Tiềm năng đầu tư bất động sản Long An

Dân trí Long An dẫn đầu thu hút dòng vốn FDI, với 3,6 tỷ USD trong tổng số 22,15 tỷ USD vốn ngoại trên toàn quốc trong 9 tháng đầu năm.

Dấu ấn quan trọng - tạo bứt phá mới

Tính đến ngày 20/9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020. Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3,6 tỷ USD, chủ yếu là dự án Nhà máy điện LNG, chiếm tới 85,3% tổng vốn đầu tư của Long An.

Có thể thấy, trong thời gian qua, sự nỗ lực từ phía tỉnh Long An để "đánh thức" thị trường đang "ngủ đông" một cách tích cực. Thông qua việc cải thiện và đầu tư hạ tầng, chú trọng đầu tư các công trình ngoài khu, cụm công nghiệp như giao thông, điện nước, ở giai đoạn 2021-2025, tỉnh cũng tập trung đầu tư xây dựng và mở rộng nhiều dự án giao thông quan trọng, kết nối nội tỉnh và các địa phương khác trong khu vực. Khi các dự án này hoàn thành sẽ kết nối thông suốt từ các khu, cụm công nghiệp ở các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh đến Cảng Quốc tế Long An, TPHCM và các tỉnh lân cận.

Ngoài bức tranh sáng về dòng vốn FDI, tỉnh Long An cũng nỗ lực hướng đến xây dựng địa phương thành đô thị thông minh, đáng sống. Qua đó, Long An cũng đã đề xuất quy hoạch khu siêu dự án kinh tế, quy mô tương đương với một số khu kinh tế lớn trên thế giới nhằm kết nối các khu vực quan trọng như Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, TPHCM, Vũng Tàu và Phnom Penh (Campuchia), tham gia vào chuỗi cung ứng chưa hoàn thiện, đặc biệt là lĩnh vực công, nông nghiệp công nghệ cao.

Điều này thúc đẩy phát triển và mở rộng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cũng như thu hút nguồn lao động trên cả nước.

Thị trường bất động sản Long An - hưởng lợi trực tiếp từ vốn ngoại

Dòng vốn FDI đang mang lại cho thị trường bất động sản Long An những mảng màu sáng hơn, giúp Long An sớm trở thành đô thị vệ tinh thông minh và đáng sống trong thời gian tới.

Trước cơ hội này, nhiều chuyên gia nhận định rằng thị trường bất động sản Long An sẽ chứng kiến làn sóng đầu tư từ các nhà đầu tư bao gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào nhiều phân khúc.

Hiện nay, thị trường bất động sản Long An đã xuất hiện những dự án nhà ở cao cấp như La Villa Green City; West Lakes Golf & Villas… tuy nhiên, số lượng nguồn cung mới đáp ứng được một phần so với nguồn cầu.

Theo báo cáo từ batdongsan.com, trong tháng 9/2021, ở phân khúc đất nền, mức độ quan tâm bất động sản tại Long An tăng 30%, giá được rao bán tăng 3%. Có thể thấy, Long An đang trở thành điểm đến hấp dẫn với một bộ phận khách ở. Cũng từ báo cáo trên chỉ ra rằng, nhu cầu tìm kiếm bất động sản của khách hàng không giảm đi trong mùa dịch. Thông tin được tìm kiếm nhiều nhất là yếu tố về môi trường, ánh sáng, khí hậu mát mẻ và tiết kiệm năng lượng. Trong đó, yếu tố môi trường sạch sẽ chiếm phần lớn.

Việc Long An trở nên hấp dẫn với nhiều khách hàng đến từ xu hướng giãn dân từ trung tâm về các đô thị vùng ven sau khi Covid-19 xuất hiện.

Bên cạnh vị trí chiến lược giáp TPHCM và là cửa ngõ của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Long An đã thay đổi bộ mặt hạ tầng giao thông tích cực trong thời gian qua, "gỡ nút thắt" về việc lưu thông kết nối các khu vực. Điều này mang đến yếu tố quyết định cho người sở hữu bất động sản tại Long An.

Ngoài ra, khách hàng an cư có thể yên tâm khi lựa chọn bất động sản tại thị trường này, khi vừa qua, Long An là một trong những tỉnh thành có tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên.

