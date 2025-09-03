Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, đại diện các sở, ban ngành và nhiều đối tác chiến lược. Việc khởi công dự án đúng vào ngày Quốc Khánh càng mang thêm ý nghĩa đặc biệt, khẳng định khát vọng vươn tầm và góp phần mở ra một chương mới cho Đà Nẵng - thành phố biển năng động bậc nhất Việt Nam.

VictoryCons cùng Regal Group khởi công Regal Complex trong ngày lễ Quốc Khánh (Ảnh: BTC).

Regal Complex thuộc thương hiệu Regal Homes (Ảnh: BTC).

Regal Complex thuộc thương hiệu Regal Homes, được quy hoạch gồm hai tháp cao tầng với 683 căn hộ cùng 3 tầng thương mại dịch vụ. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích tích hợp gồm khu vui chơi, ẩm thực, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và không gian cộng đồng, hướng tới chuẩn mực sống quốc tế trong phân khúc khu phức hợp 5 sao.

Theo Regal Group, Regal Complex không chỉ mang đến chốn an cư cao cấp mà còn kiến tạo một hệ sinh thái cư trú - thương mại đồng bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường bất động sản Đà Nẵng.

Ông Trần Ngọc Thái - Phó tổng giám đốc Regal Group, chia sẻ: “Regal Complex được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc và lối sống mới của Đà Nẵng, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển dài hạn của Regal Homes tại khu vực miền Trung”.

VictoryCons sở hữu bề dày hơn 14 năm kinh nghiệm tổng thầu xây dựng (Ảnh: BTC).

Với bề dày hơn 14 năm kinh nghiệm tổng thầu xây dựng, VictoryCons đã đồng hành cùng Regal Group ở nhiều dự án lớn, tạo nền tảng hợp tác bền vững. Việc tiếp tục được lựa chọn cho Regal Complex khẳng định uy tín của doanh nghiệp trong triển khai các công trình đòi hỏi tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Minh Trí - Tổng giám đốc VictoryCons - cho biết: “Trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, VictoryCons vinh dự khi tiếp tục đồng hành cùng Regal Group trong dự án Regal Complex – một công trình mang nhiều ý nghĩa với TP Đà Nẵng. Chúng tôi cảm ơn chủ đầu tư đã tin tưởng giao phó trọng trách này và cam kết huy động toàn bộ năng lực, tâm huyết của tập thể để Regal Complex được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất, trở thành một dấu ấn xứng đáng với kỳ vọng của chủ đầu tư”.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (Ảnh: BTC).

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - cũng đánh giá Regal Complex là dự án phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện đại, góp phần nâng cấp hạ tầng: “Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững của thành phố, hướng đến một chuẩn mực sống mới, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới”.

Regal Complex được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị mới của Đà Nẵng (Ảnh: BTC).

Regal Complex được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị mới của Đà Nẵng, góp phần kiến tạo diện mạo hiện đại và đẳng cấp cho thành phố, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của VictoryCons trong vai trò tổng thầu xây dựng các công trình trọng điểm.

Thông tin liên hệ VictoryCons:

Địa chỉ: Số 21, đường số 39, khu phố 1, phường An Khánh, TPHCM

Hotline: 098.488.5581

Email: info@victorycons.com.vn

Website: www.victorycons.com.vn