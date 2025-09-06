Vinhomes tái định nghĩa chuẩn mực nhà ở xã hội: Không chỉ nơi ở mà là nơi đáng sống

Những định kiến đóng khung NƠXH

Hải Phòng là một trong những thành phố có tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhất miền Bắc. Theo quy hoạch khu, cụm công nghiệp đến năm 2030, thành phố sẽ có tới 46 khu công nghiệp với tổng diện tích lên tới 11.763 ha (xếp thứ 5 cả nước); 76 cụm công nghiệp với diện tích hơn 3.858 ha.

Nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp của Hải Phòng dự báo sẽ tăng cao. Đặc biệt, sau khi Hải Dương sáp nhập với Hải Phòng, một lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động di chuyển từ Hải Dương về Hải Phòng để công tác và tìm kiếm cơ hội việc làm.

Giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng đã và đang triển khai đầu tư xây dựng 23 dự án NƠXH, quy mô khoảng 26.255 căn. Con số này được đánh giá vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tế khi so với số lượng lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế là 215.368 người.

Chị Hồng Thủy, công nhân đang làm việc tại khu vực Đình Vũ, chia sẻ: “Cả 2 vợ chồng tôi đều làm công nhân. Có con nhỏ rồi chúng tôi muốn ổn định cuộc sống, muốn tìm NƠXH vừa có giá tốt, gần chỗ làm và trường học cho con để thoát cảnh thuê trọ tạm bợ nhưng không dễ dàng”.

Sự phát triển của các khu công nghiệp đi kèm lực lượng lao động lớn đẩy nhu cầu NƠXH tăng cao (Ảnh: Deep C Industrial Zone).

Ngoài việc nguồn cung còn hạn chế, một rào cản đối với thị trường NƠXH là tâm lý của người mua. Trước đó, không ít người lao động vẫn định kiến NƠXH vị trí bất tiện, chất lượng xây dựng khiêm tốn, tiện ích nghèo nàn...

“Hầu hết các dự án đều khá xa chỗ làm và cũng chỉ dừng ở việc đáp ứng chỗ ở, không đáp ứng đủ tiện ích cơ bản nên tôi cũng không tìm hiểu thêm”, anh Mạnh Hải, hiện làm việc tại Khu công nghiệp Đình Vũ, chia sẻ.

Những chia sẻ này phản ánh đúng bức tranh chung, khi giấc mơ an cư của nhiều người đang bị ảnh hưởng bởi khoảng trống của thị trường. Đó cũng là điều khó tránh khỏi khi chất lượng và tiện ích của nhiều dự án NƠXH chưa thực sự chạm tới mong muốn cơ bản của người mua.

Trong bối cảnh ấy, thị trường cần một mô hình khác biệt, không chỉ giải quyết bài toán chỗ ở mà còn đáp ứng trọn vẹn yêu cầu về chất lượng sống, tiện ích và kết nối. Dự án Happy Home Tràng Cát là lời giải, mang đến định nghĩa mới về NƠXH tại Hải Phòng.

Bước ngoặt trong phát triển NƠXH tại Hải Phòng

Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu cung cấp chỗ ở giá hợp lý, Happy Home Tràng Cát với quy mô 3.804 căn hộ được phát triển với định hướng kiến tạo “nơi đáng sống” cho người lao động.

Điểm khác biệt đầu tiên đến từ vị trí chiến lược, khi dự án được đặt ngay tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải - trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển lớn nhất miền Bắc, nơi nhu cầu về nhà ở luôn cao trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, vị trí này chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút, 6 phút ra tới cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, 10 phút tới sân bay quốc tế Cát Bi.

Với lợi thế nói trên, Happy Home Tràng Cát trực tiếp giải quyết bài toán lớn nhất của người lao động, đó là rút ngắn thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí đi lại, thuận tiện hơn trong công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Happy Home Tràng Cát xóa bỏ tư duy “sống tạm” tại các dự án NƠXH.

Không dừng lại ở lợi thế vị trí, Vinhomes còn tạo nên một mô hình NƠXH “all-in-one” với hệ tiện ích quy mô, đồng bộ, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cư dân. Cụ thể, Happy Home Tràng Cát sở hữu tới 59 tiện ích ngoài trời, trong đó có ba công viên, bốn vườn hoa, quảng trường, sân thể thao, khu cắm trại, vườn cờ, khu đọc sách… mang đến cho cư dân không gian sống năng động, gắn kết và an vui.

Song song, dự án còn liền kề ba trường học, trạm y tế phường và hai tòa nhà văn phòng, bảo đảm cư dân có thể học tập, chăm sóc sức khỏe, làm việc và giải trí ngay trong khuôn viên. Đây là sự khác biệt so với hình dung truyền thống về NƠXH vốn bị xem là nghèo nàn tiện ích. Một điểm cộng khác là các căn hộ có diện tích đa dạng từ 28,8 m2 đến 70 m2, đáp ứng nhu cầu từ khách hàng độc thân tới gia đình đa thế hệ.

Happy Home Tràng Cát sở hữu 59 tiện ích ngoài trời, đáp ứng mọi nhu cầu cư dân.

Sự ra đời của Happy Home Tràng Cát mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một dự án nhà ở khi thiết lập tiêu chuẩn mới cho các dự án NƠXH. Từ giấc mơ có nhà, nhiều gia đình giờ đây đã có thể sở hữu một chốn sống đầy đủ tiện ích, hiện đại và văn minh. Với định hướng này, Vinhomes đã kiến tạo một mô hình kiểu mẫu có thể nhân rộng tại nhiều địa phương, đóng góp thiết thực vào mục tiêu 1 triệu căn NƠXH của Chính phủ đến năm 2030, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động thu nhập thấp.