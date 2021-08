Một đội quân hùng hậu với "8 mũi giáp công" cùng xung trận

Dân trí Hi vọng rằng bằng quyết tâm cao nhất của Đảng, Nhà nước và sự đồng tình của nhân dân cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đại dịch covid 19 nhanh chóng được đẩy lùi...

3 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 phó Thủ tướng, 1 Phó Chủ tịch Quốc hội cùng hàng loạt "tư lệnh" các bộ, ngành tham gia do đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính tổng chỉ huy… Có thể nói, một đội quân hùng hậu trực tiếp tham gia cuộc chiến phòng, chống đại dịch covid 19.

Cụ thể, theo Quyết định 1438, kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính được phân công làm Trưởng ban. 4 Phó Trưởng ban gồm các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm các vị: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Các Bộ trưởng và trưởng các ban ngành được phân công tùy theo lĩnh vực của mình. Cụ thể, trong Quyết định 1438, Thủ tướng thành lập 8 Tiểu ban gồm:

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Tiểu ban Y tế. Đại tướng Tô Lâm làm Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự xã hội. Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng Tiểu ban An sinh xã hội. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Tiểu ban Tài chính - Hậu cần. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội. Trưởng Ban Dân vận Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng Tiểu ban Dân vận. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Tiểu ban Truyền thông.

Có thể nói, đây là 8 "mũi giáp công" với đầy đủ các binh chủng tham gia.

Việc tập trung tổng lực này cho thấy thứ nhất, diễn biến của đại dịch đã và đang hết sức phức tạp, khó lường cần phải có những thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng tình hình thực tế.

Thứ hai, sự quyết liệt trong hành động với quyết tâm cao nhất để từng bước khống chế, ngăn chặn dịch bệnh của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thứ ba, đảm bảo tốt công tác an ninh cũng như an sinh xã hội, không để thiếu những mặt hàng thiết yếu, đặc biệt không để mất an ninh trật tự và thiếu đói trong vùng dịch.

Thứ tư, sự tham gia của Ban Dân vận và ban Truyền thông cho thấy việc thông tin, tuyên truyền, vận động và thuyết phục người dân rất được coi trọng. Mọi nỗ lực của Chính phủ chỉ có thể thành công một khi nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Hi vọng rằng bằng quyết tâm cao nhất của Đảng, Nhà nước và sự đồng tình của nhân dân cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đại dịch covid 19 nhanh chóng được đẩy lùi, sớm đem lại đời sống an bình trên đất nước Việt Nam của chúng ta.

Bùi Hoàng Tám