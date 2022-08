Triển vọng sinh lời của shophouse

Dòng sản phẩm giá trị, tiềm năng sinh lời

Tại một dự án bất động sản, loại hình shophouse thường chỉ chiếm từ 2% đến 5% tổng số lượng sản phẩm. Ngoài yếu tố khan hiếm, chủ đầu tư dự án luôn dành sự chăm chút đặc biệt cho dòng sản phẩm này vì shophouse góp phần trong việc tạo nên giá trị của cả công trình kiến trúc. Khi sở hữu shophouse nằm ở tầng trệt tòa nhà, người mua đã sở hữu bất động sản có khả năng sinh lợi, thanh khoản cao.

Các năm qua, do yếu tố pháp lý, số lượng dự án đủ điều kiện triển khai giảm nên số lượng shophouse mới tung ra thị trường TPHCM khá hạn chế. Đại diện Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, nguyên nhân sụt giảm này đến từ pháp lý và quỹ đất phát triển dự án. Tại TPHCM, từ quý IV/2021 đến nay, giỏ hàng shophouse giảm 85% so với cùng kỳ và dự kiến vẫn duy trì ở mức thấp cho đến đầu 2023, do ảnh hưởng chung của việc cấp phép dự án mới.

Trong khi đó, từ đầu 2022 đến nay, shophouse ghi nhận tỷ lệ cho thuê, mua đi bán lại đạt đến 80-100%. Báo cáo của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, nhu cầu về căn hộ tại thị trường TPHCM luôn rất cao, thu hút lực cầu tìm mua bất động sản (BĐS) trên cả nước - cho thấy tệp khách hàng của các shophouse này vẫn không ngừng gia tăng, kéo theo tiềm năng sinh lời của sản phẩm.

Tuy nhiên để đầu tư hiệu quả vào shophouse, hai yếu tố chủ chốt mà nhà đầu tư cần quan tâm là vị trí dự án và uy tín chủ đầu tư. Do vị trí quyết định đến 70% khả năng sinh lời của shophouse, vì vậy cần quan sát kỹ xem nơi dự án tọa lạc giao thông có thuận tiện, lượng khách vãng lai có khả quan hay không. Nếu tọa lạc giữa khu vực có cơ cấu dân số phát triển, hạ tầng kết nối bài bản, mức độ khan hiếm cao... thì khả năng sinh lời cao của shophouse gần như là tất yếu.

Yếu tố thứ hai cần lưu tâm chính là uy tín của chủ đầu tư. Bởi chủ đầu tư uy tín mới đảm bảo chiến lược phát triển, trình độ quản lý dự án chuyên nghiệp, từ đó tạo nên cộng đồng cư dân chất lượng - cũng chính là khách hàng tiềm năng của shophouse khi dự án đi vào hoạt động.

Song song đó, để dễ dàng kích hoạt khả năng sinh lời cho shophouse, người mua nên chú trọng tới các tiện ích xung quanh dự án. Những diện tích thương mại nằm trong khuôn viên các tòa nhà mới hiện đại luôn có sức hấp dẫn bền vững, bởi sản phẩm này không chỉ sở hữu ưu thế về lượng khách hàng mà còn giúp chủ sở hữu tận hưởng các tiện ích, dịch vụ cao cấp, môi trường sống văn minh và hạ tầng đồng bộ nhờ vào thiết kế chung của công trình. Với mức sống ngày càng cao, căn hộ kinh doanh không chỉ còn là sản phẩm phục vụ duy nhất một mục đích kinh doanh như trước đây, mà còn hướng đến việc nâng cao chất lượng các trải nghiệm sống.

Điểm sáng đầu tư trong bối cảnh thị trường trầm lắng

Với các nhà đầu tư kinh nghiệm, trong thời điểm bất động sản chững lại như hiện nay, sản phẩm đáng để mua vào phải đảm bảo đầy đủ những yếu tố làm nên thành công. Và sự khan hiếm là tiêu chí đầu tiên được xem xét.

Dự án Thảo Điền Green với 9 căn shophouse nằm tại khối đế của tòa tháp 25 tầng đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tọa lạc trên vị trí ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền Green sở hữu tầm nhìn khoáng đạt bao trọn 3 mặt sông Sài Gòn và toàn cảnh thành phố. Cùng với số lượng shophouse giới hạn, dự án cũng chỉ phát triển 204 căn hộ và penthouse cùng 2 tầng hầm gửi xe ô tô, để dành hơn 50% quỹ đất vàng phát triển hệ thống tiện ích sống hiện đại.

Trong nhiều năm qua, Thảo Điền hấp dẫn giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế tại TPHCM. Tuy nhiên, dù có nhiều khu biệt thự sang trọng, Thảo Điền vẫn còn thiếu những nơi mua sắm đẳng cấp, mới mẻ, thiếu những tiện ích đa dạng phục vụ nhu cầu thư giãn, làm đẹp... Trong bối cảnh đó, Thảo Điền Green khi hoàn thiện sẽ góp phần tạo thêm sinh khí cho bán đảo tuyệt đẹp này. Với chất lượng căn hộ cao cấp, dự án đang thu hút cộng đồng cư dân lớn, mang đến nguồn khách hàng triển vọng cho nhà đầu tư shophouse.

Ngoài việc được hai ngân hàng IndoVina và Vietcombank hỗ trợ lãi suất, 9 căn shophouse của Thảo Điền Green có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, tạo thuận lợi tối đa cho các chủ nhân tương lai. Với sức hút từ chính nội tại dự án cùng sự uy tín của chủ đầu tư và các đối tác, Thảo Điền Green hứa hẹn sẽ là dự án đáng mong đợi trong thời gian tới.