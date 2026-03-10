Cần bao nhiêu người để vận hành đường sắt cao tốc Bắc - Nam?

Bộ Xây dựng vừa tổ chức cuộc họp của Tổ Phát triển nguồn nhân lực phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Cuộc họp do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì, nhằm triển khai các nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành đường sắt để đáp ứng yêu cầu của loạt dự án quy mô lớn đang và sắp được triển khai.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cho biết hệ thống nhân lực ngành đường sắt hiện được phân thành 5 khối chính, gồm: khối nhân lực quản lý Nhà nước; khối nhân lực đầu tư xây dựng hạ tầng; khối nhân lực khai thác, vận hành và bảo trì; khối nhân lực nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận và làm chủ công nghệ; cùng khối nhân lực đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì cuộc họp triển khai đào tạo nhân lực phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm (Ảnh: Bộ Xây dựng).

Giai đoạn 2025-2030, ngành cần đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực. Trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa và đường sắt đô thị, đồng thời bổ sung đội ngũ giảng dạy cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành.

Trong số đó, khoảng 5.000 người sẽ được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt đô thị. Đây được xem là lực lượng nòng cốt phục vụ giai đoạn vận hành các tuyến metro đang và sẽ hình thành tại các đô thị lớn.

Song song với công tác đào tạo, kế hoạch cũng đặt mục tiêu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý, phát triển, vận hành đường sắt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chuyên gia tại các cơ quan quản lý Nhà nước, với khoảng 500 lượt người. Đồng thời, khoảng 1.000 lượt nhân lực làm công tác quản lý dự án sẽ được đào tạo chuyên sâu về quản lý dự án đường sắt.

Đáng chú ý, ít nhất 1.000 nhân sự từ các viện nghiên cứu, doanh nghiệp xây dựng, vận hành và doanh nghiệp công nghiệp đường sắt sẽ được tuyển chọn tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao và từng bước làm chủ công nghệ đường sắt.

Giai đoạn 2031-2035, quy mô đào tạo dự kiến tiếp tục mở rộng với ít nhất 70.000 nhân lực mới. Trong đó, khoảng 40.000 người sẽ được đào tạo phục vụ công tác vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt.

Riêng đường sắt tốc độ cao dự kiến cần khoảng 13.800 người; hệ thống đường sắt quốc gia khoảng 5.000 người; còn đường sắt đô thị cần khoảng 21.200 người.

Ngoài ra, khoảng 5.000 nhân sự từ các viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, vận hành và công nghiệp đường sắt sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, tiếp nhận và làm chủ công nghệ.

Theo đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, nhu cầu nhân lực cho ngành đường sắt trong giai đoạn 2025-2035 là rất lớn, với hàng trăm nghìn lượt nhân lực tham gia trong các giai đoạn xây dựng và vận hành.

Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ đòi hỏi đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên trình độ cao với quy mô chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Vì vậy, công tác đào tạo cần được triển khai sớm, tối thiểu trước 3-5 năm so với thời điểm các dự án đi vào khai thác.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tiến độ đầu tư, chất lượng công trình, an toàn vận hành cũng như năng lực làm chủ công nghệ.

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Đồng thời, Vụ Tổ chức cán bộ được giao tiếp tục rà soát hệ thống quy định, thể chế; kịp thời đề xuất ban hành các quy định còn thiếu hoặc sửa đổi những nội dung chưa phù hợp và báo cáo kết quả trong tháng 3.