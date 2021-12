Dân trí Các chuyên gia hàng đầu và đại diện nhà đầu tư uy tín tại Phú Quốc tham gia tọa đàm "Phú Quốc - Sức sống mới, bệ phóng mới".

Tọa đàm trực tuyến: Phú Quốc - Sức sống mới, bệ phóng mới

Phú Quốc trở thành một trong 5 khu vực được thí điểm đón khách quốc tế theo "hộ chiếu vaccine", mở ra cơ hội vô cùng lớn để phục hồi du lịch (Ảnh: PQ).

Ngày 1/1, Phú Quốc chính thức trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng trên hành trình đưa Phú Quốc trở thành một "Singapore mới của châu Á".

Trong một năm đầu với vai trò thành phố biển đảo, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19, song Phú Quốc vẫn cho thấy sự trỗi dậy của một thành phố trẻ, năng động, đang trên đà bứt phá, vươn tầm quốc tế.

Phú Quốc cũng đã khẳng định vị thế tiên phong, vai trò quan trọng đối với kinh tế, du lịch quốc gia khi được chọn là nơi đầu tiên thí điểm đón khách quốc tế theo "hộ chiếu vắc-xin", mở ra cơ hội vô cùng lớn để phục hồi du lịch.

Năm 2021 tiếp tục đánh dấu sự ghi nhận của quốc tế đối với hòn đảo thiên đường. Phú Quốc đã lọt top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn, và vào top 15 hòn đảo tốt nhất thế giới để nghỉ hưu, do The International Living bình chọn. Trước đó, năm 2020, Tripadvisor công bố danh sách điểm đến mới nổi được du khách bình chọn nhiều nhất, trong đó Phú Quốc ở vị trí thứ 7. Đảo Ngọc ngày càng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.

Năm 2021, Phú Quốc cũng chứng kiến hàng loạt công trình đẳng cấp không ngừng được đầu tư xây dựng, đem đến "tấm áo mới" đầy sức sống cho thành phố đảo. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư lớn còn thể hiện vai trò tiên phong đem đến những dòng sản phẩm mới mẻ, bắt kịp xu hướng nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và đầu tư.

Với sức sống mới, cùng hàng loạt động lực mới, bệ phóng mới, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội vừa phục hồi du lịch, vừa thích ứng an toàn với dịch bệnh, tăng tốc phát triển, thu hút đầu tư để sớm đạt mục tiêu trở thành "Singapore mới của châu Á".

Trước bối cảnh mới này, báo điện tử Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Phú Quốc - Sức sống mới, bệ phóng mới". Tọa đàm diễn ra vào 10h sáng 21/12, kỳ vọng sẽ mang lại bức tranh toàn cảnh về Phú Quốc sau một năm lên thành phố, đồng thời nhận diện tương lai phát triển của đảo Ngọc.

Khách mời tọa đàm có PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; TS Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam và bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Tổng Giám đốc Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group).

Các chuyên gia kinh tế, bất động sản hàng đầu tham gia tọa đàm sẽ đi sâu làm rõ những động lực, bệ phóng cho Phú Quốc nói chung, thị trường bất động sản đảo Ngọc nói riêng bứt tốc, đồng thời phân tích về triển vọng, cơ hội đầu tư lớn tại thành phố biển đảo xinh đẹp, giàu tiềm năng.

Tính đến đầu năm 2021, thành phố Phú Quốc có 326 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 354.700 tỷ đồng; trong đó có những tập đoàn kinh tế lớn được ví như "đại bàng" quốc tịch Việt, như Sun Group, Vingroup… 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch bệnh, Phú Quốc vẫn thu hút hơn 1000 tỷ đồng đầu tư vào du lịch. Trong lĩnh vực địa ốc, Phú Quốc vẫn là 1 trong những thị trường sôi động nhất cả nước, đặc biệt là phân khúc BĐS cao cấp gắn với du lịch, nghỉ dưỡng. Trong đó, Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group) - một trong những nhà đầu tư lớn tại Phú Quốc - đã và đang cung cấp ra thị trường những sản phẩm BĐS đẳng cấp, tiên phong và được hưởng trọn vẹn lợi thế trong hệ sinh thái do Sun Group kiến tạo.

