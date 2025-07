Vinaconex muốn thoái hết vốn góp tại chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc phê duyệt chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC - mã chứng khoán: VCR).

Doanh nghiệp này quyết định chuyển nhượng toàn bộ 107,1 triệu cổ phần (tỷ lệ 51%) là vốn góp tại Vinaconex-ITC với giá bán tối thiểu 48.000 đồng/cổ phần. Hình thức bán vốn là đàm phán bán trực tiếp cho các nhà đầu tư quan tâm.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho tổng giám đốc của tổng công ty triển khai các thủ tục có liên quan để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Vinaconex tại Vinaconex-ITC theo phương án được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty.

Báo cáo thường niên năm 2024 của Vinaconex-ITC cho biết doanh nghiệp này được thành lập năm 2008 với mục tiêu đầu tư và phát triển Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà (dự án Cát Bà Amatina) tại TP Hải Phòng. Công ty có vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng.

Năm 2024, tổng doanh thu doanh nghiệp đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với năm 2023. Lỗ sau thuế ở mức gần 22 tỷ đồng. Trong khi đó mục tiêu doanh thu năm 2024 là hơn 526 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là gần 121 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết năm 2024 do thị trường chưa thuận lợi nên đã chủ động cắt giảm sản lượng đầu tư dự án. Chỉ tiêu doanh thu không đạt so với kế hoạch do thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục trầm lắng và thanh khoản thấp nên doanh nghiệp chưa mở bán sản phẩm mới ra thị trường. Việc chưa mở bán mới dẫn đến chưa có doanh thu, lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh của Vinaconex-ITC (Ảnh chụp màn hình).

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo Vinaconex-ITC cho biết dự án Cát Bà Amatina đã hoàn thành cơ bản hạ tầng dự án. Trong đó, khối lượng thực hiện tại năm 2024 là khoảng 500 tỷ đồng, dự kiến sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào năm 2025. Công ty này đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2025 hơn 1.793 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 568 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính tổng hợp quý I/2025 cho thấy Vinaconex-ITC không ghi nhận doanh thu, lỗ sau thuế là lỗ 5,5 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, mức lỗ sau thuế là gần 4,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp lý giải nguyên nhân nguyên nhân lỗ là công ty đang trong giai đoạn đầu tư, chỉ ghi nhận chi phí hoạt động và không có doanh thu.

Tính đến ngày 31/1/2025, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế ở mức âm 545,3 tỷ đồng, tăng so với hồi đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là chỉ tiêu phản ánh số lãi hoặc số lỗ chưa được phân phối hoặc chưa được quyết toán tại thời điểm báo cáo. Chỉ số này được xác định bằng cách cộng số lãi hoặc lỗ sau thuế của năm báo cáo với số lãi hoặc lỗ sau thuế chưa phân phối của năm trước, sau khi đã trừ đi số lợi nhuận đã phân phối trong năm.