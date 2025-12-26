TPHCM: Kiểm tra đột xuất với các dự án bất động sản có dấu hiệu vi phạm

Trong cuộc họp tại TPHCM, báo chí phản ánh tình trạng gần Tết, trên không gian mạng, nhiều thông tin quảng cáo không đúng sự thật về pháp lý dự án, khiến khách hàng gặp khó. Thậm chí, một số dự án còn chưa có thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng đã được "thổi phồng" pháp lý đầy đủ và giới thiệu tới người mua.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án bất động sản nhằm phát hiện kịp thời vi phạm (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Trả lời vấn đề này, Sở Xây dựng TPHCM cho biết trong năm nay đã ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc ngành, lĩnh vực do Sở phụ trách. Trong đó có các nội dung kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nhà ở thương mại; kiểm tra việc ký hợp đồng bán, thuê mua nhà ở xã hội đúng đối tượng đã được Sở Xây dựng xác nhận...

Sở Xây dựng cũng chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản như không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định; triển khai xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Ngoài kế hoạch kiểm tra định kỳ, Sở Xây dựng cho biết luôn chủ động tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất đối với các dự án bất động sản khi có thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan báo chí hoặc khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình theo dõi, quản lý lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

Đồng thời, Sở cũng ban hành các văn bản khuyến cáo, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản phải chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

Đối với việc rà soát, xử phạt các thông tin quảng cáo sai sự thật, cơ quan này được giao phối hợp thực hiện quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình quảng cáo theo thẩm quyền.