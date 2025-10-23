Từ ngõ hẹp đến phố mới - Lựa chọn đầu tư nào mang lại giá trị bền vững?

Sự chuyển dịch trong tư duy sống và đầu tư

Khu vực trung tâm Hà Nội đang dần bộc lộ những giới hạn phát triển sau nhiều năm đô thị hóa. Những con phố có mật độ dân cư cao khiến việc di chuyển, sinh hoạt của người dân gặp nhiều trở ngại. Ùn tắc giao thông, ngập úng khi mưa lớn hay ô nhiễm không khí và tiếng ồn đã trở thành những thách thức thường trực, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống.

Điều đó khiến nhiều người mong muốn nâng cấp không gian sống để đảm bảo chất lượng cho thế hệ tương lai. Phía Đông Thủ đô, đại đô thị Ocean City mang đến một lựa chọn: quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, không gian rộng thoáng, cùng hệ sinh thái tiện ích đầy đủ từ trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, khu thể thao, bãi biển nhân tạo đến gần 200 tiện ích nội khu khác đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, giải trí và đầu tư.

Một góc nội thành Hà Nội từ trên cao - Nhà cửa chen chúc, không còn khoảng trống (Ảnh: Hữu Nghị).

Nhịp sống thanh bình tại Ocean City (Ảnh: CĐT).

Ở Ocean City, người dân không chỉ mua một ngôi nhà, họ chọn một cuộc sống có quy hoạch, có tương lai và có giá trị tăng trưởng lâu dài. Sản phẩm Bizhome tại đây nhờ thế mà ngày càng hút khách.

Bizhome tại khu Ánh Dương (Vinhomes Ocean Park 3) thuận tiện an cư, kinh doanh tại trung tâm “phố mới” Ocean City (Ảnh: CĐT).

Khác với những căn nhà trong ngõ chỉ có thể để ở, Bizhome tại Ocean City mở ra mô hình sống mới - nơi kinh doanh và an cư hòa làm một. Đây là xu hướng đang được ưa chuộng tại các đô thị quốc tế, nay được Vinhomes tiên phong đưa về phía Đông Thủ đô.

Một căn Bizhome có thể vừa là văn phòng riêng, cửa hàng boutique, hoặc quán cà phê nhỏ dưới tầng trệt; trong khi tầng trên là không gian sinh hoạt tiện nghi với ánh sáng tự nhiên, ban công thoáng rộng và view (tầm nhìn) công viên, hồ nước khoáng đạt. Sự linh hoạt ấy giúp chủ sở hữu tối ưu giá trị bất động sản: vừa tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng, vừa khai thác được nguồn thu bền vững ngay tại nơi mình sống.

Thực tế cho thấy, khu vực “phố mới” như Ocean City đang thu hút hàng loạt thương hiệu và dịch vụ chất lượng - từ F&B, thời trang, phòng khám đến ngân hàng. Dòng khách cư dân, du khách và người đi làm ổn định đã tạo nên nguồn cầu thuê bền vững, đảm bảo nguồn thu.

“Tôi chọn Ocean City không chỉ để ở, mà để phát triển sự nghiệp cá nhân và đầu tư cho tương lai cho gia đình”, một chủ nhân Bizhome song lập đang mở văn phòng đại diện tại nhà ở Kinh Đô Ánh Sáng chia sẻ.

Phố đi bộ Kinh Đô Ánh Sáng - tuyến phố với những biệt thự song lập vừa ở vừa kinh doanh sầm uất (Ảnh: CĐT).

Hạ tầng mở lối, gia tăng giá trị cho bất động sản

Ocean City không chỉ là đô thị của hiện tại mà còn là tâm điểm phát triển của khu Đông, vùng tăng trưởng năng động bậc nhất Thủ đô. Với loạt dự án hạ tầng lớn đang được triển khai và làn sóng cư dân, du khách đổ về ngày một sôi động, khu vực này vẫn còn nhiều dư địa để bứt phá, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư đi trước đón đầu.

Từ Ocean City, cư dân mất từ 15-20 phút di chuyển vào trung tâm qua cầu Vĩnh Tuy hiện hữu, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo vừa khởi công hay tuyến Vành đai 3.5, Vành đai 4 hiện đại. Trong tương lai, khi Metro số 8 đi vào hoạt động, khả năng kết nối sẽ được nâng cấp toàn diện.

Đồng thời, Ocean City nằm giữa hai trục cao tốc huyết mạch Hà Nội - Nội Bài và Hà Nội - Bắc Ninh - Quảng Ninh, giúp kết nối nhanh đến hai sân bay quốc tế Nội Bài và Gia Bình trong 35-40 phút. Đây là lợi thế, củng cố vị thế giao thương và đầu tư của toàn khu Đông.

Cầu Trần Hưng Đạo - biểu tượng mới cho bước tiến hạ tầng khu Đông, dự kiến hoàn thành năm 2027 (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Nhờ vị thế trung tâm mới của hạ tầng giao thương phía Đông, Ocean City đang trở thành điểm hội tụ của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Từ ngõ hẹp chật chội đến phố mới rộng mở, sự dịch chuyển của tư duy sống và dòng vốn đang định hình một chuẩn mực đô thị mới tại phía Đông Thủ đô. Với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng kết nối toàn diện và hệ sinh thái tiện ích đủ đầy, Ocean City không chỉ mang đến môi trường sống đáng mơ ước, mà còn là tài sản đầu tư bền vững, nơi mỗi căn nhà đều có thể sinh lời theo thời gian.