Thêm một tin vui với tỉnh Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Cooler Master (Đài Loan, Trung Quốc) về cơ hội mở rộng đầu tư tại địa phương.

Cooler Master là tập đoàn sản xuất phần cứng máy tính thành lập năm 1992. Công ty nổi tiếng với các giải pháp tản nhiệt và linh kiện PC, đồng thời cung cấp thiết bị làm mát cho máy chủ, trung tâm dữ liệu và nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới.

Tại buổi làm việc, ông Andy Lin, Phó chủ tịch Tập đoàn Cooler Master, cho biết doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 1/2023 và sau đó điều chỉnh tăng vốn vào tháng 12/2024. Đến nay, tổng vốn đầu tư là 200 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn và Phó chủ tịch Tập đoàn Cooler Master Andy Lin (Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh).

Với mong muốn lấy Bắc Ninh làm chuẩn để xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu, tập đoàn đang lên kế hoạch đầu tư khoảng 3 tỷ USD cho các dự án tiếp theo tại Việt Nam.

Dự kiến đến năm 2029, các dự án này có thể tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động, đồng thời hình thành hệ sinh thái liên kết với các nhà cung cấp và đối tác tham gia sản xuất.

Tập đoàn còn có kế hoạch xây dựng khu nhà ở cho người lao động và nhà ở chuyên biệt cho cán bộ, công nhân của doanh nghiệp, đồng thời đầu tư về lĩnh vực đào tạo nhân tài để cung ứng nguồn nhân lực cho toàn cầu.

Đại diện Cooler Master đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ các chính sách ưu đãi về thuế, giá thuê, mua đất; tạo điều kiện phát triển các trung tâm đào tạo và khu lưu trú; đồng thời hỗ trợ thủ tục hành chính trong quá trình triển khai dự án.

Trước đó, tập đoàn đã thành lập Công ty TNHH Cooler Master để xây dựng nhà máy rộng 10 ha tại Khu công nghiệp Gia Bình I. Giai đoạn I của dự án đi vào hoạt động từ tháng 7/2025 với tổng vốn đầu tư đã thực hiện khoảng 140 triệu USD. Hiện doanh nghiệp sử dụng gần 1.300 lao động và dự kiến đến năm 2026 sẽ cần khoảng 5.000 người.

Về phía tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND Phạm Hoàng Sơn cho biết địa phương đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt Bắc Ninh đã hình thành hệ sinh thái phát triển chip, công nghệ bán dẫn cùng các ngành công nghệ liên quan.

Về hạ tầng, tỉnh đang phối hợp với Trung ương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô 4F, tiêu chuẩn 5 sao và định hướng trở thành một trong 10 sân bay hàng đầu thế giới. Giai đoạn đầu của sân bay dự kiến vận hành vào cuối năm 2027.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh cho biết tập đoàn sẽ được xem xét hưởng các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế theo quy định của Chính phủ và của tỉnh nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Về giá thuê và mua đất, tỉnh đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Capella, đơn vị phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình I, phối hợp với Cooler Master để thảo luận và đưa ra mức giá phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị tập đoàn sớm triển khai khu ký túc xá cho người lao động và xây dựng lộ trình đầu tư chi tiết cho từng giai đoạn. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được giao làm đầu mối hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án.