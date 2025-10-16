Tuyệt chiêu dọn nhà sạch bong trong 20 phút

Đã bao nhiêu lần bạn nhìn đống đồ đạc lộn xộn trong nhà và tự nhủ "để cuối tuần dọn"? Rồi cuối tuần đến, bạn lại cảm thấy quá sức và tiếp tục trì hoãn. Vòng lặp này quen thuộc với rất nhiều người, đặc biệt là những ai sống tại các đô thị với nhịp sống hối hả.

Chúng ta luôn ao ước có một không gian sống sạch sẽ, thoáng đãng để tái tạo năng lượng, nhưng lại không có đủ thời gian và động lực để bắt tay vào một cuộc "tổng vệ sinh" quy mô lớn.

Thế nhưng, đừng vội nản lòng. Theo Hillary Forst, chuyên gia tổ chức không gian sống và nhà sáng lập của Sorted & Styled, chúng ta không cần cả một ngày cuối tuần để tạo ra sự khác biệt.

“Cuộc sống hiếm khi cho bạn một kỳ nghỉ dài chỉ để dọn nhà. Đôi khi, tất cả những gì bạn có chỉ là 20 phút ngắn ngủi giữa các cuộc hẹn", cô chia sẻ. Và bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết 20 phút ấy có thể thay đổi mọi thứ.

Hãy làm một phép tính đơn giản: 20 phút hôm nay, 20 phút ngày mai và 20 phút ngày kia cộng lại đã gần bằng một giờ lao động hiệu quả. Bằng cách chia nhỏ công việc, bạn không chỉ giảm bớt áp lực tâm lý mà còn biến việc dọn dẹp thành một thói quen bền vững.

Vấn đề lớn nhất thường nằm ở câu hỏi: "Có ít thời gian như vậy, nên bắt đầu từ đâu?".

Cuộc sống hiện đại cuốn chúng ta đi với trăm công nghìn việc, khiến "nỗi ám ảnh mang tên dọn nhà" ngày càng lớn (Ảnh: Getty).

Bắt đầu từ nơi bạn thấy "ngứa mắt" nhất

Các chuyên gia đều đồng tình rằng điểm khởi đầu hiệu quả hơn cả chính là khu vực khiến bạn khó chịu nhất. Forst chia sẻ, mỗi người đều có nỗi khó chịu riêng: có người không chịu nổi mặt bàn bếp bừa bộn, người khác lại phát cáu chỉ vì tủ quần áo chất đống sắp đổ.

Khi bạn giải quyết được nơi gây bực bội nhất, cảm giác nhẹ nhõm và thỏa mãn sẽ đến ngay tức thì. Đây chính là liều thuốc tinh thần tạo ra động lực mạnh mẽ. Cảm giác thành tựu này sẽ thôi thúc bạn tiếp tục dọn dẹp vào ngày hôm sau. Ngược lại, nếu bạn dành 20 phút quý giá để sắp xếp một góc vốn chẳng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng, bạn sẽ không cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt và dễ dàng bỏ cuộc.

Ưu tiên các bề mặt quan trọng

Nếu không biết đâu là nơi mình ghét nhất, hãy tập trung vào các bề mặt phẳng. Mặt bàn bếp, bàn ăn, bàn làm việc, hay táp đầu giường là những khu vực lý tưởng. Một bề mặt sạch sẽ và gọn gàng có khả năng thay đổi hoàn toàn cảm quan về một căn phòng. Nó tạo ra ảo giác về sự ngăn nắp và trật tự, ngay cả khi những khu vực khác vẫn còn lộn xộn.

Chỉ cần dọn dẹp giấy tờ, ly tách, đồ đạc linh tinh và lau sạch bề mặt, bạn sẽ thấy không gian như được "thở" trở lại.

Giải cứu những khu vực luôn quá tải

Angelia York, Phó chủ tịch của Saint Louis Closet Co., khuyên chúng ta nên ưu tiên các khu vực thường xuyên qua lại như lối ra vào. Khu vực này là nơi trở thành "bãi tập kết" cho giày dép, áo mưa, mũ bảo hiểm, chìa khóa và vô số vật dụng không tên khác. Giữ cho nơi này ngăn nắp không chỉ giúp ngôi nhà trông gọn gàng hơn mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian mỗi khi ra ngoài.

Tủ lạnh cũng là một điểm nóng thường bị bỏ quên. Vì nó luôn đóng kín nên chúng ta dễ dàng lờ đi những chai nước sốt hết hạn hay hộp thức ăn thừa từ tuần trước.

