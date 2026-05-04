Mac mini M4 phiên bản giá rẻ bị khai tử tại Việt Nam

Phiên bản Mac mini M4 thấp nhất mà hãng vẫn kinh doanh có dung lượng lưu trữ 512GB. Thiết bị này có mức giá 20,5 triệu đồng, cao hơn 5,5 triệu đồng so với phiên bản 256GB.

Công ty không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về động thái này. Tuy vậy, trang MacRumors cho biết Apple đang thực hiện điều tương tự tại hàng loạt thị trường. Tuần trước, công ty cũng đã ngừng nhận đặt hàng Mac mini M4 phiên bản 256GB tại Mỹ.

Động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh thị trường máy tính toàn cầu đang gặp khủng hoảng về nguồn cung linh kiện. Việc ngừng kinh doanh những phiên bản dung lượng thấp có thể giúp hãng tối ưu chi phí sản xuất và biên lợi nhuận.

Ở các đại lý chính hãng, phiên bản tiêu chuẩn với 256GB bộ nhớ lưu trữ vẫn được bày bán. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho của Mac mini vốn không nhiều nên có thể phiên bản này cũng sẽ sớm hết hàng trong thời gian tới.

Hiện tại, chưa rõ Apple sẽ ngừng hẳn việc cung ứng Mac mini M4 phiên bản 256GB hay đây chỉ là kế hoạch tạm thời.

Trong một cuộc họp gần đây, CEO Tim Cook cho biết nguồn cung Mac mini đang bị hạn chế do áp lực sản xuất toàn cầu và việc đáp ứng nhu cầu hiện tại có thể khó khăn. Không chỉ Apple, các công ty công nghệ khác cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chip nhớ. Dự kiến, vấn đề này ​​sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm tới.

Mac mini M4 lên kệ tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2024. Đây là dòng máy tính để bàn có thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian lắp đặt, nhưng vẫn sở hữu cấu hình và hiệu suất tốt. Máy bao gồm 2 tùy chọn sử dụng chip M4 và M4 Pro.

So với thế hệ tiền nhiệm, dung lượng bộ nhớ RAM tối thiểu trên sản phẩm cũng được nâng lên gấp đôi thành 16GB. Điều này giúp cho thiết bị có thể sử dụng được các tính năng trí tuệ nhân tạo trong bộ công cụ Apple Intelligence.