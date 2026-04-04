Vụ công ty địa ốc nợ người dân 1.000 sổ đỏ: Cuối năm sẽ ra sổ?

Ngày 4/4, Công ty CP Bách Đạt An - chủ đầu tư ba dự án gồm Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Khu đô thị Bách Đạt 1 (tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) - phối hợp cùng đơn vị phân phối Hoàng Nhất Nam tổ chức buổi đối thoại với khách hàng nhằm thông tin tiến độ và giải đáp vướng mắc liên quan.

Tại buổi làm việc, nhiều người mua đất bày tỏ kỳ vọng các dự án sớm hoàn thiện pháp lý, đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 4/4, chủ đầu tư và nhà phân phối thông báo tiến độ các dự án đến người mua đất (Ảnh: Bình An).

Ông Lê Văn Tấn (64 tuổi, trú tại Đà Nẵng), khách hàng tại dự án Khu đô thị 7B mở rộng, cho biết mong muốn chính quyền thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất sẽ thúc đẩy quá trình giao đất để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục cấp “sổ đỏ” cho người dân. “Tôi hy vọng với quyết tâm của lãnh đạo thành phố, việc cấp sổ đỏ có thể thực hiện vào cuối năm nay”, ông Tấn nói.

Theo các ý kiến tại buổi đối thoại, nút thắt lớn nhất hiện nay là quyết định giao đất từ phía cơ quan chức năng, tạo cơ sở pháp lý để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo.

Ông Lê Văn Tấn, một trong những người mua đất, phát biểu tại cuộc làm việc ngày 4/4 (Ảnh: Bình An).

Về phía doanh nghiệp, ông Diệp Bảo Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, cho biết cả ba dự án vẫn còn một số vướng mắc, song công ty đang tập trung nguồn lực tài chính để vừa thi công hạ tầng, vừa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và hồ sơ giao đất.

Chủ đầu tư khẳng định đang bám sát hướng dẫn của UBND TP Đà Nẵng và các sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ, trước mắt ưu tiên các phân kỳ đã giải phóng mặt bằng xong để sớm được giao đất. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp xử lý các phần diện tích chưa hoàn tất giải phóng.

Hiện trạng dự án Khu đô thị Bách Đạt 1 (Ảnh: Bình An).

Trong thời gian tới, Bách Đạt An sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Ngay sau khi được giao đất, doanh nghiệp sẽ thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định. Mức thu này sẽ được công khai tới khách hàng, qua đó xây dựng phương án tối ưu, đảm bảo quyền lợi và mục tiêu sớm cấp giấy chứng nhận cho người mua tại cả ba dự án.