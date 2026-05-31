Vinhomes tìm cách khơi thông vàng trong dân

Vinhomes cho chuyển đổi vàng mua nhà, cam kết lợi tức 2%/năm sau 3 năm hoặc 5 năm

Vinhomes vừa triển khai chương trình cho phép khách hàng sử dụng vàng nhàn rỗi để mua bất động sản tại các dự án của doanh nghiệp thông qua việc quy đổi vàng thành tiền mặt tại các công ty vàng bạc đá quý.

Điểm nổi bật của chương trình là sau 3 năm hoặc 5 năm, khách hàng có thể tiếp tục sở hữu bất động sản hoặc nhận lại khoản tiền tương đương giá trị số vàng đã dùng để giao dịch ban đầu, cùng mức lợi tức 2%/năm.

Theo doanh nghiệp, chương trình nhằm thu hút nguồn vàng tích trữ trong dân chuyển sang đầu tư bất động sản, góp phần đưa nguồn vốn nhàn rỗi vào nền kinh tế.

Một dự án nhà ở đang triển khai của Vinhomes (Ảnh: CĐT).

Điều kiện tham gia là khách hàng phải sở hữu vàng trước ngày 25/4 và giá trị vàng quy đổi phải chiếm tối thiểu 50% hoặc 80% giá trị căn nhà; phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt. Toàn bộ quá trình quy đổi vàng được thực hiện qua các công ty vàng bạc đá quý để bảo đảm tính hợp pháp và minh bạch của giao dịch.

Ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ không có tên trong danh sách ứng viên HĐQT FLC

Ngày 27/5, Tập đoàn FLC tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 để bàn về nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh và quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Tại đại hội, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục được giới thiệu là chủ tịch Tập đoàn FLC nhưng không phải là chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FLC hiện là ông Vũ Anh Tuân.

Ông Trịnh Văn Quyết tại một sự kiện ở Gia Lai (Ảnh: Văn Hưng).

Trong danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, đáng chú ý không có tên ông Trịnh Văn Quyết.

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết từng xuất hiện công khai tại một số sự kiện lớn của Tập đoàn FLC từ cuối tháng 3 và được giới thiệu với vai trò chủ tịch Tập đoàn FLC sau 4 năm vắng bóng.

Siêu dự án sông Hồng: Liên danh có thêm đề xuất mới

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề xuất tiến độ triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cụ thể, liên danh kiến nghị thành phố hoàn thành thẩm định, phê duyệt phương án vị trí hướng tuyến theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 trước ngày 15/6 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Sau khi hoàn tất quy hoạch 1/500, dự án sẽ tiếp tục được đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Liên danh đề xuất hoàn thành phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày 5/7; hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với phần đất công, đất nông nghiệp nằm trong phạm vi hướng tuyến trước ngày 20/9; đồng thời bàn giao mặt bằng để triển khai thi công tại hiện trường trước ngày 25/9.

Phối cảnh dự án sông Hồng (Ảnh: CĐT).

Hà Nội đề xuất thu thêm tiền với bất động sản trong khu vực TOD

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân đối với dự thảo nghị quyết quy định về các khoản thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Tại dự thảo, Hà Nội đề xuất thu phí cải thiện hạ tầng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng trên đất trong khu vực TOD. Đây là khoản thu một lần, tính bằng 0,5% giá trị thửa đất giao dịch (tính theo giá đất quy định của thành phố) đối với từng thửa đất, khu đất trong khu vực TOD.

Đường sắt Hà Đông - Cát Linh (Ảnh: Mạnh Quân).

Hà Nội cũng dự kiến áp dụng phí kết nối giao thông công cộng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện kết nối giao thông khu nhà ở, khu đô thị, công trình đầu tư xây dựng với hạ tầng đường sắt khu vực TOD được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép. Đây là khoản thu một lần, tính bằng 0,1% tổng chi phí đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư của công trình được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Hà Nội đề xuất các khoản thu từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt địa phương trong phạm vi của khu vực TOD.

Đề xuất ưu tiên lực lượng vũ trang mua nhà ở xã hội cách chỗ làm từ 20km

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) kiến nghị bổ sung vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cơ chế ưu tiên mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang có nơi làm việc cách nơi ở hiện tại trên 20km.

Theo HoREA, Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội đã cho phép người lao động làm việc xa nơi ở được tham gia chính sách nhà ở xã hội nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở. Tuy nhiên, quy định hiện nay mới chỉ xác định đối tượng đủ điều kiện mà chưa có cơ chế ưu tiên tiếp cận quỹ nhà ở xã hội, khiến nhiều người vẫn khó mua hoặc thuê mua.

Nhà ở xã hội tại TPHCM (Ảnh: DN).

Bên cạnh đó, HoREA cũng đề xuất đơn giản hóa thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội. Cụ thể, với các khu đất do Nhà nước quản lý hoặc cho thuê trả tiền hằng năm đã phù hợp quy hoạch nhà ở xã hội, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện các thủ tục như đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc tách thành dự án độc lập, qua đó đẩy nhanh việc triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Hà Nội đề xuất nhà ở xã hội ế 12 tháng được chuyển thành nhà thương mại

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo quy định cho phép chuyển đổi giữa ba loại hình nhà ở gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà ở.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cho phép chuyển một phần nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại nếu dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện mở bán nhưng sau ít nhất 12 tháng vẫn không tiêu thụ hết do nhu cầu thị trường thấp. Phần chuyển đổi không được vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc diện tích sàn nhà ở xã hội của dự án.

Ngược lại, các dự án nhà ở thương mại chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai có thể được chuyển sang nhà ở xã hội, với điều kiện chủ đầu tư cam kết lợi nhuận tối đa 10%.

Một dự án nhà ở tại Hà Nội (Ảnh: Hà Phong).

Dự thảo cũng cho phép chuyển đổi nhà ở tái định cư sang nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội nếu không có nhu cầu sử dụng trong ít nhất 9 tháng, đồng thời cho phép chuyển đổi theo chiều ngược lại khi phát sinh nhu cầu tái định cư đột xuất.

Mọi trường hợp chuyển đổi đều phải được UBND TP Hà Nội chấp thuận và chủ đầu tư phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định.

Hà Nội tìm nhà đầu tư cho khu đô thị hơn 7.600 tỷ đồng ven sông Hồng

Hà Nội đang mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án khu đô thị tại ô đất A6, xã Ô Diên (ven sông Hồng), với tổng vốn đầu tư hơn 7.640 tỷ đồng và quy mô gần 29,6ha.

Dự án được chia thành 3 phân khu, dự kiến xây dựng hàng nghìn căn hộ chung cư, nhà liền kề, biệt thự và nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 10.900 cư dân. Tổng cộng dự án có hơn 3.200 căn hộ chung cư, 698 căn liền kề, 12 căn biệt thự và 580 căn nhà ở xã hội.

Nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 1.146 tỷ đồng (15% tổng vốn), phần còn lại được huy động từ vốn vay và các nguồn hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, khu đô thị sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2029, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất.