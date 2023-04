Vụ nợ 1.000 sổ đỏ ở Quảng Nam: Xem xét năng lực tài chính của chủ đầu tư

Ngày 17/4, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam có ý kiến như trên, sau buổi tiếp công dân hôm 10/4 do ông Nguyễn Công Thanh - Phó chủ tịch HĐND tỉnh - chủ trì, về các vướng mắc liên quan các dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Người dân mua đất dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Quảng Nam từ 2017, đến nay chưa nhận được sổ đỏ.

Tại buổi tiếp công dân, ông Nguyễn Công Thanh cho biết, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, triển khai thi công xây dựng, hoàn thành các dự án, nhằm sớm giải quyết quyền lợi của người dân.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ dân, tiến độ triển khai thực hiện của công ty còn chậm. Năng lực của chủ đầu tư chưa đảm bảo, chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án cũng như việc thực thi các bản án liên quan đến vụ án tranh chấp giữa chủ đầu tư và nhà phân phối đất tại các dự án này.

Trước những vướng mắc trên, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan và thị xã Điện Bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thường xuyên phối hợp, rà soát nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và thi hành các bản án.

Trong đó cần xem xét, đánh giá năng lực tài chính của chủ đầu tư và có ý kiến cụ thể, rõ ràng về việc gia hạn, không gia hạn hoặc thu hồi dự án để sớm giải quyết, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Được biết, vào đầu tháng 4, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam có buổi tiếp công dân do ông Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì.

Tại buổi tiếp, qua ghi nhận ý kiến người dân bị ảnh hưởng quyền lợi liên quan các vướng mắc tại dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư, ông Vương Quốc Thắng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh chủ trì buổi làm việc thống nhất về vấn đề giá đất, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân; trả lời cho công dân bằng văn bản về vấn đề kê biên tài sản thi hành án.

Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc Công ty Bách Đạt An đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm giải quyết quyền lợi của người dân có liên quan đến các dự án.