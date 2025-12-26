TPHCM: Kiểm tra đột xuất với các dự án bất động sản có dấu hiệu vi phạm
(Dân trí) - Sở Xây dựng TPHCM cho biết chủ động tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất đối với các dự án bất động sản khi có thông tin phản ánh hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm.
Trong cuộc họp tại TPHCM, báo chí phản ánh tình trạng gần Tết, trên không gian mạng, nhiều thông tin quảng cáo không đúng sự thật về pháp lý dự án, khiến khách hàng gặp khó. Thậm chí, một số dự án còn chưa có thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng đã được "thổi phồng" pháp lý đầy đủ và giới thiệu tới người mua.
Trả lời vấn đề này, Sở Xây dựng TPHCM cho biết trong năm nay đã ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc ngành, lĩnh vực do Sở phụ trách. Trong đó có các nội dung kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nhà ở thương mại; kiểm tra việc ký hợp đồng bán, thuê mua nhà ở xã hội đúng đối tượng đã được Sở Xây dựng xác nhận...
Sở Xây dựng cũng chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản như không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định; triển khai xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...
Ngoài kế hoạch kiểm tra định kỳ, Sở Xây dựng cho biết luôn chủ động tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất đối với các dự án bất động sản khi có thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan báo chí hoặc khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình theo dõi, quản lý lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.
Đồng thời, Sở cũng ban hành các văn bản khuyến cáo, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản phải chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.
Đối với việc rà soát, xử phạt các thông tin quảng cáo sai sự thật, cơ quan này được giao phối hợp thực hiện quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình quảng cáo theo thẩm quyền.
Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở hiện hành đã có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, luật quy định cấm các hành vi, trường hợp gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản.
Ngoài ra, luật Nhà ở hiện hành cũng quy định chủ đầu tư không được ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án.
Hiện nay, Nghị định số 16/2025 của Chính phủ cũng đã có các quy định, chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp các tổ chức thực hiện các hành vi như kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định; ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản.
Ngoài bị xử phạt tiền, tổ chức vi phạm các hành vi trên còn bị xử phạt bổ sung là Đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 3 tháng đến 6 tháng.