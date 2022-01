Thu hồi một nhà cổ công sản ở Hội An sử dụng sai mục đích

Ngày 11/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An - cho hay, Hội An đã có văn bản gửi UBND huyện Tây Giang về việc thu hồi lại nhà cổ số 59 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, TP Hội An.

Ngôi nhà 59 Nguyễn Thái Học, TP Hội An có diện tích khoảng 60m2, có giá trị theo thị trường từ 20-30 tỷ đồng, được UBND TP Hội An giao cho huyện Tây Giang để trưng bày mặt hàng thổ cẩm, các loại hàng hóa OCOP của Tây Giang (Ảnh: CB).

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, huyện Tây Giang và TP Hội An kết nghĩa với nhau nên thành phố trách nhiệm giúp đỡ Tây Giang trong mọi vấn đề về phát triển kinh tế xã hội. Do đó, hàng năm, huyện Tây Giang và TP Hội An kết ký nhiều chương trình hỗ trợ lẫn nhau.

Trong chương trình hợp tác trước đây của 2 địa phương, Hội An là đô thị du lịch, trung tâm thương mại lớn của tỉnh nên huyện Tây Giang đề xuất địa điểm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm về tiểu thủ công nghiệp của huyện tại Hội An. Đặc biệt là mặt hàng thổ cẩm, các loại hàng hóa OCOP của Tây Giang.

Từ đề nghị của huyện Tây Giang, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An họp và thống nhất giao ngôi nhà 59 Nguyễn Thái Học cho Tây Giang để tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu hàng hóa… phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tây Giang theo chương trình kết nghĩa.

Tuy nhiên, huyện Tây Giang sau đó cho bên thứ 3 thuê lại. Bên thứ 3 cho bên thứ 4 thuê và xảy ra tranh chấp; hiện ngôi nhà đang đóng cửa (Ảnh: CB).

Tuy nhiên, từ đó đến nay, huyện Tây Giang cho ai thuê hay kết hợp với ai thì TP Hội An không được biết và huyện Tây Giang cũng không thông tin cụ thể đến TP Hội An.

Vừa rồi, thành phố có tiếp nhận thông tin huyện Tây Giang cho thuê ngôi nhà 59 Nguyễn Thái Học không đúng mục đích, người được thuê ký lại với một bên thứ 4 xảy ra tranh chấp. Do đó, thành phố đã có văn bản đề nghị huyện hoàn trả để Hội An quản lý.

"Sắp tới, đoàn của TP Hội An sẽ đi thăm huyện Tây Giang và bàn với huyện để giải quyết dứt điểm", Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay.

Liên quan đến việc sử dụng ngôi nhà số 59 Nguyễn Thái Học sai mục đích, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Lượm - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, ông mới nhận bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch huyện vào năm 2020 nên không nắm rõ vụ việc.

Phóng viên cũng đã liên lạc nhiều lần với ông A Rất Blúi - Phó Chủ tịch huyện Tây Giang, người phụ trách vụ việc - để hỏi rõ việc ngôi nhà 59 Nguyễn Thái Học, TP Hội An cho ai thuê và hiện trạng bây giờ ra sao, nhưng ông Blúi không nghe máy.

Trước đó, ngày 7/1, Dân trí đã thông tin một nhà cổ số 75 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, TP Hội An, gần với nhà cổ 59) trị giá hàng chục tỷ đồng, đã được UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định thu hồi vì sử dụng sai mục đích.

Công Bính