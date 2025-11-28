Tiềm năng đầu tư của nhà phố liền kề trung tâm thương mại

Sức hút của điểm đến mới tại khu Đông

Thị trường bất động sản đã qua rồi thời kỳ "vẽ" tiện ích trên giấy. Giờ đây, nhà đầu tư thông minh tìm kiếm những dự án có khả năng kiến tạo sức hút thực như cách Bcons City đang làm được thông qua tuần lễ khai trương Bcons City Mall.

Đây là phép thử cho khả năng kết nối, tiếp cận nguồn khách đông đảo, góp phần giúp Bcons City đạt bước tiến mới trên hành trình kiến tạo cộng đồng trí thức, văn minh và giàu sức sống. Từ đó bảo chứng tiềm năng đầu tư của toàn khu đô thị vốn đang được đánh giá cao nhờ quy hoạch bài bản cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện.

Vị trí mặt tiền đắt giá của Bcons City Mall (Ảnh: Bcons Polaris).

Là trung tâm thương mại đầu tiên ở "trái tim" làng đại học, nơi có nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ lớn nhưng lại thiếu hụt các tiện ích quy mô, bài bản, Bcons City Mall mang ý nghĩa hơn cả một tiện ích thương mại.

20 thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế lựa chọn để đặt cửa hàng là bằng chứng cho quy mô và uy tín của Bcons City Mall. Trải rộng 3 tầng lầu ở khối đế tháp Bcons City ngay mặt tiền đại lộ 6 làn xe, đây được xem là biểu tượng thương mại mới tại "cửa ngõ" khu Đông.

Vị trí đắt giá giúp Bcons City Mall dễ dàng tiếp cận lưu lượng khách đông đảo lên đến hàng nghìn người tại phường Đông Hoà, TPHCM, đóng vai trò "đòn bẩy" cho giá trị các khu vực liền kề như nhà phố Bcons Uni Valley.

Bcons Uni Valley - dự án nổi bật trên thị trường bất động sản nhà liền thổ khu Đông

Trong lúc nhiều dự án còn đang loay hoay giải bài toán nguồn khách thì Bcons Uni Vally đã có lời giải. Nơi đây đón đầu được dòng khách 100.000 người (30.000-40.000 cư dân nội khu Bcons City) và 70.000 sinh viên, giảng viên, chuyên gia tại làng đại học.

Nguồn khách có sẵn, ổn định, có nhu cầu chi tiêu cao kết hợp cùng toạ độ “kim cương” khi kề cận trung tâm thương mại và đại lộ 6 làn xe, nhà đầu tư Bcons Uni Valley có thể an tâm về lưu lượng khách tiếp cận và đổ về mỗi ngày.

Thiết kế tối ưu cho đa dạng nhu cầu: ở, kinh doanh của Bcons Uni Valley (Ảnh: Bcons Polaris).

Các sản phẩm nhà phố thấp tầng tại Bcons Uni Valley có sổ hồng lâu dài, sẵn sàng bàn giao. Nhà đầu tư không phải chờ đợi 2-3 năm mà có thể nhận nhà, hoàn thiện và bắt đầu kinh doanh hoặc cho thuê ngay lập tức, tối ưu hóa dòng vốn.

Bcons Uni Valley còn có dư địa ấn tượng vì đi theo "sức bật" từ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang và dự kiến triển khai như mở rộng Xa Lộ Hà Nội lên 16 làn xe, mở rộng đại lộ Thống Nhất giai đoạn 2, Nút giao Tân Vạn, tuyến metro nối dài...

Bcons Uni Valley thừa hưởng 135 tiện ích hiện đại của khu đô thị (Ảnh: Bcons Polaris).

Với ưu thế vốn có, nhà phố Bcons Uni Valley là lựa chọn đáp ứng 3 giá trị: sống - tích lũy - truyền thừa. Theo đó, cư dân sống trong một khu đô thị tiện nghi, an ninh; tích lũy từ tự kinh doanh hoặc cho thuê với dòng tiền ngay lập tức; truyền thừa tài sản có giá trị bền vững, pháp lý minh bạch cho thế hệ sau.