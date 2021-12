Năm mới, niềm tin mới, hy vọng mới!

Dân trí Chúng ta đang bước vào một năm mới với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng đầy niềm tin và hy vọng…

Hoa đào nở trước ngày xuân

Có lẽ, nhiều năm sau nữa, nhân loại vẫn nhắc tới năm 2021 với dấu ấn là sự tàn phá khủng khiếp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, vượt mọi dự đoán của các chuyên gia, trở thành một trong những đại dịch lớn, kéo dài và gây thiệt hại nhất trong lịch sử dịch bệnh của nhân loại.

Trên thế giới, dịch Covid-19 đã phủ kín các quốc gia, gây ra những tổn thất hết sức nặng nề về người và của. Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài tác động dữ dội của đại dịch Covid-19 với hơn 1,7 triệu người nhiễm SARS-CoV-2, nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, cuộc sống người dân bị đảo lộn, khó khăn chồng chất khó khăn...

Bằng nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là nỗ lực của ngành y tế cùng với những biện pháp chống dịch linh hoạt và hiệu quả, Việt Nam đã giành được một số mục tiêu quan trọng trong cuộc chiến có tính quyết định này.

Trong muôn vàn khó khăn bủa vây, Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ đã có những quyết sách mạnh mẽ, từng bước tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, khơi thông mọi nguồn lực đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

Tăng trưởng GDP năm 2021 ước đạt 2,58%, dù rất thấp so với mục tiêu đề ra của Quốc hội là 6% và Chính phủ là 6,5% nhưng trong bức tranh ảm đạm của kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn được đánh giá là một điểm sáng. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào nước ta trong năm đạt 31,15 tỷ USD (cao hơn so với tổng vốn đầu tư 28,5 tỷ USD năm 2020), đặc biệt là tăng cao vào những tháng cuối năm, khi những chính sách về hỗ trợ, phục hồi kinh tế và kiểm soát dịch bệnh đã đạt được những kết quả khả quan.

Năm 2021 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc... Bên cạnh khẳng định sự lãnh đạo của Đảng trên mọi phương diện và củng cố lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Trong năm, nhiều đại án tham nhũng được phát hiện và đưa ra xét xử với những bản án nghiêm khắc, trong đó có không ít bị cáo từng giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy công quyền cũng như các tập đoàn kinh tế lớn.

Đây là một minh chứng rõ ràng nhất về quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong phòng, chống tham nhũng - vấn nạn lớn mà chúng ta đang phải đối mặt trong quá trình phát triển đất nước.

Bước sang năm 2022, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong phòng chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định mọi mặt đời sống xã hội, bởi sự xuất hiện của biến chủng ngày càng nguy hiểm hơn và những di chứng để lại của dịch Covid-19. Sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút, sức ép lạm phát nguy cơ tăng cao…

Theo báo cáo tại Diễn đàn Kinh tế toàn cầu do Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) công bố, năm 2022 tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo sẽ ở mức trên 6%, cao hơn gấp đôi so với năm 2021. Với những biện pháp thích ứng linh hoạt và an toàn, nỗ lực bao phủ vaccine phòng, chống Covid-19 toàn dân, kế thừa những kinh nghiệm quý báu suốt 2 năm qua, cùng những quyết sách quan trọng, sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước, chúng ta sẽ có những bước đi vững chắc trong năm 2022.

Khó khăn, thách thức vẫn đang chờ phía trước, nhưng với những tia sáng trong bức tranh phục hồi kinh tế và thành quả chống dịch, chúng ta luôn có niềm tin về sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế, từ đó tạo động lực bền vững cho sự phục hồi và phát triển ổn định mọi mặt của đời sống xã hội.

Tạm biệt những đau thương, tạm biệt những tổn thất, chào năm mới - năm 2022, với niềm tin và niềm hy vọng về những thắng lợi mới, về hòa bình và bình an, không chỉ đối với Việt Nam mà với toàn nhân loại.

Hoàng Lam