Trả góp 10 triệu đồng/tháng, sở hữu căn hộ cao cấp tại TPHCM

The Emerald 68 giải bài toán mua nhà với lương từ 10 triệu đồng/tháng

Làm cùng lúc nhiều việc là cách giúp giới trẻ tri thức, năng động luôn có mức thu nhập tốt, dao động trong khoảng 30-40 triệu mỗi tháng. Dù vậy, việc thanh toán cùng lúc hàng tỷ đồng sở hữu căn hộ đang là rào cản khiến thế hệ tài năng này chùn bước mua nhà.

Theo khảo sát, các chi phí dành cho nhà ở luôn chiếm khoảng 30% thu nhập của mỗi cá nhân. Dựa trên chuỗi dữ liệu này, chủ đầu tư The Emerald 68 vừa thiết kế gói tài chính “đo ni” cho người trẻ tinh anh và gia đình trẻ có mức thu nhập tầm trung.

The Emerald 68 tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13 đoạn giáp ranh trung tâm TPHCM với tuyến Metro 2 chạy ngang trước dự án, mở ra tiềm năng sinh lời vượt trội (Ảnh: CĐT).

Theo đó, lần đầu tiên khu căn hộ áp dụng chính sách mua nhà bằng lương. Khách hàng chỉ cần chuẩn bị 20% vốn tự có, trong đó chỉ 10% để ký hợp đồng mua bán. Những tháng sau trả góp 10 triệu đồng/tháng đến khi nhận nhà khoảng quý II/2027. Chi phí này bằng phí thuê căn hộ, đồng thời chỉ chiếm 1/3 suất thu nhập của nhiều người trẻ độc thân mỗi tháng.

Với gia đình trẻ, khoản trả góp kể trên càng nhẹ hơn bởi tổng thu nhập của hai vợ chồng dao động 40-60 triệu/tháng, tức chỉ bằng 1/4-1/6 suất lương. Việc phí thanh toán mỗi tháng chiếm khiêm tốn trong tổng nguồn thu nhập giúp khách hàng không cần gồng gánh áp lực, tậu nhà sang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Điểm khác biệt lớn nhất của giải pháp này là người mua được sở hữu căn hộ chuẩn cao cấp bậc nhất khu Đông Bắc, thiết kế ưu việt do Tập đoàn Lê Phong và Coteccons là chủ đầu tư. Đây là dự án có vị trí về phường Sài Gòn gần hơn so với các dự án đang triển khai trong khu vực, khoảng 11,5km.

Chỉ cần thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng, hỗ trợ lãi tới 5 năm

Nếu các dự án trên thị trường đang áp dụng chính sách ưu đãi đến khi nhận nhà thì tại The Emerald 68, chủ đầu tư tiếp tục công bố chính sách thanh toán 20% đến khi nhận sổ. Cụ thể, khách hàng chỉ cần chuẩn bị vốn tự có 20%, trong đó chuẩn bị vốn ban đầu 10% để ký hợp đồng mua bán. Phần còn lại ngân hàng sẽ miễn toàn bộ lãi và ân hạn nợ gốc đến khi nhận sổ hồng.

Pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh cùng phương thức thanh toán ưu việt, The Emerald 68 đang là điểm sáng cho khách hàng ở thực và nhà đầu tư tại khu Đông Bắc TPHCM thời điểm hiện tại (Ảnh: CĐT).

Chính sách này cho thấy, chủ đầu tư The Emerald 68 tự tin về khâu xây dựng và pháp lý. Bởi thời gian nhận sổ càng dài, khách hàng càng được hưởng ưu đãi dòng tiền. Trong khi nếu ra sổ sớm, cư dân cũng được hưởng lợi bởi an tâm pháp lý và đón đợt tăng giá mới từ cột mốc nhận sổ.

3 năm tiếp theo, khách hàng tiếp tục được hưởng ưu đãi 5% trên lãi suất thả nổi. Theo khảo sát, lãi suất thả nổi hiện phổ biến ở mức 8-10%. Như vậy, khách hàng vừa được hưởng lãi suất thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung vừa tránh được nỗi lo lãi biến thiên, giảm thiểu tối đa gánh nặng chi phí trong những năm đầu mua nhà.

Mặt khác, trong thời gian 3 năm hưởng ưu đãi, khách hàng đã nhận nhà, tiết kiệm thêm hàng trăm triệu đồng từ tiền thuê hoặc cho thuê. Tận dụng khoản chi phí này để bù đắp vào lãi suất ngân hàng kết hợp ân hạn nợ gốc, khoản phải trả gần như bằng 0.

Đồng thời, khách hàng The Emerald 68 được hỗ trợ khoản vay 80% lên đến 30 năm, giá trị và thời gian vay lớn bậc nhất trên thị trường. Thông thường chỉ vay 50-70% và kéo dài 15 năm. Theo nguyên lý, để giảm thiểu rủi ro, các ngân hàng thường định giá tài sản thấp hơn giá trị thực 15-30% và chỉ cho vay tối đa 70% giá trị. Như vậy, việc vay 80% tổng giá trị cho thấy The Emerald 68 được định giá thực tốt hơn giá đang chào bán, bảo chứng cho khả năng sinh lời của căn hộ.

Tiến độ của The Emerald 68 trên trục Quốc lộ 13 đến đầu tháng 9/2025, Coteccons đã xây 26/39 tầng, vượt tiến độ lên đến hơn 60 ngày (Ảnh: CĐT).

Riêng các khách hàng có sẵn nguồn vốn tự có, áp dụng phương thức thanh toán nhanh sẽ được hoàn tiền ngay 22% trên số tiền thanh toán.

Là khu căn hộ được quan tâm bậc nhất trên thị trường khu Đông Bắc, lượng sản phẩm sơ cấp của The Emerald 68 hiện chỉ còn nhỏ giọt với bộ sưu tập limited (giới hạn). Đây là những căn chọn lọc có vị trí và tầm nhìn đẹp bậc nhất dự án, sở hữu “combo view” triệu đô gồm sông Sài Gòn thơ mộng, Landmark 81 và pháo hoa đa điểm. Toàn bộ căn hộ có ban công, trong đó nhiều căn có ban công lồi và dài tới 5m. Tòa tháp Mega cũng sở hữu thiết kế vượt trội theo chuẩn hạng A với tỷ lệ 11:6 - tức 11 căn/tầng nhưng có đến 6 thang máy, kết hợp 3 tầng hầm, sảnh đón cao 8m cùng 25 tiện ích tinh hoa.

Giữa bối cảnh giá căn hộ khu Đông Bắc đang bám sát mặt bằng trung tâm cũ và xu hướng cạn quỹ đất vùng lõi, buộc các dự án phải tịnh tiến xa hơn thì The Emerald 68 với mức giá hợp lý, chính sách tốt bậc nhất thị trường, vị trí đắc địa chính là cơ hội vàng còn sót lại tại Đông Bắc TPHCM.