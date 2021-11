Thuduc House lên tiếng sau khi CEO và nhiều lãnh đạo bị bắt

Dân trí Đại diện Thuduc House cho biết mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường. Doanh nghiệp cũng sẽ họp đại hội cổ đông thường niên dự kiến vào cuối tháng 12 để kiện toàn nhân sự.

Họp đại hội cổ đông vào tháng 12

Đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa phản hồi chính thức về việc Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị bắt. Theo đó, ngày 24/11, ông Hoàng đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc đến công ty và thông tin đã được công bố đúng quy định của pháp luật.

Đến chiều ngày 25/11, Thuduc House cho biết chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và cũng biết thông tin thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Ngay khi có thông tin chính thức, Thuduc House sẽ thực hiện các thủ tục, công bố thông tin đúng quy định pháp luật.

Thuduc House khẳng định mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường. Công ty đang gấp rút thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động trong thời gian tới. Cuối tháng 12, Thuduc House dự kiến sẽ họp đại hội cổ đông thường niên để kiện toàn nhân sự HĐQT, ban điều hành và xây dựng chiến lược, định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Thuduc House (Ảnh: TDH).

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ (C03) đang điều tra vụ án "Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan; vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Phó tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu của Thuduc House kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thuduc Wood Nguyễn Thị Bích Ngọc, Kế toán trưởng Thuduc House Quan Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh Nguyễn Văn Lành.

Bán cổ phiếu trước khi bị bắt

Trước khi bị bắt, cả hai ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Nguyễn Ngọc Trường Chinh đều đã bán ra số lượng lớn cổ phiếu của Thuduc House. Ông Hoàng chuyển nhượng gần 1,8 triệu cổ phiếu TDH vào ngày 1/11, chỉ còn giữ lại chưa đến 300 nghìn cổ phiếu trong khi ông Chính thoái hết gần 1,5 triệu cổ phiếu TDH vào ngày 29/10.

Diễn biến giá cổ phiếu TDH từ đầu năm nay (Ảnh: TV).

Ngay trước khi bị bắt, ông Hoàng cũng đã ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc Lê Chí Thủ Khoa điều hành toàn bộ công việc chung thuộc trách nhiệm của tổng giám đốc và giải quyết các công việc liên quan đến quyền và trách nhiệm của tổng giám đốc. Ông Khoa là em trai của Chủ tịch HĐQT Thuduc House Lê Chí Hiếu và cũng chỉ mới được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc gần đây vào đầu tháng 11.

Trên sàn chứng khoán hôm nay, cổ phiếu TDH rơi mạnh sau thông tin tổng giám đốc bị bắt giam. Đóng cửa phiên 26/11, thị giá TDH dừng ở mức 11.600 đồng, giảm 3% so với phiên hôm qua. Dù vậy, trong 3 tháng gần nhất, cổ phiếu của Thuduc House vẫn tăng giá hơn 60%, vượt mặt bằng chung của VN-Index.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Thuduc House đạt doanh thu thuần 362 tỷ đồng, giảm gần 70% so với cùng kỳ 2020. Tuy nhiên, công ty lại có lãi sau thuế lên tới 250 tỷ đồng, vượt xa so với kết quả thua lỗ cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được do Thuduc House liên tục thoái vốn, thanh lý các khoản đầu tư và thu lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

Việt Đức