Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise - Chốn an cư cách trung tâm TPHCM từ 13 phút di chuyển

Hạ tầng bứt phá hiện thực hóa giấc mơ sống ở biển, làm việc trung tâm

Mong ngóng từng ngày là cảm xúc của chị Ngọc Quỳnh (40 tuổi, TPHCM) khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã lên lịch khởi công vào 19/12. Đã chốt mua một căn biệt thự tại Vịnh Tiên, với chị, đây chính là cột mốc đáng nhớ, hiện thực dần giấc mơ sống ở biển, làm việc trung tâm - vốn là không tưởng với người Sài Gòn trước đây.

“Từ trung tâm đến miền biển, tôi không nghĩ sẽ có một ngày trong tương lai, chỉ cách nhau một khoảng thời gian bằng mình uống ly cà phê”, chị Quỳnh nói.

Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ khởi công vào ngày 19/12 (Ảnh minh họa: VinSpeed).

Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có vận tốc thiết kế 350km/h, được ví như “hạ tầng thế kỷ”, thay đổi cục diện phát triển của Cần Giờ, đặt “viên ngọc xanh” vào một quỹ đạo phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên TOD. Tuyến dự kiến vận hành từ quý III/2028, sau hơn 2 năm thi công.

Cùng với đường sắt cao tốc, hàng loạt dự án hạ tầng tỷ đô đều hướng về Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Vinhomes).

Song song với đó, Vingroup còn đề xuất phát triển không gian ngầm khu vực Bến Thành rộng khoảng 12,5ha, với chức năng thương mại và đỗ xe. Với bộ đôi hạ tầng, tiện ích này, các cư dân Vinhomes Green Paradise có thể gửi xe tại Bến Thành sau mỗi ngày làm việc và sau 13 phút di chuyển đã về tới không gian sống giữa thiên nhiên bao la của rừng và biển.

Các cư dân nội đô và du khách đến TPHCM cũng dễ dàng hòa mình vào thiên đường vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng trong lòng siêu đô thị ESG++.

Trải nghiệm khác biệt

Nhờ đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, sau 13 phút di chuyển, sắc xám của bê tông, sự ngột ngạt của khói bụi và tiếng ồn trung tâm nhanh chóng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho màu xanh bất tận của rừng, biển hồ, và những tiếng sóng giao hòa cùng gió biển mát lành. Tại đây, Vịnh Tiên hiện diện như một chốn “tiên cảnh” giữa đời thực.

Vịnh Tiên sở hữu vị trí cửa ngõ, kế cận ga depot tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (Ảnh phối cảnh: Vinhomes).

Trong lòng khu đô thị ven biển, những căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng, đường nét tinh tế, thanh lịch, hài hòa với thiên nhiên. Không gian sống mỗi ngày như một resort thu nhỏ, chỉ cần mở cửa sau có thể chạm ngay biển xanh cát trắng, thưởng thức bình minh nơi hiên nhà, hoặc thảnh thơi ngắm sao trời trên mặt nước.

Những căn villa xa hoa tại Vịnh Tiên, với bãi biển riêng sau nhà (Ảnh phối cảnh: Vinhomes).

Mỗi phút giây sống tại Vịnh Tiên đều sẽ ngập tràn cảm xúc thăng hoa. Bởi ngay khi bước ra khỏi “ốc đảo riêng tư”, một thiên đường vui chơi giải trí sống động rộng mở chào đón.

Trong đó, VinWonders 122ha nổi bật như một “vũ trụ giải trí” gom trọn những trải nghiệm đắt giá trong một điểm đến. Gần 200 trò chơi - nhiều hơn bất kỳ công viên giải trí nào trên toàn cầu - giúp cư dân không cần phải đến Disneyland Hong Kong, Tokyo hay Universal Singapore.

Các gia đình có thể “du ngoạn 5 châu” trong một ngày với những trải nghiệm vốn bị xem là không tưởng: “chạy trốn” cái nóng miền Nam và tận hưởng mùa đông tuyết trắng giữa Sài Gòn; thăm làng ông già Noel; check-in (chụp ảnh) ngọn núi tuyết cao nhân tạo 68m cao nhất thế giới và bộ sưu tập băng đăng mãn nhãn mà không cần đi Bắc Âu, Cáp Nhĩ Tân hay Thuỵ Sỹ…

VinWonders còn đưa về Cần Giờ một thiên đường lễ hội với Công viên Lễ hội 5 châu độc đáo hàng đầu châu Á. Tại đây, những lễ hội carnival sôi động, vũ điệu samba rực lửa của Nam Mỹ, không gian bộ lạc hoang dã đậm chất châu Phi, cùng các mùa lễ hội được yêu thích như Valentine, Halloween, Giáng sinh… sẽ cộng hưởng cùng kho tàng lễ hội truyền thống Việt Nam, tạo nên chuỗi sự kiện rộn ràng suốt 4 mùa.

Sau vài bước chân, hai sân golf 155ha đã hiện ra như những “tấm thảm xanh khổng lồ” được dệt nên trên khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ của Cần Giờ.

Về đêm, Vịnh Tiên tiếp tục mở ra một thiên đường giải trí. Nhà hát Sóng Xanh 7ha hiện lên như thánh đường nghệ thuật giữa miền biển phương Nam. Kiến trúc mô phỏng những lớp sóng uốn lượn mềm mại, mang sắc thái vừa phóng khoáng, vừa tinh tế. Bên trong, hệ thống âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu, nâng tầm mọi loại hình biểu diễn từ nhạc kịch, giao hưởng đến các show công nghệ thị giác đầy mê hoặc.

Nhà hát Sóng Xanh được ví như “Sydney Opera House phiên bản Việt” (Ảnh phối cảnh: Vinhomes).

Cùng với đó, quảng trường nhà hát ngoài trời sức chứa tới 60.000 người liên tục chiêu đãi cư dân những đại tiệc âm thanh, ánh sáng, thắp lên nhịp sống sôi động giữa không gian tựa rừng, kế biển.

“Mỗi trải nghiệm đều là khoảnh khắc đáng giá, ngay cả khi đi tới Dubai, Maldives, Sentosa, Phuket hay Bali… cũng khó tìm được cảm giác tương tự”, chị Quỳnh chia sẻ.

“Miền đất hứa” đang dần hiện hữu ngoài đời thực, đánh dấu bằng cột mốc đầu tiên khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ khởi công. Hạ tầng mở toang cánh cửa tới miền đáng sống - nơi mỗi ngày là một hành trình trải nghiệm mới với những đặc quyền tưởng chừng chỉ tồn tại trong giấc mơ.