3 trụ cột bảo chứng chất lượng từ Hitachi

Tại Hitachi, bền bỉ - tinh xảo - an toàn không đơn thuần là khẩu hiệu mà là bộ tiêu chuẩn khắt khe được áp dụng cho mọi sản phẩm. Hitachi cho biết thương hiệu tin rằng một sản phẩm tốt phải là người bạn đồng hành đáng tin cậy, đem lại trải nghiệm tối ưu và bền vững theo năm tháng.

Ba trụ cột này tạo nên triết lý xuyên suốt của Hitachi: “Tập trung kiến tạo sự an tâm tuyệt đối, giải phóng bạn khỏi những lo toan thường nhật để thảnh thơi tận hưởng trọn vẹn từng phút giây cuộc sống”.

Để hiện thực hóa triết lý An tâm bền vững, Hitachi mang đến danh mục sản phẩm không chỉ đẹp về thiết kế mà còn mạnh mẽ về công nghệ, để mỗi khoảnh khắc cuộc sống đều trở thành trải nghiệm đáng giá.

Trong không gian bếp hiện đại, tủ lạnh không chỉ đơn thuần là nơi bảo quản thực phẩm, mà còn là biểu tượng của phong cách sống và sự chăm chút cho sức khỏe gia đình.

Nắm bắt xu hướng sống thông minh, Hitachi giới thiệu bộ sưu tập tủ lạnh tiên tiến nhất, với dung tích đa dạng, thiết kế tinh xảo theo phong cách tối giản Nhật Bản giúp nâng tầm không gian sống.

Dòng tủ lạnh cao cấp nhập khẩu Nhật Bản với công nghệ ngăn chân không độc đáo, giúp giữ trọn dưỡng chất và hương vị tươi ngon như mới. Tủ lạnh Hitachi Side by Side Skyline với dung tích lên đến 656 lít là giải pháp phù hợp cho những gia đình đông thành viên, yêu thích sự tiện lợi nhờ khả năng điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt của ngăn chuyển đổi đa năng Selectable Zone. Tủ lạnh 2 cửa Grand Carbon với sự cân bằng giữa hiệu năng và thiết kế tinh tế.

Các dòng tủ lạnh Hitachi đều được trang bị công nghệ làm lạnh ưu việt, hệ thống quạt kép cải tiến, máy nén Inverter hiệu suất cao, giúp khách hàng an tâm khi thực phẩm luôn được bảo quản trong điều kiện tối ưu.

Tủ lạnh không chỉ là vật dụng, mà là khoản đầu tư cho sức khỏe và phong cách sống.

Với các dòng máy giặt và máy sấy mới nhất, công nghệ giặt sấy thông minh, diệt khuẩn ngừa dị ứng, khả năng chống nhăn tiên tiến không chỉ giúp giặt sạch tối ưu mà còn bảo vệ sợi vải, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo độ bền bỉ vượt trội qua nhiều năm sử dụng.

Nhằm giải phóng sức lao động tối đa và giúp bạn có thời gian cho gia đình sau những bữa ăn, Hitachi mang đến máy rửa chén thế hệ mới với khả năng làm sạch toàn diện, tiết kiệm nước tối đa và có thiết kế tinh tế hòa quyện vào không gian bếp.

Dự kiến, đầu năm 2026, hãng sẽ ra mắt các thiết bị bếp hiện đại như máy hút mùi công suất mạnh, bếp điện tử thông minh và lò nướng âm tủ đa năng. Mỗi sản phẩm đều tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của Nhật Bản, đảm bảo yếu tố an toàn từ vật liệu cao cấp đến các tính năng khóa trẻ em.

Giải phóng đôi tay, tiết kiệm thời gian với sản phẩm của Hitachi.

Bên cạnh đó, Hitachi còn mang đến sự tiện nghi tối đa trong sinh hoạt hàng ngày thông qua các thiết bị làm sạch, bao gồm các dòng máy hút bụi cầm tay không dây linh hoạt, robot tự động thông minh. Tất cả được thiết kế để làm sạch hiệu quả và bền bỉ vượt thời gian.

Cùng Hitachi kiến tạo sự an tâm bền vững và thảnh thơi trong từng khoảnh khắc sống.

Sự tinh xảo còn được Hitachi thổi hồn vào các thiết bị chăm sóc sức khỏe không khí, với máy lọc không khí có hiệu suất vượt trội, quạt điện vận hành êm ái, mang lại luồng gió dễ chịu. Ngay cả những sản phẩm thiết yếu như nồi cơm và máy nước nóng đều được tích hợp công nghệ Nhật Bản.

Với danh mục sản phẩm hoàn chỉnh, Hitachi cam kết chăm sóc mọi khía cạnh trong ngôi nhà, để khách hàng thực sự tận hưởng cuộc sống hiện đại một cách trọn vẹn và an tâm nhất.

Khám phá các dòng sản phẩm mới nhất từ Hitachi để cảm nhận giá trị Nhật Bản trong ngôi nhà của mình.