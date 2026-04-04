Vụ công ty địa ốc nợ người dân 1.000 sổ đỏ: Cuối năm sẽ ra sổ?
(Dân trí) - Tại 3 dự án bất động sản nợ 1.000 sổ đỏ, những người mua đất hy vọng sau khi hợp nhất, chính quyền thành phố Đà Nẵng mới sẽ tích cực hỗ trợ để người dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày 4/4, Công ty CP Bách Đạt An - chủ đầu tư ba dự án gồm Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Khu đô thị Bách Đạt 1 (tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) - phối hợp cùng đơn vị phân phối Hoàng Nhất Nam tổ chức buổi đối thoại với khách hàng nhằm thông tin tiến độ và giải đáp vướng mắc liên quan.
Tại buổi làm việc, nhiều người mua đất bày tỏ kỳ vọng các dự án sớm hoàn thiện pháp lý, đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ông Lê Văn Tấn (64 tuổi, trú tại Đà Nẵng), khách hàng tại dự án Khu đô thị 7B mở rộng, cho biết mong muốn chính quyền thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất sẽ thúc đẩy quá trình giao đất để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục cấp “sổ đỏ” cho người dân. “Tôi hy vọng với quyết tâm của lãnh đạo thành phố, việc cấp sổ đỏ có thể thực hiện vào cuối năm nay”, ông Tấn nói.
Theo các ý kiến tại buổi đối thoại, nút thắt lớn nhất hiện nay là quyết định giao đất từ phía cơ quan chức năng, tạo cơ sở pháp lý để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo.
Về phía doanh nghiệp, ông Diệp Bảo Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, cho biết cả ba dự án vẫn còn một số vướng mắc, song công ty đang tập trung nguồn lực tài chính để vừa thi công hạ tầng, vừa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và hồ sơ giao đất.
Chủ đầu tư khẳng định đang bám sát hướng dẫn của UBND TP Đà Nẵng và các sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ, trước mắt ưu tiên các phân kỳ đã giải phóng mặt bằng xong để sớm được giao đất. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp xử lý các phần diện tích chưa hoàn tất giải phóng.
Trong thời gian tới, Bách Đạt An sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Ngay sau khi được giao đất, doanh nghiệp sẽ thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định. Mức thu này sẽ được công khai tới khách hàng, qua đó xây dựng phương án tối ưu, đảm bảo quyền lợi và mục tiêu sớm cấp giấy chứng nhận cho người mua tại cả ba dự án.
Dự án Khu đô thị Bách Đạt 1 có quy mô hơn 8ha, tổng mức đầu tư 49 tỷ đồng.
Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside có quy mô hơn 18ha, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.
Dự án Khu đô thị 7B mở rộng có quy mô gần 20ha, tổng mức đầu tư 132 tỷ đồng.
Cả 3 dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.
Năm 2017, Công ty cổ phần Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối gần 1.000 lô đất tại 3 dự án nêu trên. Sau đó, 2 công ty xảy ra tranh chấp và đưa nhau ra tòa.
Tòa án các cấp đã tuyên các bản án có hiệu lực pháp luật, buộc Công ty cổ phần Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền. Tuy nhiên, công ty này không thi hành án, vi phạm các cam kết về nghĩa vụ thời hạn thực hiện các dự án, chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.
Tranh chấp kéo dài nhiều năm khiến gần 1.000 người mua đất khổ sở đi đòi sổ đỏ, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.