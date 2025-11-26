Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính: “Đà Nẵng cần đô thị về đêm, chứ không chỉ chợ đêm”

Thành phố biển được TS Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản (BĐS) Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá là nơi hội tụ yếu tố để bứt phá thành trung tâm du lịch, tài chính, đầu tư hàng đầu khu vực.

TS Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) (Ảnh: Sun Group).

Là thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất sau hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng đang sở hữu những lợi thế khác biệt nào?

- Nếu Hà Nội đại diện phía Bắc, TPHCM đại diện phía Nam, thì Đà Nẵng chính là “trái tim” miền Trung. Về hạ tầng, thành phố không thua kém hai đầu tàu khi sở hữu hệ thống giao thông, đô thị và dịch vụ đạt chuẩn quốc gia - quốc tế. Đô thị ngày càng hoàn thiện nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa và tính nhân văn đặc trưng.

Đà Nẵng có lợi thế thiên nhiên hiếm có: vừa biển, núi, sông; khí hậu ôn hòa, cảnh quan đẹp, môi trường sống dễ chịu. Mặt bằng giá BĐS vẫn thấp hơn Hà Nội - TPHCM, trong khi dư địa phát triển còn lớn. Hậu sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng có diện tích lớn nhất trong các thành phố trực thuộc trung ương, tạo động lực mạnh cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Nơi đây có đầy đủ điều kiện để trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững và ngang tầm quốc tế vào năm 2050 theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt.

Đà Nẵng sở hữu đa dạng tài nguyên để trở thành đô thị đẳng cấp quốc tế (Ảnh: Nhật Hoàng).

Giới đầu tư vẫn gọi Đà Nẵng là “thành phố đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư”. Vậy theo ông, đâu là yếu tố khiến Đà Nẵng dành trọn 3 chữ “đáng” này trong mắt các nhà đầu tư?

- Đánh giá môi trường đầu tư có bốn yếu tố: minh bạch, an toàn, bền vững và hiệu quả. Đà Nẵng đều đạt điểm cao ở cả bốn. Thành phố minh bạch trong quy hoạch, điều hành ổn định, tạo cảm giác an toàn cho nhà đầu tư.

Đà Nẵng đang được định vị trở thành thành phố thương mại và tài chính tự do, là một trong hai trung tâm tài chính quốc tế cùng TPHCM. Điều này mở ra cơ chế thuận lợi để hút ngoại tệ, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đổ về, củng cố vị thế “người được chọn”.

Định hướng phát triển kinh tế đêm cũng là đòn bẩy mạnh nếu làm đúng tầm. Không chỉ là chợ đêm, kinh tế đêm phải được quy hoạch bài bản, có hạ tầng, nhân lực, quản trị và chính sách rõ ràng. Khi vận hành tốt, BĐS xung quanh các khu vực kinh tế đêm sẽ tăng giá mạnh. Tổng hòa những lợi thế trên, BĐS Đà Nẵng có tính hiệu quả và độ bền vững cao, vừa có lịch sử phát triển tốt vừa có dư địa tăng trưởng dài hạn.

Vì vậy, Đà Nẵng xứng đáng đạt thang điểm cao nhất về “đáng đến - đáng sống - đáng đầu tư”.

Nếu được phát triển đúng hướng, kinh tế đêm sẽ tác động như thế nào đến giá trị bất động sản Đà Nẵng?

- Kinh tế đêm là thước đo văn minh đô thị hiện đại. Ở Singapore hay Hong Kong, họ phát triển các khu phức hợp giải trí - thương mại - dịch vụ cao cấp. Các quần thể này hấp dẫn bởi ba yếu tố: cảnh quan đẹp, không gian thư giãn, tiện ích chất lượng.

Đà Nẵng có đủ chất liệu để làm điều tương tự: cảnh quan đẹp, khí hậu dễ chịu, môi trường an toàn, hạ tầng hiện đại. Vấn đề là nâng chất, tạo sức hút mạnh hơn, Đà Nẵng cần trở thành một đô thị về đêm thực sự chứ không chỉ là khu sinh hoạt đêm, là nơi quy tụ các quần thể phục vụ hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ giới tinh hoa.

Đà Nẵng cần trở thành đô thị về đêm tầm cỡ với những quần thể đẳng cấp (Ảnh: Nhật Hoàng).

