The Win City giải bài toán giá căn hộ tăng cao ở trung tâm TPHCM

Quỹ đất lõi đô thị khan hiếm, xu hướng dịch chuyển ra đô thị vệ tinh

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng trong 9 tháng đầu năm, giá bất động sản đang lập đỉnh một thập kỷ. Tại Hà Nội, mỗi m2 căn hộ đạt trung bình ở mức 70-80 triệu đồng/m², tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, nhà liền thổ ở mức 100-200 triệu đồng.

Ở TPHCM, giá chung cư tăng 36% lên đến 89 triệu đồng/m², nhà liền thổ dao động 230-300 triệu đồng. Sau sáp nhập, TPHCM tiếp tục ghi nhận giá nhà trung bình tăng 8-18%.

Trong khi giá bán leo thang, nguồn cung lại giảm do pháp lý kéo dài, quỹ đất nội đô hạn chế và chi phí phát triển dự án tăng cao. Phân khúc trung cấp - bình dân gần như biến mất, nhất là các sản phẩm dưới 2 tỷ đồng.

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, giá nhà đang tăng cao vượt khả năng chi trả của người mua ở thực (Nguồn: Batdongsan).

Với mức lương trung bình của lao động trẻ tại các đô thị lớn, việc tích lũy để sở hữu căn nhà đầu tiên đang ngày càng trở nên khó khăn. Thống kê từ Hiệp hội môi giới BĐS (VARS), giai đoạn 2014 đến giữa năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4,11 triệu đồng/ tháng lên 8,3 triệu đồng/ tháng, tương ứng tăng trung bình 6,4%/ mỗi năm.

Trong khi đó, giá căn hộ chung cư trung bình lại tăng nhanh, bình quân 11,7%/năm, từ mức 25 triệu đồng/m² lên tới 75,5 triệu đồng/m².

Hạ tầng vành đai - cao tốc - metro: Lời giải cho bài toán nhà ở lõi đô thị

Chi phí sở hữu nhà trong nội đô ngày càng tăng cao, vượt khả năng chi trả của đa số người dân, thúc đẩy xu hướng giãn dân ra các đô thị vệ tinh.

Các chuyên gia dự báo giai đoạn 2025-2030, các đô thị vệ tinh với mức giá hợp lý, hạ tầng đồng bộ sẽ là điểm sáng phát triển, nhờ cú hích từ các dự án hạ tầng trọng điểm tạo lập trung tâm dân cư mới, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng.

Khu Tây TPHCM, Long An cũ, nổi bật với hạ tầng hiện đại gồm Vành Đai 3 và 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài và Metro 3A, rút ngắn thời gian kết nối trung tâm còn 35-45 phút, giảm áp lực di chuyển và nâng cao chất lượng sống.

Trong đó, Vành đai 3 đang vào giai đoạn nước rút, đoạn qua Tây Ninh (Long An cũ) đã hoàn thành và dự kiến thông xe cao tốc vào ngày 19/12.

Tuyến Vành đai 3 TPHCM dài 76,3 km đến thời điểm hiện tại, toàn tuyến đã đạt khoảng 63% khối lượng thi công (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Vành đai 3 có vốn đầu tư hơn 75.000 tỉ đồng, dài hơn 76km, đi qua Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM và Long An. Tuyến vành đai kết nối 5 cao tốc hướng tâm: TPHCM - Trung Lương, Mộc Bài, Chơn Thành, Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành, tạo mạng lưới liên kết vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Những dự án bất động sản chạy dọc vành đai, thừa hưởng hạ tầng nhận được sự quan tâm của người dân, giới đầu tư, trong đó có dự án The Win City - cửa ngõ Tây TPHCM.

The Win City sở hữu vị trí tại “tam giác hạ tầng” Vành đai 3 - Vành đai 4 - Cao tốc TPHCM - Trung Lương, cách nút giao Vành đai 3 - Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10) khoảng 5 phút.

Khi các tuyến hạ tầng hoàn thiện, cư dân ở đây có thể di chuyển đến Bình Dương trong khoảng 30 phút, đến Sân bay Long Thành trong 45-60 phút và đến Vũng Tàu trong khoảng 90 phút.

Dự án The Win City thừa hưởng hệ thống hạ tầng “cao tốc - vành đai”, đáp ứng nhu cầu ở thực lẫn gia tăng giá trị cho nhà đầu tư (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Dự án được bảo chứng bởi các thương hiệu hàng đầu với vai trò liên danh chủ đầu tư và phát triển dự án: An Cường, Central, Thắng Lợi Group. Đồng thời tư vấn quản lý vận hành CBRE.

Bên cạnh tiềm năng về vị trí và chất lượng bàn giao, dự án còn chinh phục khách hàng bởi mô hình hơn 100 tiện ích: tổ hợp thương mại Win Mark, trường liên cấp Win Edu, phòng khám Winmec, công viên, hồ bơi Olympic, sân thể thao... mang đến trải nghiệm sống đắt giá cho cư dân.