Thêm dự án sắp xuất hiện dọc tuyến Quốc lộ 13

Quốc lộ 13 mở rộng - cơ hội cho các dự án mới

Quốc lộ 13 giữ vai trò huyết mạch, kết nối TPHCM với các trung tâm công nghiệp và đô thị năng động phía Đông Nam Bộ. Những năm gần đây, trục giao thông này liên tục đón các dự án mở rộng, nâng cấp. Riêng đoạn qua cửa ngõ Đông Bắc TPHCM có quy mô 10 làn xe, vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, giúp cải thiện lưu thông và giảm áp lực cho khu vực. Song song với sự hoàn thiện của hạ tầng, bất động sản dọc trục Quốc lộ 13 cũng trở nên sôi động, thu hút nhiều dự án quy mô lớn và nhà đầu tư quan tâm.

The Emerald Garden View - khu căn hộ cao cấp được định hướng phát triển theo phong cách sống xanh đa tiện ích sắp ra mắt liền kề Quốc lộ 13 (Ảnh minh hoạ: CĐT).

Theo DKRA Consulting, 8 tháng đầu năm, bất động sản (BĐS) phía Nam ghi nhận lượng căn hộ mở bán mới tăng 58% so với cùng kỳ. Bình Dương cũ (chủ yếu Thuận An, Dĩ An) dẫn đầu nguồn cung và đạt tỷ lệ hấp thụ 73%, cao hơn mức trung bình 71% và TPHCM cũ 57%. Nhu cầu căn hộ không chỉ đến từ cư dân địa phương, mà còn từ lực lượng chuyên gia, kỹ sư, quản lý tại các khu công nghiệp lân cận - nhóm khách hàng có sức cầu lớn về thuê và mua căn hộ.

Định hướng mở rộng Quốc lộ 13 mang tới nhiều tiềm năng cho các dự án hiện hữu, tạo động lực phát triển cho các dự án mới sắp gia nhập thị trường trong thời gian tới.

Sức hút của thị trường được lý giải từ hai yếu tố. Một mặt, khu vực này hưởng lợi từ hạ tầng được nâng cấp, mang lại sự thuận tiện trong di chuyển và gia tăng giá trị tài sản. Mặt khác, việc tập trung nhiều khu công nghiệp quy mô lớn đã tạo ra cộng đồng cư dân có nhu cầu chỗ ở ổn định và lâu dài.

The Emerald Garden View sắp ra mắt dọc Quốc lộ 13

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng đồng bộ và nhu cầu ở thực mở ra dư địa tăng trưởng cho các dự án bất động sản mới dọc Quốc lộ 13, nhất là những dự án sở hữu pháp lý minh bạch và được phát triển bài bản. Trong bối cảnh ấy, The Emerald Garden View nổi lên như một điểm sáng. Mới đây, dự án được Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) ký kết hợp tác với loạt đối tác, sẵn sàng gia nhập thị trường bằng sự chuẩn bị toàn diện.

Theo đó, trong khuôn khổ lễ ký kết, dự án The Emerald Garden View nhận được sự đồng hành và bảo chứng chất lượng từ nhiều thương hiệu trong và ngoài nước như SOL E&C (tổng thầu thiết kế và xây dựng), Land Sculptor Studio Việt Nam (tư vấn thiết kế cảnh quan), S&K (tư vấn giám sát), CBRE (tư vấn quản lý vận hành), LIXIL (thiết bị nội thất), DKRS (kinh doanh tiếp thị) và MB Bank (ngân hàng tài trợ).

Sự hợp tác toàn diện không chỉ khẳng định chất lượng của dự án mà còn gia tăng niềm tin đối với khách hàng và nhà đầu tư. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững Lê Phong Group kiên định theo đuổi.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án The Emerald Garden View tại TPHCM vừa qua (Ảnh: CĐT).

The Emerald Garden View được quy hoạch trên diện tích gần 2ha, phát triển với 2 tòa tháp cao 25 tầng cùng 2 tầng hầm, mang đến ra thị trường nhiều loại hình sản phẩm đa dạng: căn hộ cao cấp, shophouse. Điểm nhấn nổi bật của dự án là hệ thống tiện ích quốc tế gắn liền với không gian xanh: trung tâm thương mại, hồ bơi tràn bờ, trường học, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh rộng lớn, đường dạo bộ ven sông và khu ẩm thực phong phú, kiến tạo môi trường sống hiện đại nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên.

Một trong những lợi thế lớn của The Emerald Garden View là vị trí chiến lược: tọa lạc liền kề Quốc lộ 13 - cửa ngõ Đông Bắc TPHCM, kết nối đến trung tâm thành phố, đồng thời liền kề các khu công nghiệp xanh hiện đại, không gian sinh thái ven sông và vùng trái cây Lái Thiêu. Bên cạnh đó, dự án còn được hưởng lợi từ quy hoạch tuyến metro trong tương lai, mở ra dư địa tăng trưởng giá trị dài hạn cho cư dân lẫn nhà đầu tư.

Đại diện đơn vị phát triển dự án - Lê Phong Group, cùng các đối tác tại lễ ký kết (Ảnh: CĐT).

Hội tụ nhiều ưu thế về: vị trí, pháp lý minh bạch, nghĩa vụ tài chính và có giấy phép xây dựng, The Emerald Garden View cộng hưởng với hạ tầng đang “thay da đổi thịt” và nhu cầu an cư thực tế ngày càng tăng, hứa hẹn trở thành chất sống mới, nâng tầm chuẩn mực an cư - đầu tư tại cửa ngõ Đông Bắc TPHCM, đáp ứng nhu cầu của đội ngũ chuyên gia, cư dân địa phương và nhà đầu tư dài hạn.