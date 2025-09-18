Vịnh Bái Tử Long - Tọa độ “vàng” về du lịch phía Bắc

Phong cảnh đẹp cùng những sản phẩm, dịch vụ du lịch cao cấp xuất hiện ngày càng nhiều đang làm thay đổi diện mạo điểm đến Bái Tử Long, biến nơi đây thành tọa độ “vàng” về du lịch phía Bắc.

Du lịch phía Bắc hút khách

Theo Tổng cục Du lịch, trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 106 triệu lượt khách du lịch nội địa và gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng lần lượt 18,5% và 21,7% so với cùng kỳ, trở thành một trong những nước có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh trên thế giới.

Tại Hải Phòng và Quảng Ninh, nơi sở hữu quần thể di sản thiên nhiên thế giới như Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, Vịnh Lan Hạ, Vịnh Bái Tử Long... đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ lượng khách du lịch, được thúc đẩy bởi nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và các chương trình xúc tiến du lịch của địa phương. Riêng với Quảng Ninh, 8 tháng đầu năm đã thu hút 16,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 2,94 triệu lượt.

Quảng Ninh - điểm đến được yêu thích của du khách quốc tế (Ảnh: Everland).

Quảng Ninh cũng trở thành điểm đến của giới triệu phú và doanh nhân quốc tế. Ngày 2/9, một gia đình triệu phú Mỹ đã đi thủy phi cơ từ Hà Nội tới cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và trải nghiệm tour 3 ngày 2 đêm tham quan Vịnh Hạ Long.

Trước đó, đầu năm 2025, hai triệu phú Mỹ là Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley cũng đáp xuống Vân Đồn để khám phá Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đón thêm nhiều đoàn khách thượng lưu theo chương trình này.

Việc các triệu phú, doanh nhân nổi tiếng lựa chọn Quảng Ninh là điểm đến không chỉ cho thấy sức hút của di sản thiên nhiên thế giới, mà còn khẳng định vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu.

Vịnh Bái Tử Long - điểm đến được ưa chuộng của du lịch phía Bắc

Trong bức tranh du lịch Quảng Ninh, Hạ Long vốn nổi tiếng là điểm đến náo nhiệt vào mùa hè. Nhưng sự náo nhiệt ấy dường như phù hợp với giới trẻ hơn. Trong khi với du khách ưa chuộng phong cách du lịch “quiet luxury ” (sang trọng thầm lặng) thì Vân Đồn và Vịnh Bái Tử Long lại nổi lên như một lựa chọn thay thế.

Quần thể hơn 600 đảo lớn nhỏ chưa bị con người tác động nhiều đã giúp Bái Tử Long giữ được sự yên bình hiếm có. Những bãi biển Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng cùng hệ sinh thái biển phong phú với những cánh rừng nguyên sinh, hang động kỳ vĩ còn lưu giữ dấu tích người tiền sử đã tạo nên sức hút mê hoặc của vùng đất này.

Nơi đây còn gắn với truyền thuyết rồng mẹ và đàn rồng con được Ngọc Hoàng sai xuống hạ giới giúp cư dân Việt chống giặc ngoại xâm. Giặc tan, đàn rồng không về trời mà lưu lại hạ giới, tạo nên bức thành lũy bằng đá vững chãi giữa biển khơi để giữ yên bờ cõi.

Phong cảnh thiên nhiên nguyên sơ và kỳ vĩ của Vịnh Bái Tử Long (Ảnh: Everland).

Những năm gần đây, Vân Đồn còn chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và du lịch. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bến cảng cao cấp Ao Tiên, trở thành cửa ngõ đón du khách đến với Vịnh Bái Tử Long bằng đường không và đường thủy.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái đã hoàn thành, cùng tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái trong tương lai giúp việc di chuyển từ các trung tâm lớn trong nước và quốc tế đến Vân Đồn bằng đường bộ và đường sắt thuận lợi hơn.

Hệ sinh thái du lịch, dịch vụ cao cấp

Vịnh Bái Tử Long sở hữu nhiều lợi thế khác biệt: sự yên tĩnh, riêng tư, chạm vào thiên nhiên song hành cùng dịch vụ, tiện ích sang trọng, khiến nơi đây trở thành thiên đường cho dòng khách “quiet luxury”.

Dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng và tiện ích đến từ hàng loạt tổ hợp khách sạn, resort cao cấp như Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, Angsana Quan Lạn, Minh Châu Pearl, The Dragon Bay Hotel,… Trong đó, tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland đầu tư và phát triển với quy mô 2.274 phòng tiêu chuẩn 5 sao sẽ khai trương giai đoạn 1 trong quý IV/2025, hứa hẹn trở thành trung tâm dịch vụ, lưu trú và giải trí cao cấp quy mô hàng đầu khu vực.

Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ khai trương trong quý IV/2025 (Ảnh: Everland).

Về dịch vụ tham quan, đội tàu du lịch cao cấp Crystal Holidays Cruise, do Crystal Holidays - thành viên của Tập đoàn Everland khai thác và vận hành, với đầy đủ tiện nghi sẵn sàng đưa khách tham quan Vịnh Bái Tử Long trong các hải trình “The Beauty of Van Don”. Ngoài ra còn có các đội tàu du lịch, du thuyền của các đơn vị lữ hành khác đưa đón khách đi tham quan các danh lam thắng cảnh trong vùng.

Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cùng hệ sinh thái du lịch, dịch vụ cao cấp đang là bệ phóng để du lịch Vân Đồn và Vịnh Bái Tử Long cất cánh. Biến Vịnh Bái Tử Long thành điểm đến lý tưởng của du khách, thành tọa độ “vàng” về du lịch của khu vực phía Bắc nói riêng cũng như cả nước nói chung.