Tỷ lệ cảnh quan, tiện ích lên đến 300m2 mỗi căn tại T&T City Millennia

Chiến lược quy hoạch chú trọng về cảnh quan, tiện ích

Cảm nhận chung của nhiều nhà đầu tư và khách hàng khi lần đầu tiên ghé thăm T&T City Millennia là sự thay đổi rõ rệt của không gian. Trái ngược với môi trường đô thị bên ngoài, tại đây tiếng gió len qua những hàng cây, hơi nước mát từ mặt sông lan tỏa và bầu không khí trong lành. Đây là thành quả của hệ sinh thái cảnh quan trải rộng trên diện tích lớn, trong đó cây xanh, mặt nước và công viên chiếm một phần đáng kể.

T&T City Millennia được phát triển với triết lý tôn trọng tự nhiên và gìn giữ địa hình bản địa. Dự án được quy hoạch bám theo dòng chảy tự nhiên của hệ thống sông - rạch đặc trưng vùng Nam Sài Gòn. Những đường cong của mặt nước được giữ lại, trở thành cấu trúc dẫn dắt cảnh quan và các lớp không gian xanh đan xen trong từng tuyến phố.

Phân khu Đảo Tiện ích Sinh Thái với định hướng phát triển lấy cảnh quan và tiện ích làm trọng tâm (Ảnh: CĐT).

Mạng lưới mặt nước dài tới 7km uốn quanh khu đô thị trở thành điểm nhấn đặc trưng, vừa cải thiện vi khí hậu, vừa mang đến sự sống động cho cảnh quan. Xen kẽ giữa những dải mặt nước là quỹ đất cây xanh - mặt nước - công viên lên đến 45ha. Mảng xanh lớn hình thành không gian sống mở, trong lành, là cấu trúc dẫn dắt cho hệ sinh thái nghỉ dưỡng và sinh hoạt ngoài trời của đại đô thị.

Một góc công viên ven sông tại phân khu Đảo Tiện ích Sinh thái - T&T City Millennia (Ảnh: CĐT).

Trên tổng quy mô hơn 267ha, T&T City Millennia duy trì mật độ xây dựng ấn tượng, khoảng 34,73%, thể hiện sự ưu tiên cho cảnh quan và hệ sinh thái xanh. Riêng ở phân khu đảo tiện ích sinh thái vừa được ra mắt, mỗi căn nhà được thụ hưởng trung bình tới 300m2 diện tích xanh và tiện ích chung, được bao quanh bởi mạng lưới công viên ven sông, vườn hoa… và không gian mở thoáng mát.

Nếu tính theo tiêu chuẩn dân số phổ biến (4 người/hộ), mỗi cư dân tại phân khu được thụ hưởng tới 75m2 diện tích xanh. Con số này vượt xa tiêu chuẩn tối thiểu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ 5 đến 7 lần, và vượt mức trung bình tại các đô thị lớn Việt Nam tới hơn 15 lần, khẳng định chất lượng môi trường sống ưu việt mà dự án mang lại. Tỷ lệ này cao gấp 25 đến 50 lần mức diện tích cây xanh công cộng trung bình của TPHCM khoảng 0,55m2/người, tính đến cuối năm 2023.

Hệ sinh thái sống xanh và tiện nghi giúp gia tăng giá trị bất động sản

Đặc quyền sống xanh và tiện ích của phân khu đảo tiện ích sinh thái được giới đầu tư nhận định sẽ là nền tảng để chủ đầu tư hiện thực hóa định vị chuẩn sống ba lớp: sống xanh, sống nghỉ dưỡng, sống trọn vẹn. Toàn bộ hệ sinh thái cảnh quan rộng lớn, từ hệ thống mặt nước tuần hoàn bao quanh khu đô thị cho đến quỹ đất công viên được quy hoạch ưu tiên, đều được thiết kế để phục vụ tối đa trải nghiệm cư dân và điều hoà khí hậu. Mật độ cây xanh quy mô lớn đảm bảo chất lượng không khí đạt chuẩn, liên tục điều tiết nhiệt độ và độ ẩm, tạo ra bầu không khí trong lành hiếm có.

Không gian phố đi bộ Millennia Journey nằm tại trung tâm phân khu Đảo Tiện ích Sinh thái (Ảnh: CĐT).

Ngoài giá trị sinh thái, hệ thống tiện ích đa tầng và đồng bộ là đòn bẩy nâng tầm giá trị bất động sản. Phân khu kiến tạo đặc quyền về lối sống, phục vụ trọn vẹn nhu cầu của giới thượng lưu. Điều này được thể hiện qua chuỗi tiện ích đa dạng: Giáo dục chất lượng cao (Trường liên cấp FPT), sức khỏe - thư giãn (chuỗi sân thể thao, hồ bơi, spa), văn hóa - giải trí (phố đi bộ và dòng sông ánh sáng, bến du thuyền)…

Không gian xanh được tổ chức thông minh, tạo thành mạch liên hoàn kết nối linh hoạt và liền mạch với toàn bộ hệ thống tiện ích hiện đại. Hệ sinh thái tiện ích toàn diện và khác biệt là bảo chứng cho thanh khoản và khả năng thiết lập mặt bằng giá cao hơn so với các dự án đơn thuần, đảm bảo sự gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Giữa bối cảnh không gian công cộng tại các đô thị lớn còn hạn chế, các dự án sở hữu tỷ lệ quy hoạch cảnh quan và hệ thống tiện ích cao cấp vượt trội có khả năng gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn. Vì vậy, lựa chọn phân khu đảo tiện ích sinh thái tại T&T City Millennia không chỉ là quyết định an cư, mà trở thành chiến lược đầu tư thông minh vào tài sản được định giá cao bởi tiềm năng tăng trưởng vượt trội và bền vững theo thời gian.