Laurie Hise, người sáng lập trang Passionate Penny Pincher, cảnh báo rằng một chiếc tủ lạnh bừa bộn không chỉ gây khó chịu mà còn làm bạn tốn tiền vì thực phẩm bị hỏng hoặc mua trùng lặp. Chỉ cần 5-10 phút để loại bỏ đồ hết hạn và lau dọn nhanh, bạn đã có thể cải thiện tình hình đáng kể.

Tất nhiên, không thể không nhắc đến "chiếc ghế thần thánh" hay một góc sàn nhà trong phòng ngủ nơi quần áo mặc dở chất đống. Hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất, đó là treo lại đồ sạch, bỏ đồ bẩn vào giỏ giặt. Chỉ vài hành động nhỏ cũng đủ để trả lại sự quang đãng cho phòng ngủ của bạn.

Chỉ với 20 phút dọn dẹp mỗi ngày, bạn dễ dàng tạo ra một không gian sống ngăn nắp, sạch sẽ (Ảnh: Livingetc).

Phương pháp SPOT vũ khí dọn dẹp thần tốc

Khi đã biết nơi cần bắt đầu, bạn sẽ cần một phương pháp để bắt đầu. Đây là lúc phương pháp dọn dẹp SPOT tỏa sáng. Được ví như một "tia laser" tập trung, SPOT là giải pháp hoàn hảo cho những phiên dọn dẹp 20 phút, giúp bạn giải quyết gọn gàng từng khu vực nhỏ mà không cảm thấy quá tải.

SPOT là viết tắt của 4 bước đơn giản:

Select (chọn điểm nóng): Xác định một khu vực nhỏ cụ thể cần xử lý. Đó có thể là một ngăn kéo, kệ sách, mặt bàn trang điểm hoặc góc bếp. Hãy nhớ, càng cụ thể càng tốt.

Purge (thanh lọc dứt khoát): Lấy tất cả mọi thứ ra khỏi khu vực đã chọn. Nhanh chóng phân loại chúng thành ba nhóm: Giữ lại, Vứt bỏ/Tái chế, và Quyên góp. Hãy quyết đoán, áp dụng "quy tắc 5 giây" – nếu bạn không thể quyết định công dụng của một món đồ trong 5 giây, có lẽ bạn không thực sự cần nó.

Organize (sắp xếp thông minh): Với những món đồ bạn quyết định giữ lại, hãy tìm cho chúng một "ngôi nhà" cố định. Sử dụng các hộp đựng, khay chia ngăn hoặc các giải pháp lưu trữ sẵn có để tối ưu hóa không gian. Nguyên tắc vàng là nhóm các vật dụng có cùng chức năng lại với nhau.

Tidy (làm gọn lần cuối): Lau sạch bề mặt khu vực vừa dọn, sau đó đặt những món đồ đã được sắp xếp trở lại vị trí. Hãy ưu tiên đặt những thứ thường dùng ở nơi dễ thấy, dễ lấy nhất.

Cara Palmer, nhà sáng lập Organize Every Room, nhấn mạnh: "Điều tuyệt vời của SPOT là bạn thấy ngay kết quả. Cảm giác hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ sẽ tạo ra sự tự tin và hứng khởi để bạn tiếp tục, thay vì cảm giác kiệt sức như khi phải dọn cả căn nhà".

Phương pháp SPOT kết hợp thói quen dọn dẹp 20 phút mỗi ngày đặc biệt hữu ích cho người bận rộn chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn, người dễ cảm thấy choáng ngợp trước mớ bừa bộn và cần động lực từ những thành quả nhỏ hay người sống trong không gian hẹp như căn hộ nơi chỉ một góc lộn xộn cũng ảnh hưởng toàn bộ căn nhà.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp này không dành cho các dự án lớn như sắp xếp lại toàn bộ nhà kho, hay xử lý những món đồ mang nặng giá trị kỷ niệm (như album ảnh, thư từ cũ) vốn cần nhiều thời gian và cảm xúc hơn.

Bạn không cần phải chờ đến cuối tuần để tổng vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa mà hãy biến nó thành một thói quen hàng ngày với những phiên 20 phút tập trung. Bằng cách này, bạn không chỉ giữ cho ngôi nhà luôn gọn gàng mà còn giải tỏa được căng thẳng, tìm lại cảm giác kiểm soát và sự bình yên trong chính không gian sống của mình.