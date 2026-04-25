T.O.D và làn sóng dịch chuyển dân cư: Động lực mới cho quá trình đô thị hóa Bắc TPHCM

Từ áp lực nội đô đến nhu cầu không gian sống chất lượng

Những năm gần đây, các đô thị như Thuận An, Dĩ An và TP Thủ Đức cũ ghi nhận mật độ dân cư tăng nhanh, kéo theo áp lực về hạ tầng giao thông, môi trường và chi phí sinh hoạt. Tình trạng ùn tắc, ô nhiễm tiếng ồn và giá bất động sản leo thang đã thúc đẩy một bộ phận người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ và tầng lớp trung lưu, tìm kiếm không gian sống mới.

Sự hình thành các tuyến giao thông kết nối như trục Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, cao tốc TPHCM - Chơn Thành, cùng với Quốc lộ 13 và ĐT.741 đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển về trung tâm TPHCM. Khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn, xu hướng “sống xa - làm gần” dần trở nên phổ biến.

Bên cạnh đó, khu vực phía Bắc TPHCM còn sở hữu lợi thế về quỹ đất rộng, môi trường sống trong lành, mật độ xây dựng thấp - những yếu tố ngày càng được người dân quan tâm trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Khi các cao tốc hình thành, khoảng cách 100km đến trung tâm TPHCM chỉ vọn vẹn chưa đến 60 phút (Ảnh: Quỳnh Trần).

Hình thành cộng đồng cư dân mới gắn với phát triển công nghiệp

Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp như VSIP II, VSIP III, cùng các khu công nghiệp tại Bàu Bàng, Phú Giáo… đang thu hút lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và lao động có tay nghề cao.

Khác với trước đây, nhiều chuyên gia có xu hướng lựa chọn sinh sống gần nơi làm việc thay vì di chuyển quãng đường dài mỗi ngày. Điều này góp phần hình thành các khu dân cư mới với nhu cầu cao về tiện ích, dịch vụ giáo dục, y tế và thương mại.

Sự gia tăng của nhóm cư dân có thu nhập ổn định cũng tạo động lực phát triển các dịch vụ chất lượng cao, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị và thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo hướng bền vững.

Các tuyến Metro đã được đưa vào vận hành tại TPHCM từ năm 2024 (Ảnh: Vân Nguyễn).

Thu hút lực lượng lao động có tay nghề và mở rộng không gian đô thị

Không chỉ thu hút chuyên gia, khu vực phía Bắc TPHCM còn trở thành điểm đến của lực lượng lao động từ các tỉnh lân cận như Bình Phước, Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với mức giá đất và chi phí sinh hoạt còn tương đối phù hợp, nhiều người lao động có điều kiện ổn định chỗ ở lâu dài. Đồng thời, việc chú trọng đầu tư hạ tầng xã hội như trường học, cơ sở y tế cũng góp phần nâng cao chất lượng sống, hạn chế tình trạng phát triển đô thị thiếu bền vững.

Khu vực phía Bắc TPHCM đang dần chuyển mình từ vùng ven trở thành một không gian đô thị mới, nơi không chỉ thu hút đầu tư mà còn hình thành cộng đồng dân cư gắn bó, ổn định. Trong bối cảnh đó, mô hình T.O.D (Transit-Oriented Development) được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển đô thị theo hướng đồng bộ và hiệu quả hơn.