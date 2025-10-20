Truy dấu việc thổi giá, thao túng thị trường bất động sản Đà Nẵng

Ngày 13/10, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin về chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố. Trong đó có việc thành phố đã ban hành công văn kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố được giao phối hợp các đơn vị liên quan thanh tra việc định giá, xây dựng, ban hành bảng giá đất.

Giá bất động sản tại một số khu vực của thành phố Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng trong thời gian qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở này cũng được giao chủ trì rà soát việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, cùng hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá đất để thao túng giá, “thổi giá” lên cao nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Kết quả kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong chính sách, pháp luật có liên quan sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo ghi nhận, thời gian qua thành phố Đà Nẵng có nhiều dấu hiệu “sốt đất” tại vùng ven và các khu dự án mới, những nơi có thông tin quy hoạch, sắp xếp đơn vị hành chính hoặc triển khai các dự án hạ tầng lớn.