trực tiếp trên tai nghe.

Chế độ Standard mang đến chất lượng âm thanh cân bằng, phù hợp để nghe đa dạng các thể loại nhạc. Trong môi trường ồn ào như trạm xe buýt hay khu vực đông người, chế độ Voice Boost giúp làm rõ giọng nói. Ở không gian yên tĩnh, chế độ Sound Leakage Reduction hỗ trợ hạn chế âm thanh thoát ra ngoài, không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Sony Clip WF-LC900 sở hữu 4 tùy chọn màu sắc (Ảnh: Thế Anh).

Tai nghe tích hợp công nghệ nâng cấp âm thanh với DSEE, 360 Reality Audio và tính năng Background Music Effect. Bên cạnh đó, người dùng có thể tinh chỉnh chất âm với EQ 10 băng tần, giúp thiết lập cấu hình âm thanh phù hợp với sở thích cá nhân.

Sony Clip WF-LC900 được trang bị bộ xử lý tín hiệu cùng công nghệ lọc giọng nói với độ chính xác cao. Thiết bị sử dụng cảm biến dẫn truyền xương để thu nhận giọng nói, đồng thời tích hợp hệ thống khử ồn nền dựa trên AI. Bên cạnh đó, tai nghe còn được tích hợp tính năng Kết nối đa thiết bị (Multipoint Connection), cho phép dễ dàng thay đổi giữa các thiết bị.

Huawei FreeClip 2 (4,49 triệu đồng)

Tai nghe vẫn duy trì thiết kế cầu nối C-bridge tương tự phiên bản tiền nhiệm, nhưng đã được hoàn thiện gọn gàng hơn. Mỗi bên tai nghe có trọng lượng 5,1g mang lại cảm giác đeo nhẹ nhàng và ôm tai khi sử dụng trong thời gian dài.

Huawei FreeClip 2 sử dụng màng loa kép, cho khả năng tăng âm lượng và dải âm trầm lên đến 100%. Tai nghe tích hợp bộ xử lý AI NPU hỗ trợ nhận diện môi trường theo thời gian thực, điều chỉnh âm lượng thích ứng và tăng cường giọng nói, đảm bảo trải nghiệm nghe ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau.

Huawei FreeClip 2 có 3 phiên bản màu sắc (Ảnh: Future).

Thiết bị sở hữu hệ thống chống ồn cuộc gọi ba micro kết hợp thuật toán DNN đa kênh. AI NPU giúp lọc tạp âm môi trường, tăng cường giọng nói và giảm rò rỉ âm thanh thông qua hệ thống sóng âm ngược, đảm bảo sự riêng tư khi gọi điện.

Ngoài ra, tai nghe cũng hỗ trợ thiết kế hoán đổi linh hoạt với khả năng tự động nhận diện trái - phải. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước IP57 giúp người dùng yên tâm sử dụng ở ngoài trời. Thời lượng pin đạt tối đa 9 giờ cho một lần sạc và lên đến 38 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc.

JBL Soundgear Clips (3,49 triệu đồng)

JBL Soundgear Clips nổi bật với thiết kế nhỏ gọn. Mỗi bên tai nghe có trọng lượng nhẹ chỉ 6,5g, cho cảm giác sử dụng thoải mái. Mỗi bên tai nghe được cấu tạo từ hai thành phần chính, bao gồm phần cầu tròn chứa loa và phần khối hình hạt đậu. Cầu nối chữ C được hoàn thiện từ chất liệu silicon mềm, cho cảm giác đeo khá thoải mái.

Thiết bị sở hữu driver 11mm với dải tần 20Hz-20kHz. Chất âm của mẫu tai nghe này thiên hướng sáng, nhiều chi tiết và sôi động. Tai nghe cũng tích hợp công nghệ JBL OpenSound giúp cân bằng chất lượng âm thanh, trong khi vẫn giữ kết nối với môi trường xung quanh.

JBL Soundgear Clips có 4 tùy chọn màu sắc (Ảnh: Thế Anh).

Tai nghe được trang bị 4 micro tích hợp thuật toán AI lọc tạp âm. Thiết bị cũng hỗ trợ đa dạng kết nối với cả iPhone và điện thoại Android. Đối với các thiết bị Android, người dùng có thể kết nối nhanh bằng tính năng Fast Pair, điện thoại sẽ hiển thị hộp thông báo điều khiển tương tự khi kết nối tai nghe AirPods với iPhone.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ kết nối đa điểm (Multi-point), cho phép ghép hai thiết bị cùng lúc và chuyển đổi nhanh chóng giữa điện thoại và laptop mà không cần ngắt kết nối thủ công. Người dùng còn có thể kết nối với ứng dụng trên điện thoại để tùy chỉnh âm thanh, thay đổi các cử chỉ điều hướng theo thói quen sử dụng.

Soundcore C50i (1,29 triệu đồng)

Thiết kế mở trên Soundcore C50i giúp người dùng luôn cảm nhận được môi trường xung quanh. Mỗi bên tai nghe tích hợp loa và pin, được kết nối bằng vòng nhớ titan linh hoạt, tạo thành một khung hình chữ C ôm sát vào tai.

Mỗi bên tai có trọng lượng 5,5g, mang lại trải nghiệm thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Thiết kế này không chỉ phù hợp để sử dụng trong môi trường văn phòng mà còn cả khi chơi các môn thể thao ngoài trời.

Soundcore C50i có 2 tùy chọn màu sắc cơ bản đen và trắng (Ảnh: Thế Anh).

C50i được trang bị driver 12mm với dải tần đáp ứng từ 20Hz đến 20kHz. Tai nghe cũng hỗ trợ codec LDAC và chuẩn kết nối Bluetooth 6.0 cho chất lượng truyền âm thanh ổn định. Thiết bị còn hỗ trợ tính năng dịch trực tiếp với 100 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Tai nghe tích hợp phím bấm vật lý để điều khiển nhạc và cuộc gọi. So với phiên bản tiền nhiệm, Soundcore C50i được cải tiến với khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP55, cho phép người dùng có thể yên tâm hơn khi sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.