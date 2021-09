Thưởng ngoạn tại balcony chuẩn "triệu USD" giữa tầng không

Dân trí Được đánh giá là không gian sống hoàn hảo dành cho giới thượng lưu Hà Thành, The Matrix One không chỉ mang đến hệ tiện ích đa tầng đẳng cấp mà còn "nuông chiều" giác quan của chủ nhân với ban công chuẩn "triệu USD" giữa tầng không.

Hà Nội đã bước vào đợt giãn cách thứ 4 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Không ít người cảm thấy bí bách vì phải ở trong nhà quá lâu, ngột ngạt giữa 4 bức tường chật hẹp. Khi ấy, người ta càng quan tâm hơn giá trị của balcony (ban công) - "cánh cửa" giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh của thành phố từ balcony tại The Matrix One.

Với The Matrix One, MIKGroup không chỉ phát triển một dự án bất động sản hạng A, hơn cả, đó là mong muốn kiến tạo một cộng đồng thịnh vượng. Trong đó có những gạch nối tài tình giữa sự sôi động, hiện đại với những khoảnh khắc thư giãn; giữa cuộc sống riêng tư, giãn cách của từng gia đình thượng lưu Hà Thành và không gian chung tràn đầy sinh khí.

Một trong những điểm kết nối tài tình đó là những balcony tuyệt đẹp. Tại The Matrix One, balcony được dày công chăm chút để có thể trở thành không gian thưởng ngoạn với tầm nhìn "triệu USD" giữa tầng không.

Mỗi balcony tựa như một khoang hạng Nhất với đài quan sát trên cao cùng góc nhìn toàn cảnh, đa diện nhất đến thành phố nhộn nhịp, các sự kiện giải trí sôi động ngay tại sân vận động quốc gia kế cận hay thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên trong tầm mắt. Vào mỗi sớm mai tươi đẹp hay khi ánh tà dương đổ bóng xuống công viên, hồ nước đối diện, bạn có thể thả mình thư giãn, thưởng ngoạn cảnh đẹp 360 độ đang hiển hiện trước mắt.

Tầm nhìn tại balcony The Matrix One không bị che khuất bởi bất cứ công trình cao tầng nào, tạo ra khoảng không vô cùng mãn nhãn, khoáng đạt.

Không lâu nữa các căn hộ The Matrix One sẽ được bàn giao nên ngay từ bây giờ, các chủ nhân đã có thể lên ý tưởng để biến balcony thành nơi thưởng ngoạn tại gia tuyệt đẹp. Tạo ra một góc vườn nhỏ nơi ban công có lẽ không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng bên cạnh những bồn hoa, bạn cũng có thể kê một chiếc võng xếp hoặc ghế nằm để đọc sách và ngắm cảnh. Balcony ở The Matrix One đủ lớn để bạn thoải mái với ý tưởng thi vị và lãng mạn đó.

Hãy tưởng tượng mỗi sáng cuối tuần, nằm dài trên chiếc ghế băng hay sofa đơn nơi góc ban công, nhâm nhi ly trà và ngắm nhìn công viên, phố xá, chắc hẳn đó sẽ là một trải nghiệm đầy mộng mơ.

Khu vườn diệu kỳ này không chỉ giúp bạn giảm căng thẳng mệt mỏi, tận hưởng sự thư thái và thả lỏng tâm hồn, nhà phát triển The Matrix One còn tính toán để bạn có thể bố trí ở balcony một quầy mini sky bar thượng hạng. Biến balcony thành không gian cho bữa tiệc nhỏ với ly rượu vang cùng người thân trong một buổi tối Hà Nội đầy sao chắc chắn sẽ giúp bạn quên đi các nhà hàng sang trọng vẫn chưa biết đến khi nào mở cửa trở lại…

Bạn có thể vừa làm việc vừa thư giãn tại balcony với chiếc xích đu nhỏ.

Nếu nhàm chán với những ngày WFH đằng đẵng, một phòng làm việc cơ động ngoài balcony ở The Matrix One có thể là một giải pháp lý tưởng. Một chiếc ghế có bàn tựa, một chiếc bàn xinh xinh đặt laptop. Phía trước mặt, thay vì mảng tường bí bách là khoảng không mênh mông mát mắt, là đủ cho một không gian làm việc xinh xắn, khơi nguồn sáng tạo.

Với không gian mở khoáng đạt này, balcony còn là sự lựa chọn lý tưởng để bạn tập gym hay một vài bài yoga thư giãn.

Những đặc quyền chuẩn "triệu USD" tại balcony The Matrix One có thể sẽ khiến bạn sớm phải gia nhập những hội nhóm như "Nghiện nhà", "Yêu balcony"… đang phát triển rầm rộ trên facebook trong những ngày giãn cách.

Khu tập yoga xanh mát trong nội khu Dự án.

Thuộc dòng bất động sản wellness điển hình, chủ nhân The Matrix One còn được tận hưởng không gian sống trong lành nhờ hệ thống 4 lớp cây xanh nội khu dự án và khu vườn Nhật ở tầng 43 với hàng vạn cây xanh quý hiếm, tạo ra một tiểu vùng khí hậu xanh mát giữa khu Tây sầm uất và sôi động bậc nhất Hà Nội.

Với những lớp "áo giáp xanh" hơn 14 ha công viên, mặt hồ là hệ sinh thái tiện ích bảo vệ và tăng cường sức khỏe của cư dân The Matrix One như: hệ thống spa chuyên nghiệp, phòng tập gym chuẩn quốc tế, bể bơi bốn mùa hiện đại, khu tập thể thao ngoài trời, đường chạy bộ ven hồ...

Cùng với đó, mật độ căn hộ/sàn siêu thấp tại The Matrix One chỉ với 10 căn/sàn và 7 thang tốc độ cao, lên tới 3,5 m/giây, đảm bảo cho cư dân mật độ sinh hoạt, đi lại riêng tư không quá đông đúc hay chật chội. Đó là một điểm cộng tuyệt vời trong thời buổi giãn cách vì dịch bệnh hiện nay.

