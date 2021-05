Vì sao khu đô thị Waterpoint liên tục "cháy hàng"?

Dân trí Trước "đòn giáng mạnh" của tái bùng phát dịch Covid, Waterpoint vẫn liên tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, trở thành dự án đầy sức hút của thị trường bất động sản Long An.

Tại lễ mở bán trong tháng 4 vừa qua, toàn bộ 200 sản phẩm dòng Valora và các sản phẩm hạng sang Grand Villa và Riverfront Grand Villa được lựa chọn thành công chỉ trong vòng 2 giờ. Sau đó, dự án vẫn không có dấu hiệu "hạ nhiệt" khi tiếp tục ghi nhận hàng trăm lượt khách hàng đến tham quan vào những ngày nửa đầu tháng 5. Vì sao dự án này liên tiếp "tạo sóng" trên thị trường Long An?

Không gian xanh thanh bình hiện hữu tại Waterpoint.

Tiến độ xây dựng ấn tượng

Những sản phẩm vừa được chủ đầu tư Nam Long chào bán đợt 2 đều thuộc hai phân khu Rivera 2 và Aquaria 2. Tuy trong bối cảnh dịch Covid 19 đang ảnh hưởng mạnh đến tâm lý thị trường nhưng lễ mở bán vẫn thu hút hơn 800 khách hàng tham dự trong khi giỏ hàng chỉ có 200 sản phẩm nên phải may mắn lắm mới có thể mua được. Sau đợt mở bán, Waterpoint vẫn không có dấu hiệu "hạ nhiệt" mà tiếp tục ghi nhận hàng trăm lượt khách hàng đến tham quan vào những ngày nửa đầu tháng 5. Nhiều khách hàng trong số đó cho biết sẵn sàng "xuống tiền" trong đợt mở bán tiếp theo.

Hầu hết khách hàng tham quan thực tế đều ấn tượng với cảnh quan của Waterpoint và đánh giá cao tiến độ thi công cũng như quy hoạch khu đô thị với hệ thống tiện ích đa dạng. Chỉ sau khoảng một năm rưỡi tính từ ngày khởi công, đến nay Waterpoint đã hình thành diện mạo của một khu đô thị tích hợp hiện đại tọa lạc ngay bên sông Vàm Cỏ Đông. Hệ thống hạ tầng đã cơ bản hoàn chỉnh, những tuyến đường được thảm nhựa mới tinh, những mảng xanh công viên trung tâm, công viên ven sông và công viên của các tiểu khu, công viên xen giữa các dãy nhà được chăm chút kỹ lưỡng mang đến không gian thanh bình, tươi mát.

Chủ đầu tư Nam Long cũng đã đưa vào khai thác nhiều hạng mục tiện ích của Waterpoint như hệ thống câu lạc bộ cộng đồng ven sông - Bến du thuyền Rivera 1, Country Club tổ hợp thể dục thể thao 3 ha; tổ hợp dịch vụ thương mại - giải trí - hệ thống bus nội khu và liên vùng; vịnh nước ngọt 8,6 ha; rạp chiếu phim ngoài trời; hệ thống vận hành an ninh; công viên nội khu, câu lạc bộ từng phân khu Rivera 1, vườn Nhật Aquaria 1,… Những yếu tố này giúp Waterpoint trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư lẫn khách hàng mua để ở tại Long An.

Công viên trung tâm Central Park 25ha với tổ hợp thể dục thể thao country club 3ha, kênh đào trung tâm, đường dạo bộ, đường xe đạp, công viên cắm trại picnic... đang được hoàn thiện.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2020, hai phân khu Rivera 1 và Aquaria 1 với tổng cộng khoảng 700 căn thuộc 165ha giai đoạn 1 đã được Nam Long hoàn thiện và bàn giao cho nhiều cư dân đến sinh sống. Viễn cảnh một đô thị thịnh vượng, sung túc, thiên nhiên ngập tràn không gian sống đã hiện hữu tại Waterpoint. Điều này hoàn toàn khác biệt với nhiều dự án phát triển đô thị vệ tinh của TPHCM nhưng vắng bóng dân cư vì thiếu hệ thống tiện ích và hạ tầng chậm kết nối.

Đón "sóng" đầu tư vào Long An

Ông Nguyễn Văn Hóa, cư dân Aquaria 1, cho biết: "Tôi dọn đến sống tại Waterpoint ngay sau khi nhận bàn giao nhà và hằng ngày vẫn di chuyển đến quận 5 làm việc chỉ mất khoảng 30 phút bằng xe hơi. Tôi thật sự ấn tượng với sự thay đổi nhanh chóng của dự án so với vùng đất hoang sơ từng tham quan cách đây chỉ khoảng một năm rưỡi. Đây cũng là lý do dự án đang lên giá rất tốt trên thị trường thứ cấp".

Với quy mô lên đến 355ha, Waterpoint là dự án phát triển đô thị quy mô lớn đang được triển khai ở Bến Lức (Long An), ngay cửa ngõ Tây Nam của TPHCM. Ngay từ khi mới công bố, dự án đã có sức hút cực lớn bởi chủ đầu tư Nam Long và đối tác Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) cam kết phát triển thành một khu đô thị tích hợp đầy đủ "giá trị sống" như một thành phố bên sông Vàm Cỏ Đông.

Quả thực, Waterpoint được bao quanh ba mặt với 5,8km sông Vàm Cỏ Đông cùng hệ sinh thái thực vật đa dạng, phong phú. Chủ đầu tư không chỉ tâm huyết giữ gìn thảm thực vật này mà còn kiến tạo thêm bằng hệ thống kênh đào len lỏi toàn khu đô thị, mang thiên nhiên tràn ngập mỗi lối đi, từng ngôi nhà…

Đông đảo khách hàng quan tâm đang chờ đợi Waterpoint mở bán đợt tiếp theo.

Những điểm nhấn lôi cuốn cộng đồng không chỉ có không gian đầy chất thiên nhiên, mà còn là hệ thống tiện ích đầy đủ, đáp ứng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi, từ sinh hoạt hàng ngày, đến vui chơi - học tập - làm việc - giải trí, giúp cư dân được trải nghiệm cuộc sống chất lượng ngay bên thềm nhà. Đó là giá trị hiếm dự án nào có được trong thời buổi "tấc đất tấc vàng", nhiều dự án tận dụng tối đa quỹ đất để xây dựng nhà ở.

Trên địa bàn tỉnh Long An đang có hơn 1.000 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 6,15 tỷ USD. Sắp tới, nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước sẽ phát triển thêm các khu công nghiệp mới tại đây, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Như vậy, những đô thị hiện đại, tích hợp đầy đủ "giá trị sống" như Waterpoint sẽ được nhiều người ưu tiên lựa chọn để an cư.

Mặt khác, Long An đang trở thành đề tài nóng hổi khi được quy hoạch, đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng để gia tăng tốc độ đô thị hóa và kết nối đồng bộ với TPHCM, miền Tây cũng như miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, các nghiên cứu thị trường đều chỉ ra rằng mặt bằng giá bất động sản Long An vẫn còn thấp hơn nhiều so với Bình Dương hay Đồng Nai. Đây chính là lợi thế lớn của Waterpoint trong mắt các nhà đầu tư đang muốn tìm kiếm một sản phẩm đầu tư an toàn và giàu tiềm năng.

Khánh An - Trường Thịnh