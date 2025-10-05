TPHCM giải ngân đầu tư công ra sao khi phải lập 3 tổ công tác?

UBND TPHCM vừa quyết định thành lập 3 tổ công tác về giải ngân đầu tư công.

Tổ công tác số 1 gồm 13 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng. Tổ này theo dõi 102 phường, xã thuộc địa bàn TPHCM (cũ).

Tổ công tác số 2 gồm 13 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thọ làm tổ trưởng. Tổ này kiểm tra, theo dõi tại 30 phường, xã, đặc khu thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Còn tổ công tác số 3 gồm 12 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh làm tổ trưởng. Tổ này kiểm tra, theo dõi tại 36 phường, xã thuộc Bình Dương (cũ).

TPHCM lập 3 tổ công tác về giải ngân đầu tư công (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

TPHCM lập 3 tổ công tác trong bối cảnh việc giải ngân đầu tư công có tiến độ ngày càng chậm. Theo số liệu mới nhất từ Sở Tài chính, tính đến ngày 11/9, tổng giải ngân của TPHCM đạt gần 53.864 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch Thủ tướng giao. Con số này thấp hơn so với bình quân của cả nước (8 tháng đã đạt 46,3%, còn 9 tháng đạt 50%).

Trong 2 cuộc họp nửa đầu tháng 9 vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM thừa nhận trong nửa đầu năm, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả khả quan trên 40% - cũng là lần đầu tiên trong 5 năm qua đạt được mức độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, tháng 7-8, tốc độ giải ngân bị chậm lại.

Trong khi đó, công tác giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng của TPHCM vì ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của cả nước nói chung và thành phố nói riêng.

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là khâu giải phóng mặt bằng tại các công trình trọng điểm đang giậm chân tại chỗ, như dự án mở rộng Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, cầu đường Bình Tiên (thuộc quận 6 cũ)... Ông Được yêu cầu các sở, ngành phải linh hoạt hơn trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

Hàng loạt dự án lớn tại TPHCM được yêu cầu tăng tốc triển khai như Vành đai 3, các dự án chỉnh trang kênh rạch (Bắc Kênh Đôi, Rạch Xuyên Tâm), cao tốc Mộc Bài - TPHCM, cao tốc Hồ Tràm - Long Thành, tuyến metro số 2. Đồng thời, TPHCM cũng chuẩn bị cho các dự án quy mô lớn của năm sau như Vành đai 4, Quốc lộ 22 và nâng cấp sân bay Côn Đảo.

Một số ý kiến chuyên gia cho rằng giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM chậm do nhiều nguyên nhân như việc sắp xếp bộ máy hành chính 2 cấp dẫn đến nhiều sự thay đổi trong pháp lý dự án, quản lý hành chính; công tác tổ chức thực hiện dự án còn nhiều bất cập, vướng mắc ở khâu di dời, giải phóng mặt bằng...

Giải pháp được đề xuất là cần tăng cường phân cấp, phân quyền rõ ràng; gỡ khó các thủ tục thẩm định hồ sơ, lựa chọn nhà thầu và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.