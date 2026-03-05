TPHCM triển khai cấp mã định danh bất động sản đến đâu?

Tại buổi họp báo chiều 5/3 về tình hình cập nhật dữ liệu và triển khai mã định danh bất động sản, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết cơ quan này đã ban hành hai thông báo liên quan, đồng thời lập một nhóm trên ứng dụng Zalo với tên gọi “Nhà đầu tư bất động sản HCMC”. Nhóm này tập hợp các chủ đầu tư dự án và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Theo đại diện Sở, các chủ đầu tư và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bất động sản được đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp để được cấp tài khoản truy cập hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng quản lý. Trên hệ thống này, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo và công khai thông tin liên quan đến dự án cũng như hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương.

Đại diện Sở Xây dựng cung cấp thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đến nay, Sở Xây dựng TPHCM đã tạo lập và bàn giao hơn 300 tài khoản cho trên 200 chủ đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết con số trên vẫn còn khá khiêm tốn so với tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn thành phố.

Sở đang tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành để thu thập thông tin về chủ đầu tư dự án, từ đó tạo lập và bàn giao tài khoản cho các đơn vị liên quan, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của thành phố.

Tính đến nay, tổng số tài khoản đã được cấp trên hệ thống đạt hơn 600, bao gồm các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản. Song song đó, Sở cũng hướng dẫn các tổ chức, đơn vị thực hiện báo cáo thông tin, dữ liệu dự án trực tuyến về Sở Xây dựng TPHCM và Bộ Xây dựng, thay cho hình thức gửi văn bản giấy trước đây.

Theo cơ quan quản lý, mục tiêu của việc này là xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của thành phố, bảo đảm thông tin, dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung”.

Liên quan đến việc cấp mã định danh sản phẩm bất động sản, quy định này đã có hiệu lực từ ngày 1/3. Hiện đối với các thủ tục như thông báo nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai hoặc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng TPHCM đang phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư để cấp mã định danh bất động sản cùng thời điểm ban hành các văn bản liên quan.

Các mã định danh này sẽ được đăng tải trên hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, đồng thời Bộ Xây dựng sẽ cấp quyền khai thác cho tổ chức, cá nhân theo quy định khi có nhu cầu.