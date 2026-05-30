NHNN đề xuất xóa toàn bộ giấy phép con trong kinh doanh vàng trang sức

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Những điểm sửa đổi mới nhất tại dự thảo liên quan đến nội dung vàng trang sức, mỹ nghệ. Theo đó, nhà điều hành tiền tệ dự kiến sẽ xóa bỏ toàn bộ giấy phép con trong lĩnh vực này.

Theo Nghị định hiện hành, hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện và doanh nghiệp muốn hoạt động phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, địa điểm, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất. Hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ cũng được xác định là hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, dự thảo mới quy định: "Hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, niêm yết giá, hóa đơn, chứng từ, thuế, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng, chống rửa tiền và pháp luật khác có liên quan".

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung theo hướng cho phép doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để sản xuất, gia công và tái xuất sản phẩm. Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở nhu cầu tạm nhập phù hợp với hợp đồng gia công đã ký kết.

Dự thảo cũng quy định vàng nguyên liệu tạm nhập chỉ được sử dụng để thực hiện hợp đồng gia công và tái xuất sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Một nội dung mới là quy định về thanh toán trong giao dịch vàng. Theo dự thảo, các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng phải được thực hiện thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Đối với giao dịch mua vàng miếng, việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán có nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng. Đây là nội dung chưa được quy định trong Nghị định 24 hiện hành.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp và ngân hàng được cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng.

Theo đó, các đơn vị này phải xây dựng hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu về xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, sử dụng, tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu; dữ liệu giao dịch mua, bán vàng nguyên liệu; thực hiện kết nối, cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Nghị định sửa đổi nếu được thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.