Tiến độ xây dựng dự án Khải Hoàn Prime

Ghi nhận tại công trường căn hộ Khải Hoàn Prime tháng 10, các khối tháp đang được triển khai song song đến tầng 6, dự kiến sẽ lên tầng 7 trong 1-2 tuần tới. Toàn bộ khu vực thi công được bao phủ bởi hệ thống giàn giáo và lưới an toàn. Không khí làm việc sôi động, khẩn trương và liên tục của hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc hiện đại.

Tiến độ xây dựng tại Khải Hoàn Prime (Ảnh: CĐT).

Chủ đầu tư cho biết, công trình đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng nhưng chất lượng vẫn là tiêu chí được đề cao. Tại Khải Hoàn Prime, công nghệ thi công cốp pha nhôm định hình được áp dụng đồng bộ kết hợp cùng hệ thống giám sát thi công 24/7. Các khâu như kiểm định vật liệu đầu vào, nghiệm thu từng phân đoạn kết cấu, phun nước chống bụi tại công trường được thực hiện nghiêm túc.

Ông Phạm Quốc Huy - Kiến trúc sư thiết kế dự án chia sẻ: “Chúng tôi đưa ra bài toán rất rõ ngay từ đầu: đảm bảo tính thẩm mỹ, bền vững với vị trí đặc thù ven sông và chất lượng tốt nhất có thể. Toàn bộ công tác kiểm soát vật liệu, thi công kết cấu, an toàn lao động được giám sát chặt chẽ. Anh em kỹ sư đặt mình vào vị trí cư dân tương lai để nghiên cứu từng chi tiết nhỏ nhất, nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu khi bàn giao”.

Ông Huy cho biết thêm, công trường Khải Hoàn Prime luôn trong tình trạng gọn gàng, sạch sẽ và an toàn. Khu vực thi công được ngăn cách với khu dân cư bằng hệ thống rào chắn kiên cố, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ môi trường như che phủ bạt, phun nước định kỳ giảm bụi và bố trí đội ngũ dọn dẹp, vệ sinh thường xuyên.

Chủ đầu tư thường xuyên tổ chức sự kiện để khách hàng tham quan công trường và nhà mẫu dự án (Ảnh: CĐT).

Chủ đầu tư duy trì hoạt động tham quan công trường và nhà mẫu hằng tuần, đồng thời cập nhật hình ảnh thi công để khách hàng và nhà đầu tư nắm rõ tiến độ thực tế.

Tham dự sự kiện cuối tuần qua, ông Trần Thanh Tùng bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần làm việc chuyên nghiệp và tính minh bạch của chủ đầu tư trong quá trình thi công, đây là yếu tố giúp ông thêm an tâm và tin tưởng khi lựa chọn dự án.

Khải Hoàn Prime được phát triển trên quỹ đất gần 20.000m², gồm ba tháp cao từ 25 đến 27 tầng, với mật độ xây dựng 21% và được phát triển theo phong cách resort ven sông tại khu vực Nam Sài Gòn. Đây cùng là căn hộ hiếm hoi trên trục đường Lê Văn Lương, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng được bao quanh bởi 6 trường đại học lớn, thừa hưởng hệ tiện ích hiện đại, theo chuẩn quốc tế.

Khải Hoàn Prime được xây dựng theo phong cách resort ven sông (Ảnh: CĐT).

Ngoài chứng minh được năng lực thi công thực tế, Khải Hoàn Prime đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, tiến tới ký hợp đồng mua bán trong quý IV/2025.

Dự kiến bàn giao vào quý I/2027, Khải Hoàn Prime được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao cho khu Nam Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu an cư của học sinh, sinh viên, chuyên gia trong và ngoài nước đang làm việc tại khu vực với tiềm năng cho thuê và đầu tư sinh lời bền vững.