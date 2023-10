Việc xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp được tán thành

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, chiều 26/10, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Về xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành xây dựng nhà lưu trú công nhân trong diện tích đất thương mại, dịch vụ của khu công nghiệp như quy định của dự thảo Luật do Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 5.

Bởi theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc xây dựng nhà lưu trú trong khu công nghiệp giúp giải quyết được nhiều vướng mắc, tạo thuận lợi cho công nhân khu công nghiệp.

Đơn cử, thủ tục đầu tư xây dựng rút gọn do đồng bộ với khu công nghiệp; thuận tiện cho công nhân trong sinh hoạt, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, giảm ùn tắc giao thông...; vẫn có thể bảo đảm về môi trường sinh hoạt, an ninh, an toàn với giải pháp có tường rào, lối đi riêng tách biệt với khu sản xuất công nghiệp.

Để bảo đảm chặt chẽ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung các quy định vào dự thảo Luật về quy hoạch, bố trí quỹ đất và giao Chính phủ quy định điều kiện về môi trường, quy mô, tỷ lệ diện tích đất phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Đồng thời là xác định rõ đối tượng thuê nhà lưu trú công nhân chỉ bao gồm cá nhân công nhân đang làm việc tại chính khu công nghiệp đó để phù hợp với tính chất lưu trú của công trình, tập trung chính sách cho đối tượng thụ hưởng là người có thu nhập thấp…

Ngoài ra, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc mở rộng, cho phép xây dựng các nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp sẽ dễ dẫn đến lạm dụng, trục lợi chính sách. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nên tập trung xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân ngoài khu công nghiệp như pháp luật nhà ở hiện hành và quy định của dự thảo Luật.

Phát biểu ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi chiều ngày 26/10, đại biểu Khương Thị Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định - bày tỏ đồng tình với phương án xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trong diện tích thương mại dịch vụ, khu công nghiệp.

Đại biểu Khương Thị Mai - đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định (Ảnh: Quochoi.vn).

Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng, các công trình này phải có tường rào, lối đi riêng, tách biệt khu công nghiệp và phải đảm bảo môi trường. Đồng thời cần sửa đổi Điều 19 của Luật Đầu tư để đảm bảo tính thống nhất giữa các luật hiện hành và tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, tránh ùn tắc giao thông…

Về xây dựng nhà lưu trú công cho công nhân ngoài khu công nghiệp, đại biểu Mai cũng tán thành với việc xây dựng nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp.

Theo đại biểu, cần phải quy định rõ doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân để bố trí cho công nhân của mình và phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh quản lý, kiểm soát về chất lượng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở công nhân.

Cho ý kiến về vấn đề này, nhiều đại biểu Quốc hội cũng thống nhất xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.