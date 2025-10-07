Thương phố mang bản sắc miền Tây ở đô thị gần 240 tuổi

Đồng bằng sông Cửu Long - vùng đất trù phú với những con sông trĩu nặng phù sa, vườn cây trĩu quả và nhịp sống giao thương rộn rã.

Nơi đây, sự mặn mòi của đất hòa quyện với tính cách hào sảng, bao dung của con người thuộc nhiều dân tộc. Từ cội rễ của nền nông nghiệp và thương mại sông nước bền vững, miền Tây đã tạo nên sự đủ đầy và thịnh vượng cho cả miền Nam.

Tuy nhiên, trong guồng quay của sự phát triển, những đô thị ở miền Tây lại thiếu những thương phố mang tính bản sắc riêng, thiếu không gian vừa đủ sôi động để giao thương, vừa đủ bình yên để an cư.

Đây là khát vọng mà N.H.O, nhà kiến tạo đô thị đến từ Hàn Quốc, đang thực hiện tại dự án Mekong District - nơi những giá trị truyền thống được nâng tầm lên một chuẩn mực sống mới.

Phối cảnh tổng thể dự án Mekong District tại Long Xuyên, An Giang (Ảnh: N.H.O).

Khát vọng sống trọn vẹn của đô thị hiện đại

Long Xuyên, An Giang, đang chuyển mình, đổi mới từng ngày nhưng vẫn giữ bản sắc của vùng sông nước.

Trong bức tranh ấy, Mekong District như một điểm đến tiềm năng. Đây là quỹ đất còn sót lại tại nội thành Long Xuyên, ôm trọn sông Hậu trù phú, cách trung tâm hành chính, phố đi bộ Nguyễn Huệ và Vincom Long Xuyên từ 5 phút di chuyển.

Với vị trí đắc địa, Mekong District vừa đủ gần gũi thiên nhiên, vừa thuận tiện kết nối đa tiện ích xã hội (hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục…). Nơi đây không chỉ là một khu đô thị hiện đại ven sông, mà còn là lời đáp cho khát vọng sống trọn vẹn mà thành phố này xứng đáng sở hữu: nhịp sôi động của phố thị, an lành của miền sông nước và sự sang trọng, giá trị trường tồn của một đô thị gần 240 năm tuổi.

Mekong District vừa gần gũi thiên nhiên, vừa thuận tiện kết nối toàn bộ tiện ích (hành chính, văn hóa, giáo dục…) trong vòng 5 phút di chuyển (Ảnh: N.H.O).

Mekong District không chỉ là một dự án bất động sản, mà là cam kết về một thương phố mang bản sắc miền Tây. Toàn bộ dự án được thiết kế với ngôn ngữ kiến trúc sinh thái hiện đại, điểm xuyết những đường nét Đông Dương sang trọng, thể hiện qua những dãy phố với các cửa hàng mang dấu ấn riêng với thiết kế mặt ngoài lấy cảm hứng từ kiến trúc sang trọng cùng phong cách đương đại.

Các cụm biệt thự và nhà phố sang trọng trải dọc bờ sông, mỗi căn đều có ban công hướng về dòng sông Hậu. Không gian được thiết kế để vừa giữ nét bản địa, vừa hòa nhập cùng tiện nghi hiện đại. Mỗi chi tiết đều được lựa chọn để kết nối con người với mặt nước, ánh sáng và gió trời - tái hiện trải nghiệm sống đặc trưng miền Tây, nhưng đã được nâng tầm lên chuẩn mực quốc tế.

Tổng chiều dài tiếp giáp mặt nước của dự án lên đến 1.200m, trong đó 650m tiếp giáp trực tiếp sông Hậu và 550m tổng chiều dài hệ thống kênh rạch nội khu. Tổng diện tích dành cho cây xanh và tiện ích lên đến hơn 11ha, tạo ra không gian sống xanh, trong lành và thư thái.

Giá trị đầu tư mang tính di sản

Toạ lạc trung tâm của đô thị gần 240 năm tuổi, Mekong District không chỉ là nơi lý tưởng để an cư, du ngoạn mà còn là điểm chạm kết nối, mở ra cơ hội giao thương với toàn vùng.

Mekong District không chỉ là nơi an cư thảnh thơi, kinh doanh phong cách mà còn có giá trị đầu tư mang tính di sản. Dự án giữ lại trọn vẹn vị trí đắt giá bên sông tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Không gian vừa chung vừa riêng, thư thái, an nhàn và thân thuộc - một không gian đô thị có tính kết nối con người, nơi người ta cảm thấy gần gũi, ấm áp và tương tác tự nhiên dù ở giữa thành phố.

Đó chính là tinh hoa bản địa mà các nhà thiết kế đưa vào từng phân khu: một sự kết hợp giữa đô thị hiện đại quốc tế và nếp sống thanh thản, thân thuộc, an lành của cư dân thành phố 240 năm tuổi.

Mekong District - sự kết hợp giữa đô thị hiện đại quốc tế và nếp sống thanh thản, thân thuộc, an lành của cư dân thành phố 240 năm tuổi (Ảnh: N.H.O).

Từ đường nét kiến trúc đến cảnh quan nội khu ôm trọn tầm nhìn sông Hậu, nhà thiết kế muốn đặt chủ nhân ngôi nhà vào tâm điểm của câu chuyện sống động về vùng đất thịnh vượng, có bề dày văn hóa lâu đời.

Mekong District là lời đáp cho khát vọng sống trọn vẹn của cư dân thành thị miền Tây: nhịp sôi động của phố thị, an lành của miền sông nước và sự sang trọng, giá trị trường tồn của một đô thị lâu đời.

