Làm từ thiện không phải "trò diễn tào lao" trên sân khấu!

Dân trí Xin hãy hiểu cho rằng làm từ thiện là công việc vất vả, gian nan, không chỉ có cái tâm mà còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật chứ tuyệt nhiên không phải "trò diễn tào lao" trên sân khấu.

Chuyện lùm xùm trong giới nghệ sĩ, showbiz không có gì lạ. Từ việc "lộ hàng" đến đời sống riêng tư, các phát ngôn hay những hành động bốc đồng… đã từng gây bức xúc dư luận. Một số phương tiện truyền thông còn coi đây là "mảnh đất mầu mỡ" để câu view…

Các chuyện trên phần nào làm ảnh hưởng tới hình ảnh của những nghệ sĩ chân chính. Song, những chuyện đó có thể lúc này, lúc khác nhận được sự thể tất "nghệ sĩ ấy mà" thì sự khuất tất, lùm xùm trong việc làm từ thiện là chuyện khác. Nó là đạo đức, là nhân phẩm và là pháp luật.

Nhiều hành động "mờ ảo" đã được sáng tỏ từ khi một nữ doanh nhân lôi ra ánh sáng sự mập mờ số tiền 14 tỉ đồng từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Từ đó đã tạo ra một phản ứng dây chuyền, hàng loạt các hành vi không trong sáng trong lĩnh vực này dần dần "lộ sáng".

Công bằng thì thời gian vừa qua, không ít nghệ sĩ dùng ảnh hưởng của mình để hoạt động từ thiện và đã mang lại những hiệu quả tích cực. Nhiều những gia đình khó khăn trong thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và cả những hoàn cảnh neo đơn, các học sinh nghèo học giỏi… đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Không chỉ là vật chất, nó còn khích lệ tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Song, nó đã bị những "con sâu làm rầu nồi canh".

Có thể nói, không nghệ sĩ nào ngay từ ban đầu đã có ý định làm từ thiện để tham nhũng, tiêu cực mà có thể có một số người không hiểu cái khó của công việc này cũng như tính pháp lý của nó nên đã mắc những sai lầm khá nghiêm trọng. Cũng có thể có những người khi cầm khối tài sản khổng lồ ngỡ "từ trên trời rơi xuống" nổi lòng tham mà không hiểu rằng mọi hành vi trong xã hội đều bị điều chỉnh bởi hành lang luật pháp.

Để hoạt động từ thiện đi vào đúng quỹ đạo đồng thời răn đe những hành vi tiêu cực, trả lại sự minh bạch cho các nghệ sĩ hoạt động từ thiện chân chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa soạn thảo Dự thảo Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật với những qui định khá cụ thể cho lĩnh vực này.

Được biết, Bộ Công an đang rà soát đơn thư liên quan đến việc làm từ thiện của một số nghệ sĩ. Trên báo Dân trí, bài "Bộ Công an đang rà soát đơn thư liên quan đến việc làm từ thiện của nghệ sĩ" ngày 23.9, lãnh đạo một Cục chuyên môn của Bộ Công an nói:

"Chúng tôi thấy các báo điện tử, các phương tiện truyền thông đưa tin nhiều về vấn đề này. Chúng tôi đang rà soát công an các địa phương xem có nhận được đơn trình báo nào không để chỉ đạo xử lý. Trên các báo mạng cũng nói là công an TPHCM, Bình Dương đã nhận được đơn, việc này chúng tôi đang cho rà soát để chỉ đạo, xử lý".

Chắc chắn rằng với việc vào cuộc của cơ quan Công an, sự việc sẽ được làm sáng tỏ. Ai trung thực, nghiêm minh sẽ bảo toàn danh dự. Ai mờ ám, khuất tất sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và búa rìu dư luận.

Bùi Hoàng Tám