Thời gian ký cấp sổ đỏ ở TPHCM được rút ngắn trong 24 giờ

Ngoài chuyển hồ sơ theo đường bưu điện như trước đây, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận - huyện sẽ bố trí xe chuyên dụng luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM để đóng dấu, trả hồ sơ trong 24 giờ.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TPHCM vừa có quyết định về việc ủy quyền cấp và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Người được ủy quyền được sử dụng con dấu của Sở TN&MT trong quá trình thực hiện nội dung ủy quyền. Thời hạn ủy quyền trong 6 tháng kể từ ngày 14/5.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức sẽ được ủy quyền giải quyết 11 thủ tục đất đai.

Quyết định nói trên của Sở TN&MT TPHCM nhằm cụ thể hóa Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phối hợp giải quyết thủ tục đất đai vừa được UBND TPHCM ban hành.

Cụ thể, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức sẽ được ủy quyền giải quyết 11 thủ tục hành chính về đất đai áp dụng cho người sử dụng đất (gồm hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TPHCM, việc ủy quyền cho 22 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sẽ góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn như trong thời gian qua. Các thủ tục này sẽ được giải quyết nhanh và thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian khoảng 50% so với trước đây.

Như trước đây, thủ tục đăng ký chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng - cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…, thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả mất khoảng 30 ngày. Với việc ủy quyền cho các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai như hiện nay thì chỉ mất tối đa 15 ngày.

Để giải quyết thủ tục đất đai cho người dân một cách nhanh chóng, Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM đã xây dựng 2 phương án xử lý hồ sơ. Một là hồ sơ từ các chi nhánh sẽ được chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM theo đường bưu điện để đóng dấu như trước đây.

Phương án 2 là hồ sơ đã ký từ các chi nhánh được luân chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM bằng xe chuyên dụng trong ngày làm việc. Sau đó, đơn vị này sẽ đóng dấu, trả hồ sơ vào ngày hôm sau. Tức thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM chỉ trong vòng 24 giờ.

Những thủ tục đất đai được ủy quyền cho 22 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gồm:

1. Đăng ký, cấp sổ đỏ, sổ hồng đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (trường hợp không nộp giấy chứng nhận).

2. Đăng ký, cấp sổ đỏ, sổ hồng đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (trường hợp có nộp Giấy chứng nhận).

3. Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (cấp mới Giấy chứng nhận).

4. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất (cấp mới Giấy chứng nhận).

5. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (cấp mới Giấy chứng nhận).

6. Tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (cấp mới Giấy chứng nhận).

7. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

8. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện "dồn điền đổi thửa".

9. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.

10. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

11. Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp mới Giấy chứng nhận).

Theo Phương Anh Linh

VietNamNet