"Lò" vẫn nóng hầm hập trong covid!

Dân trí Giặc ngoại xâm rồi cũng phải ra đi. "Giặc" dịch rồi cũng sẽ phải hết. Chỉ có "giặc nội xâm" là luôn luôn rình rập nên phòng chống tham nhũng là công việc thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng.

Hàng loạt cán bộ bị xử lý kỉ luật, trong đó có cả một Bí thư Tỉnh ủy. 6 tháng, kỷ luật 7 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, "chặn" 14.000 tỷ tham nhũng… Lò vẫn nóng hầm hập dù trong Covid.

Khi cả nước đang tập trung mọi nguồn lực để chống "giặc covid" thì có một lực lượng khác lặng lẽ, âm thầm, kiên trì, bền bỉ chống lại "giặc nội xâm" - tham nhũng.

Theo báo cáo được nêu tại phiên họp thứ 20, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra ngày 5/8, UB Kiểm tra Trung ương cho biết 6 tháng qua, đã thành lập 14 đoàn kiểm tra, trong đó có 10 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Qua kiểm tra đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật một tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, 7 cán bộ diện Trung ương quản lý và nhiều cán bộ, lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp nhà nước có sai phạm.

6 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 1.850 vụ án/3.294 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 144 vụ án/384 bị can về các tội tham nhũng.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, từ sau Phiên họp 19 của Ban Chỉ đạo đến nay, đã khởi tố mới 7 vụ án với 35 bị can, khởi tố thêm 55 bị can trong 10 vụ án, phục hồi điều tra 1 vụ án/7 bị can. Kết thúc điều tra 12 vụ án/111 bị can, kết thúc điều tra bổ sung 2 vụ án/23 bị can, truy tố 11 vụ án/112 bị can, xét xử sơ thẩm 13 vụ án/82 bị cáo, xét xử phúc thẩm 6 vụ án/20 bị cáo… Sắp tới, sẽ có hàng loạt các vụ tham nhũng tiếp tục được đưa ra xét xử.

Điều này cho thấy những nỗ lực to lớn của lực lượng phòng chống tham nhũng, đặc biệt là UB Kiểm tra Trung ương với cách làm khoa học, bài bản, có lý, có tình, không "nhầm chân", "lấn sân" nhưng cũng cố gắng không bỏ sót, để lọt.

Cách đây 4 năm (9.2017), trong bài "UB Kiểm tra Trung ương: "Địa chỉ của niềm tin", "thanh gươm của công lý"!" đăng trên BLOG Dân trí, tôi đã viết: "Không nể nang, không khoan nhượng và không có "vùng cấm", khi đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình thì trực tiếp đề ra phương án xử lý, không thuộc quyền hạn, trách nhiệm của mình thì đề xuất, kiến nghị, UB Kiểm tra Trung ương luôn thực hiện đúng và đủ quyền hạn cũng như trách nhiệm của mình. Trong mắt người dân, UBKT Trung ương hiện đang là "địa chỉ của niềm tin", là "thanh gươm của công lý" trên mặt trận phòng chống tham ô, tham nhũng".

Điều này một lần nữa lại tiếp tục được minh chứng bởi thái độ quyết liệt, kiên trì, bền bỉ để tiếp tục "làm nóng" cho "lò" chống tham nhũng thời gian qua.

Giặc ngoại xâm dù thế nào rồi cũng phải ra đi. Giặc dịch bệnh dẫu dai dẳng rồi cũng sẽ phải hết. Chỉ có "giặc nội xâm" là luôn luôn rình rập nên phòng chống tham nhũng là công việc thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng.

Ngay lúc này đây, trong "cơn bão" của đại dịch Covid - 19, "lò" chống tham nhũng vẫn hầm hập nóng!

Bùi Hoàng Tám