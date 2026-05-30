Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại dự án công viên 5.000 tỷ đồng

Dự án Công viên công cộng Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh do Tập đoàn Vingroup đầu tư đang ghi nhận những tín hiệu thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Theo thông tin từ phường Việt Hưng (nơi chiếm phần lớn diện tích thực hiện dự án), địa phương này đã hoàn thành kiểm đếm toàn bộ hộ dân, tổ chức và diện tích đất nằm trong phạm vi thu hồi. Đồng thời, địa phương đã phê duyệt 96 phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi khoảng 305ha đất phục vụ dự án.

Đáng chú ý, đến ngày 24/5, phường đã vận động được 112 hộ dân cùng 3 đơn vị tự nguyện bàn giao khoảng 374ha mặt bằng trước thời hạn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Phối cảnh công viên (Ảnh: CĐT).

Công viên công cộng Tuần Châu được Vingroup khởi công từ ngày 19/12/2025 với quy mô hơn 620ha và tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những công viên sinh thái - văn hóa - thể thao có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay.

Trong tổng diện tích dự án, riêng địa bàn phường Việt Hưng phải thực hiện GPMB hơn 458ha, cao gấp gần 4 lần khối lượng giải phóng mặt bằng tại phường Tuần Châu. Đây cũng là dự án có quy mô GPMB lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn phường.

Để đáp ứng yêu cầu hoàn thành công tác GPMB trong tháng 6 năm nay theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo GPMB chuyên trách, duy trì họp định kỳ hàng tuần nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ các khó khăn phát sinh.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ chi tiết đến từng khu vực, từng hộ dân và từng nhóm hồ sơ để cập nhật hàng ngày, kịp thời nhận diện các điểm nghẽn trong quá trình triển khai.

Nhằm tạo thêm sự đồng thuận từ người dân, phường Việt Hưng cũng đề xuất Vingroup hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/ha đối với các trường hợp tự nguyện bàn giao mặt bằng sớm.

Theo quy hoạch, Công viên công cộng Tuần Châu được phát triển thành tổ hợp công viên sinh thái, văn hóa và thể thao quy mô lớn với 4 phân khu chức năng gồm công viên chủ đề gia đình, công viên thể thao, khu bảo tồn sinh thái kết hợp trải nghiệm và công viên rừng công cộng - dưỡng sinh.

Dự án sẽ tích hợp nhiều hạng mục như quảng trường trung tâm, khu ẩm thực, khu cắm trại, không gian thể thao ngoài trời và các tiện ích phục vụ chăm sóc sức khỏe.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một công viên rừng quy mô lớn, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng, đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch và dịch vụ cho khu vực phía tây thành phố Hạ Long (cũ).