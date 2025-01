Những dự án bất động sản tại Hà Nội dự kiến được mở bán trong năm nay

Báo cáo thị trường căn hộ Hà Nội năm 2024 của một đơn vị vừa được công bố mới đây cho thấy, tính đến quý IV/2024, với sự ra mắt của nhiều dự án cao cấp, giá bán sơ cấp tại khu vực Hà Nội đã ghi nhận mức tăng khoảng 5% so với quý trước, dao động 2.600-3.600 USD/m2, tương đương 65-90 triệu đồng/m2.

Đơn vị trên dự báo, trong năm nay, Hà Nội sẽ có 10 dự án được mở bán, đóng góp nguồn cung khoảng gần 13.600 căn hộ.

Các dự án này bao gồm Central Residence (Gamuda Land); Eco Smart City Cổ Linh (chủ đầu tư Thiên Hương); Kepler Land (TSQ Việt Nam); The Charm An Hưng; Sunshine Crystal River - Ciputra; Vinhomes Cổ Loa; The Reflection West Lake (Kusto Home); Starlake giai đoạn 2 (Daewoo); Vinhomes Đan Phượng và dự án Thành phố Thông minh của BRG.

TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - nêu, trong ngắn hạn, nguồn cung bất động sản nhà ở năm nay sẽ tiếp tục tăng trưởng, khoảng 10% so với năm 2024. Thực tế cho thấy nhiều dự án cũng có kế hoạch ra hàng để đón đầu cơ hội phục hồi của thị trường.

Một dự án chung cư tại Hà Nội (Ảnh: Trần Kháng).

Tuy nhiên, nguồn cung dự kiến vẫn được đóng góp chủ yếu bởi các đại đô thị tại các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Bắc của những chủ đầu tư lớn. Riêng Hà Nội và các đô thị vệ tinh ước tính đạt khoảng 37.000 sản phẩm trong năm nay. Trong khi đó, TPHCM và vùng ven ước tính đạt khoảng 18.000 sản phẩm.

Loại hình căn hộ chung cư, chủ yếu là phân khúc có giá từ 50 triệu đồng/m2 trở lên được dự báo tiếp tục dẫn dắt thị trường, với sự gia tăng nguồn cung hạng sang.

Loại hình biệt thự, liền kề nhà phố cũng dần trở thành tâm điểm thị trường với nguồn cung mới tăng trưởng từ các dự án đại đô thị dự kiến mở bán. Trong khi nguồn cung đất nền sẽ tiếp tục giảm cùng quy định "siết" phân lô bán nền.

Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở sẽ tiếp tục khan hiếm, nhất là phân khúc nhà ở bình dân. Chủ tịch VARS cho rằng, nguồn cung từ các dự án nhà ở xã hội dự kiến tăng trưởng rõ rệt trong năm 2025 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu nguồn cung nhà ở toàn thị trường.

Với phân khúc đất nền, mặt bằng giá sơ cấp tăng mạnh nhờ tiềm năng tăng giá tốt. Mặt bằng giá các sản phẩm biệt thự/liền kề, nhà phố cũng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong bối cảnh do quỹ đất khan hiếm, chi phí đầu tư, nhất là chi phí liên quan đến đất đai tăng.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, các dự án nhà ở mở bán trong năm nay vẫn sẽ được quan tâm, giao dịch nhưng tốc độ hấp thụ có khả năng chậm lại. Phân khúc căn hộ sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thanh khoản thị trường.

Tuy nhiên, thanh khoản căn hộ vẫn sẽ tập trung tại các dự án đại đô thị. Nhu cầu nhà ở, nhất là nhu cầu đầu tư sẽ tiếp tục dịch chuyển sang vùng ven đô thị và các tỉnh thành cấp 2, cấp 3, nơi có mức giá thấp hơn, còn nhiều dư địa tăng trưởng hơn trong tương lai. Trong khi đó, đất nền đã tách thửa, có đầy đủ pháp lý tại các khu vực có hạ tầng phát triển, tiềm năng cao, vẫn là phân khúc được nhiều người sẵn sàng xuống tiền.

Đánh giá về thị trường nhà ở trong năm 2025, bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cao cấp CBRE chi nhánh Hà Nội - cho biết có một số yếu tố có thể kỳ vọng mặt bằng giá sẽ ổn định.

Năm nay, nguồn cung mới căn hộ chung cư tại Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục dồi dào, ước đạt hơn 31.000 căn mở bán, cao hơn so với năm 2024, chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, với sự gia tăng nguồn cung hạng sang.

Lượng nguồn cung này được xem là tín hiệu tốt của thị trường. Lấy dẫn chứng số liệu nghiên cứu, bà An cho biết sau cả năm có diễn biến giá nhanh thì mặt bằng giá trong quý IV/2024 có xu hướng tăng chậm lại. Từ nguồn cung đó, giá bán sơ cấp được dự báo sẽ tăng trưởng ổn định, dự kiến tăng trung bình 6-8% mỗi năm.