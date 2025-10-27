Xu hướng dòng tiền “chảy” về khu Đông khi giá nhà phố thấp hơn căn hộ trung tâm

Căn hộ tăng giá, lợi suất cho thuê giảm

Theo báo cáo Bộ Xây dựng, 9 tháng đầu năm, giá sơ cấp chung cư tại Hà Nội tăng mạnh, trung bình 70-80 triệu đồng/m², tăng 5,6% so với đầu năm và 33% so với cùng kỳ 2024. Các dự án hạng sang thiết lập mức giá kỷ lục tới 300 triệu đồng/m².

Tuy nhiên, giá cho thuê không tăng tương ứng. Dữ liệu CBRE cho thấy lợi suất cho thuê căn hộ Hà Nội còn 3,4%/năm, giảm đáng kể so với 5,1% năm 2023. Nguyên nhân đến từ quỹ đất nội đô khan hiếm, chi phí đầu vào leo thang khiến giá bán bị đẩy cao, vượt xa giá trị khai thác thực tế.

Hệ quả là nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm tài sản hữu hình tạo dòng tiền kép - vừa ở vừa kinh doanh. Xu hướng này được xem là bước dịch chuyển trong giai đoạn thị trường ưu tiên giá trị sử dụng thực và lợi nhuận dài hạn.

Một số căn hộ tại nội đô có giá bán và giá cho thuê chưa tương xứng (Ảnh: Hữu Nghị).

Trong bối cảnh đó, khu Đông Hà Nội đang nổi lên nhờ tốc độ hoàn thiện hạ tầng nhanh và quy hoạch đồng bộ. Loạt công trình trọng điểm như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Vĩnh Tuy 2, vành đai 3.5, vành đai 4 đã vận hành, trong khi cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, hầm chui Cổ Linh… vừa khởi công, đẩy nhanh khả năng kết nối tới lõi nội đô và vùng Đông Bắc Bộ.

Sự phát triển hạ tầng đã tạo bước xoay trục từ mô hình đơn cực sang đa cực, kéo theo xu hướng mở rộng đô thị về phía Đông. Trong bối cảnh đó, khu đô thị Ocean City trở thành tâm điểm thu hút cư dân và dòng vốn đầu tư, góp phần hình thành “đô thị lõi thứ hai” của Thủ đô.

Nhà phố khu Đông hút giới đầu tư nhờ giá cạnh tranh

Tại Vinhomes Ocean Park 3 - Ocean City, dòng sản phẩm nhà phố đại lộ Bốn Mùa được xem là điểm sáng. Dự án nằm trên trục đường rộng 51m - lớn nhất khu đô thị, giá từ 23,6 tỷ đồng cho lô 110m² đất, tổng sàn 404m², tương đương hơn 58 triệu đồng/m² sàn.

So với mức giá căn hộ cao nhất 300 triệu đồng/m² hiện nay tại Hà Nội, nhà phố đại lộ Bốn Mùa thấp hơn nhiều lần, nhưng có thể khai thác đa công năng: để ở, cho thuê hoặc tự kinh doanh. Với cùng nguồn vốn, nhà đầu tư được sở hữu tài sản hữu hình, giá trị gia tăng theo thời gian.

Không chỉ nổi bật về giá, khả năng sinh lời là yếu tố khiến nhà phố đại lộ Bốn Mùa tăng sức hút. Mỗi căn được thiết kế 5 tầng, hai mặt tiền, vỉa hè rộng 8,6m phía trước và 4,6m phía sau, tối ưu cho kinh doanh. Khu vực này được quy hoạch thành trung tâm tài chính - hành chính - kinh tế, được ví như “Phố Wall” của Ocean City, thu hút lượng lớn doanh nghiệp, văn phòng giao dịch, start-up năng động.

Từ đại lộ Bốn Mùa, cư dân kết nối đến hệ sinh thái tiện ích cao cấp: Vincom Mega Mall, Vịnh Thiên Đường, Grand World…, những công trình hút khách hàng đầu khu Đông. Với hơn 200.000 cư dân tương lai cùng 12 triệu lượt du khách mỗi năm, khu vực có nguồn khách ổn định, tạo dòng tiền cho mô hình kinh doanh và cho thuê.

Nhà phố Đại lộ Bốn Mùa sẵn sàng bàn giao và vận hành ngay (Ảnh: CĐT).

Toàn khu chỉ có hơn 100 căn, sở hữu pháp lý minh bạch, đã hoàn thiện, không rủi ro chờ tiến độ. Trong bối cảnh thị trường sàng lọc mạnh, giới đầu tư đề cao sản phẩm vừa có giá trị sử dụng, vừa tạo lợi nhuận thực, nhà phố đại lộ Bốn Mùa đáp ứng hai tiêu chí: giá hợp lý, vị trí trung tâm khu đô thị lớn bậc nhất phía Đông và tiềm năng kinh doanh vượt trội.

Một điểm cộng khác nằm ở chính sách bán hàng linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư. Khách hàng chỉ cần vốn tự có 30%, phần còn lại được vay 0% lãi suất trong 24 tháng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn cam kết thuê lại với lợi suất 6%/năm trong 3 năm, hoặc chiết khấu trực tiếp 12% và hỗ trợ hoàn thiện nội thất 2 tầng nếu không tham gia chương trình cho thuê.

Sở hữu một căn nhà phố tại đây không chỉ là nắm giữ tài sản giá trị, mà còn là lựa chọn “trú ẩn” an toàn cho dòng tiền thông minh - vừa an cư, vừa sinh lời trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản.

