Phú Quốc "tái xuất" chào đón du khách bằng chuỗi lễ hội tưng bừng cuối năm

Dân trí Sau giai đoạn "ngủ đông" vì dịch, Phú Quốc đã tái xuất ngoạn mục với loạt công trình, dịch vụ đẳng cấp mới, đón du khách trở lại với một diện mạo căng tràn sức sống để "bùng nổ" trong mùa lễ hội cuối năm.

Trở lại Phú Quốc những ngày này, thấy rõ niềm hân hoan trong ánh mắt người dân xứ đảo. Anh Trần Văn Khánh - lái xe taxi hồ hởi kể niềm vui khi lại được cầm vô lăng chở khách vi vu đảo Ngọc: "Chúng tôi được tiêm vắc xin hết rồi, giờ khách lại ghé là thấy ấm no hơn".

Phú Quốc đầy sức sống với các công trình tại tổ hợp Thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt tại trung tâm An Thới.

Trong 20 phút di chuyển từ sân bay về Bãi Kem, anh lái xe taxi say sưa kể về thành phố đảo Phú Quốc đổi thay từng ngày với những dự án mới liên tiếp hoàn thành, những điểm check-in đẹp như trời Tây, những lễ hội cuồng nhiệt. "Vừa rồi dịch bệnh, dù không có khách nhưng những công trình mới vẫn liên tục mọc lên, như tòa lâu đài mới toanh ở Thị trấn Địa Trung Hải, tôi nhìn từ xa đã thấy mê lắm", anh Khánh vừa kể vừa cười giòn tan…

"Áo mới" diễm lệ của đảo Ngọc

Quả thật, lần trở lại này, Phú Quốc gây choáng ngợp bởi diện mạo mới sau 1 năm lên thành phố. Tòa lâu đài mà anh lái xe taxi nhắc tới đang hoàn thiện, kề ga đi cáp treo Hòn Thơm nổi tiếng, trong tổ hợp mang cái tên đậm phong vị Âu: "Thị trấn Địa Trung Hải". Nhìn từ xa, công trình như một lâu đài từ cổ tích lạc về bờ Tây Nam đảo, sừng sững giữa biển trời.

Qua tìm hiểu, tòa lâu đài là kiệt tác kiến trúc mới của "phù thủy" resort Bill Bensley - "người khổng lồ" đã hợp tác với Sun Group làm nên rất nhiều công trình nức tiếng trên bản đồ du lịch: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng), Hotel de La Coupole Mgallery (Sa Pa - Lào Cai), JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort (Phú Quốc)… Cái bắt tay giữa hai "người khổng lồ" Sun Group và Bill Bensley đủ sức mang đến niềm tin mãnh liệt về một tuyệt tác kiến trúc mới mang tầm quốc tế.

Cách đó không xa, cũng tại Thị trấn Địa Trung Hải, hàng chục họa sĩ miệt mài tô từng nét vẽ, "thổi hồn" cho những bức tường "Amalfi cổ trấn" Sun Premier Village Primavera. Tranh "Đánh ghen", "Hứng dừa", "Đám cưới chuột", "Mị Châu - Trọng Thủy"… được cách tân đầy nghệ thuật để vừa có phần hóm hỉnh, hiện đại, nhưng vẫn đậm hồn dân tộc. Những tác phẩm nổi tiếng thế giới như "Chuyện tình David và Medusa", hay tới đây là "Cô gái đeo hoa tai ngọc trai", "The Swing"… cũng sẽ được tái hiện sinh động, sắp đặt đầy dụng ý nhằm truyền tải đến du khách thông điệp tình bạn, tình yêu đôi lứa, tình yêu nghệ thuật… và hơn hết là niềm vui sống.

Sự sáng tạo không giới hạn của các bức tranh tường tại "thị trấn Địa Trung Hải" là cảm hứng mới cho du khách đến với đảo Ngọc.

Sun Group cũng đang kỳ công kiến tạo tại Thị trấn Địa Trung Hải kiệt tác Cầu Hôn sức chứa lên đến 24.000 người, Show Vortex quy mô khán đài 5.000 người… Bên cạnh đó, dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence cấp tập xây dựng, khu shophouse The Center cơ bản đã thành hình, các tòa tháp cao tầng đầu tiên ở Phú Quốc mỗi ngày một vươn cao. Qua cáp treo vượt biển sang Hòn Thơm, công viên chủ đề Exotica với concept hải trình phiêu lưu, thám hiểm hòn đảo kỳ bí đang dần hình thành các hạng mục trò chơi dự báo "gây sốt" như Mộc xà thịnh nộ, Mắt đại bàng,…

