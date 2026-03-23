TS Nguyễn Văn Đính: Chưa có cơ sở để giá bất động sản giảm sâu

4 nhóm chính sách kỳ vọng tháo điểm nghẽn của thị trường

Tại hội thảo “Lãi suất và cơ hội đầu tư bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới” do báo Tiền Phong tổ chức chiều 23/3, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết việc sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về thể chế, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn của thị trường.

Trong đó, sẽ bám sát yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới, phân định rõ giữa pháp luật công và tư. Nhà nước sẽ tăng cường quản lý bằng các quy định chặt chẽ với lĩnh vực công, đồng thời mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp trong quan hệ dân sự, thương mại.

Dự thảo tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn: đẩy mạnh phân cấp, trao quyền chủ động cho địa phương trong quản lý thị trường; đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, giảm can thiệp hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo đảm tính đồng bộ với các luật liên quan như xây dựng, nhà ở, đất đai, đặc biệt trong quản lý phát triển đô thị; tháo gỡ vướng mắc thực tế, nhất là điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh và quản lý hoạt động môi giới.

Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống dữ liệu thị trường "đúng, đủ, sạch, sống" được xem là bước tiến quan trọng nhằm minh bạch hóa thông tin, phản ánh đúng giá trị giao dịch, hạn chế tình trạng "thổi giá". Đây sẽ là nền tảng để củng cố niềm tin và thu hút dòng vốn quay trở lại thị trường.

Ở góc độ tín dụng, ông Nguyễn Khánh Phúc, Phó giám đốc Khối Ngân hàng cá nhân TPBank, cho biết lãi suất thả nổi hiện dao động 13,4-13,8%/năm. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở mức lãi suất cao hay thấp, mà là khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn của khách hàng.

Các ngân hàng vẫn duy trì tiêu chuẩn tín dụng chặt chẽ, bao gồm thu nhập ổn định, khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm hợp pháp và lịch sử tín dụng tốt.

Dù vậy, hệ thống ngân hàng đang linh hoạt hơn trong thiết kế sản phẩm, với thời hạn vay kéo dài 35-40 năm và thời gian ân hạn gốc có thể lên tới 3-5 năm, giúp giảm áp lực tài chính ban đầu cho người mua nhà.

Hành vi của nhà đầu tư bất động sản thay đổi ra sao?

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Bất động sản Việt Nam, thị trường đang ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về xu hướng đầu tư trong bối cảnh lãi suất biến động.

Hành vi của nhà đầu tư cũng đang thay đổi theo hướng thận trọng và dài hạn hơn. Người mua ngày càng ưu tiên các sản phẩm có chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ và không gian sống tốt, thay vì chạy theo các dự án nhỏ lẻ, thiếu tiện ích.

Xu hướng mua để ở và đầu tư dài hạn gia tăng, phản ánh sự dịch chuyển từ đầu cơ ngắn hạn sang tích lũy tài sản bền vững. Điều này là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường đang dần ổn định và phát triển theo hướng lành mạnh hơn.

Về mặt giá cả, TS Nguyễn Văn Đính nhận định chưa có cơ sở để giá bất động sản giảm sâu, trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn ở mức cao và nhu cầu thực vẫn hiện hữu.

Để thị trường phát triển bền vững, ông Đính kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn (như trái phiếu), giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng. Doanh nghiệp cần tối ưu chi phí, còn nhà đầu tư nên giữ tâm lý bình tĩnh, nắm bắt cơ hội trong chu kỳ phát triển mới.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tín dụng ngân hàng như trước. Thay vào đó, việc đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt là phát triển kênh trái phiếu và các công cụ tài chính khác, sẽ đóng vai trò quan trọng.

Doanh nghiệp cần tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và minh bạch thông tin để tạo lợi thế cạnh tranh. Trong khi đó, nhà đầu tư cần giữ tâm lý bình tĩnh, tránh chạy theo tâm lý đám đông và chủ động tính toán dòng tiền trong các kịch bản lãi suất biến động.