Điều này đồng nghĩa với việc Đà Nẵng sẽ là nơi quy tụ của cả đối tượng lao động tay nghề cao lẫn khách hàng có khả năng chi trả cao đến sống, hưởng thụ dịch vụ. Khi đó, nhu cầu và giá trị bất động sản phục vụ các nhóm này lưu trú ngắn - dài hạn là khu lưu trú cao cấp hay căn hộ hạng sang sẽ ngày càng gia tăng.

Để trở thành đô thị đêm, Đà Nẵng cần những quần thể có dịch vụ, BĐS cao cấp và lưu trú hạng sang. Thời gian qua, siêu dự án Da Nang Downtown có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng đã được khởi công, được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mạnh mẽ. Ông đánh giá thế nào về sức lan tỏa, ảnh hưởng của những dự án như thế này đến hoạt động du lịch - đầu tư của Đà Nẵng?

- Da Nang Downtown là dự án vừa đúng thời điểm, vừa đúng tầm. Đây là dự án được chuẩn bị sẵn sàng để đón đầu cho giai đoạn phát triển nhanh, năng động sắp tới của đô thị biển Đà Nẵng.

Dự án có nhiều lợi thế: nằm giữa một đô thị đang phát triển, sát sông, gần biển, hạ tầng xung quanh đã được đầu tư chất lượng, bài bản. Tôi cho rằng, trong tương lai gần, khi hoàn thiện, Da Nang Downtown sẽ không chỉ là điểm đến của giới tinh hoa mà còn là “cú hích” cho toàn bộ thị trường, kéo theo sự tăng trưởng của khu vực lân cận, tạo tác động tích cực lên các hoạt động kinh tế của cả thành phố.

Từ góc độ ngành du lịch, một đô thị càng đa dạng hoạt động mua sắm, giải trí, cảnh quan đẹp và dịch vụ chất lượng, càng dễ trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách. Khi lượng khách tăng và quay lại nhiều lần, giá trị khai thác du lịch - thương mại sẽ ngày càng cao, và bất động sản tại khu vực đó nghiễm nhiên có lợi thế tăng giá.

Da Nang Downtown sẽ là quần thể all-in-one, kinh tế đêm được đầu tư bài bản (Ảnh: Sun Group).

Là đô thị có nhiều lợi thế vừa có sông, vừa có núi, vừa có biển, dồi dào tài nguyên hơn nhiều đô thị đã phát triển khác trên thế giới, nên dù đi sau nhưng nếu đi đúng hướng, đi một cách chất lượng với việc kêu gọi và thu hút đầu tư bài bản thì Đà Nẵng sẽ đi rất nhanh và sẽ vượt nhiều đô thị đã có thương hiệu.

Bởi vậy, tôi tin rằng với những dự án tầm cỡ như Da Nang Downtown, Đà Nẵng sẽ không chỉ là “thành phố đáng sống”, mà còn trở thành trung tâm du lịch, tài chính, đầu tư hàng đầu khu vực trong tương lai gần.

Vậy theo ông, thời điểm hiện tại có phải là “thời điểm vàng” để đầu tư vào bất động sản Đà Nẵng?

- Tôi cho rằng, đây là thời điểm tốt. Giá BĐS Đà Nẵng còn “dễ chịu” hơn nhiều Hà Nội hay TPHCM, trong khi chất lượng sản phẩm và môi trường sống vượt trội.

Giá căn hộ cao cấp hiện dao động khoảng dưới 200 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với hai đô thị lớn. Nhưng về lợi thế, Đà Nẵng nổi bật hơn với môi trường trong lành, thiên nhiên đẹp: có sông, biển, rừng, núi, mang đến trải nghiệm đẳng cấp, sống xanh, khỏe được giới tinh hoa, người có thu nhập cao ưa chuộng. Vì vậy, với mức giá này, thị trường BĐS Đà Nẵng hấp dẫn, dư địa tăng trưởng lớn.

Bên cạnh đó, sức hút của Đà Nẵng với lao động chất lượng cao ngày càng mạnh. Khi đó, sự cạnh tranh trên thị trường sẽ gay gắt hơn, ai đến sớm sẽ chọn được vị trí đẹp, chất lượng tốt và giá hợp lý. Ngược lại, người đến sau thường phải chấp nhận giá cao và ít lựa chọn tốt. Vì vậy, đây là thời điểm để các nhà đầu tư tham gia thị trường, nắm bắt cơ hội và lợi thế.