Còn tại Bãi Kem, dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Tropical Village giữa 3 tầng thiên nhiên cũng đang triển khai nhanh chóng, tiên phong đưa mô hình wellness second home đến đảo Ngọc. Không chỉ bồi đắp những công trình đẳng cấp mới, mà ở mọi công trình đã vận hành vẫn được làm mới bằng nhiều cách như trồng hoa, nâng cấp cảnh quan, lắp đặt hệ thống chiếu sáng mặt ngoài…

"Tái xuất" với chuỗi lễ hội tưng bừng

Không chỉ "khoác áo mới" tràn căng sức sống, Phú Quốc còn tiếp tục gây choáng ngợp với cuộc "tái xuất" bùng nổ hậu Covid-19, không hổ danh vùng đất phồn hoa với 12 mùa lễ hội từng bừng.

Tháng 11 năm nay ngoài đoàn khách quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc, đảo Ngọc còn đón hàng trăm nhà đầu tư, doanh nhân, chủ các khách sạn, thương hiệu lớn, giới nghệ sĩ, các nhà thiết kế thời trang… cùng quy tụ tham dự chuỗi sự kiện "Welcome Home" mùa thứ 2. Từ Bãi Kem cho tới Thị trấn Địa Trung Hải, Hòn Thơm… đều nhộn nhịp, tưng bừng.

Hàng loạt các sự kiện dịp cuối năm được tổ chức tại Phú Quốc.

Nếu như hồi tháng 3, Thị trấn Địa Trung Hải gây ấn tượng mạnh khi trở thành sàn diễn của show thời trang đình đám Fashion Voyage #3, thì tháng 11 vừa qua, những tâm hồn yêu cái đẹp, đam mê thời trang, đắm say nghệ thuật lại có cuộc hạnh ngộ tại sự kiện khai trương Fashion Voyage Gallery ở nơi tâm mạch phồn hoa Thị trấn Địa Trung Hải.

Chuỗi sự kiện tháng 11 cũng đánh dấu sự hiện diện của hàng loạt thương hiệu lớn trong và ngoài nước tại Phú Quốc. Đó là Tập đoàn Hilton - đơn vị vận hành khu nghỉ dưỡng La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton tại Thị trấn Địa Trung Hải, bên cạnh ECA2 (vận hành Show Vortex) và Teatro (vận hành CLB biển) từng công bố trước đây. Đó còn là chuỗi doanh nghiệp lớn sở hữu những thương hiệu bán lẻ nổi tiếng với đa dạng ngành hàng sẽ sớm có mặt tại Nam đảo như Tam Sơn, NPX Pointavenue, My Kingdom, các đơn vị top đầu trong lĩnh vực F&B như RedSun, QSR, Draft Beer, Yushima FishMarket, Goldsun Food, Breadtalk, Legend Beer, The Alley…

Sự kiện Countdown chào đón năm mới 2022 dự kiến sẽ khuấy đảo không khí tại đảo Ngọc.

Theo thông tin từ Sun Property (thành viên Sun Group) - nhà phát triển BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, từ nay đến cuối năm, Sun Group sẽ tiếp tục đem đến chuỗi lễ hội giàu sức sống cho Phú Quốc. Dự kiến, Noel năm nay sẽ là mùa Noel hoành tráng nhất đảo Ngọc với concept chuẩn châu Âu, giữa khung cảnh thơ mộng của Thị trấn Địa Trung Hải. Cùng thời điểm, chuỗi sự kiện "bom tấn" khai trương tòa lâu đài lộng lẫy - kiệt tác kiến trúc mới giữa biển trời Phú Quốc sẽ đưa du khách thăng hoa khi khám phá các chủ đề về công nghệ, kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực. Dự kiến, cuộc du ngoạn sẽ còn bùng nổ cảm xúc với sự kiện Countdown đón chào năm mới 2022 cuồng nhiệt, tràn hứng khởi.

"Tiếp nối mùa lễ hội sôi động đầu năm, dịp này Phú Quốc sẽ chào đón du khách trong giai đoạn bình thường mới với chuỗi công trình đẳng cấp, sự kiện hoành tráng chưa từng có. Với chiến lược "thâm canh" nâng tầm điểm đến khác biệt, Sun Group đã và đang đồng hành, đưa Phú Quốc trở thành vùng đất của 12 mùa lễ hội, đa sắc màu - vạn trải nghiệm - triệu cảm hứng. Trên hành trình này, không chỉ du khách, người dân, mà các chủ sở hữu BĐS, các đối tác kinh doanh dịch vụ sẽ được hưởng trọn giá trị bền vững ở miền đất phồn hoa Phú Quốc", đại diện Sun Property khẳng định.

Trường Thịnh