The Parkland: Sức hút từ hệ sinh thái xanh gần 17ha tại Imperia Ocean City

Là phân khu đầu tiên ra mắt của tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City tại Ocean Park 2, The Parkland không dừng lại ở việc đưa không gian xanh vào cảnh quan mà còn tạo nên một hệ sinh thái - nơi thiên nhiên và con người cùng tồn tại, tương tác chặt chẽ với nhau. Trên tổng diện tích 33,68ha của phân khu là sự hiện diện của 17ha cây xanh và mặt nước, 5km chiều dài đường dạo bộ và hơn 100 loài cây, thảm thực vật phong phú…

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi cư dân đô thị nên có khả năng tiếp cận không gian xanh công cộng có diện tích tối thiểu 0,5ha trong bán kính khoảng 300m, tương đương một quãng đi bộ ngắn.

Ở The Parkland, thiên nhiên đủ gần để con người có xu hướng vận động nhiều hơn, giảm căng thẳng và duy trì trạng thái tinh thần tích cực. Công viên trung tâm rộng tới 3,6ha tại đại đô thị Ocean City đóng vai trò dẫn dắt nhịp sống của cư dân thế hệ mới tại The Parkland.

The Parkland sở hữu gần 17ha diện tích cảnh quan cây xanh mặt nước với nhiều mảng xanh (Ảnh: CĐT).

Từ công viên trung tâm, những cụm tiện ích được chủ đích tạo ra giúp cộng đồng cư dân mạnh khỏe về thể chất và thư thái về tinh thần. Cầu đi bộ, sân tập gym, bể bơi ngoài trời, vườn yoga, vườn BBQ, sân chơi trẻ em… là những điểm nhấn trọn vẹn cho hệ sinh thái đô thị kiểu mới mà The Parkland sở hữu.

Được ví như một ốc đảo xanh, The Parkland không vì thế mà xa rời nhịp sống đô thị. Cuộc sống tại The Parkland là sự giao thoa trọn vẹn giữa chuyển động và tĩnh tại, đủ gần để chạm vào mọi tiện ích sôi động của đại đô thị, đủ tách biệt để giữ lại không gian riêng tư cho nhịp sống cá nhân.

Từ The Parkland, cư dân chỉ mất vài phút để kết nối tới hệ tiện ích sôi động của Ocean Park 2,các trường đại học lớn và sân vận động, 30 phút đã có thể hiện diện tại hồ Hoàn Kiếm… Nhưng khi rời khỏi những tuyến kết nối ấy, The Parkland mở ra một thế giới khác với khuôn viên xanh nội khu được quy hoạch khép kín, tạo nên chất sống riêng cho cộng đồng cư dân nơi đây.

Với cách tổ chức không gian lấy hệ thống công viên làm trục trung tâm, The Parkland được hình thành như một vùng xanh liên kết, nơi thiên nhiên hiện diện xuyên suốt và gắn kết cộng đồng cư dân. Các tòa nhà không tồn tại như những khối kiến trúc riêng lẻ mà được kết nối “mềm” thông qua mạng lưới tiện ích và những dải công viên xanh.

Khi kiến trúc làm dịu đi nhịp sống đô thị

Ra mắt các tòa nhà cao tầng tưởng chừng theo khuôn mẫu, nhưng The Parkland đã làm được nhiều hơn thế với những khoảng không gian mở đưa thiên nhiên đến gần hơn với nhịp sống hàng ngày. Ngôn ngữ kiến trúc của The Parkland lấy cảm hứng từ hình thái sông - đảo - núi gợi nhắc đến địa hình tự nhiên bản địa, tôn vinh giá trị truyền thống giữa những tiện nghi hiện đại. Mặt nước và những khoảng xanh đóng vai trò làm dịu đi nhịp đô thị mang lại sức sống mới cho những tòa nhà cao tầng.

Những tòa nhà cao tầng được thiết kế xen kẽ với những khoảng nghỉ đắt giá (Ảnh: CĐT).

Được thiết kế bởi NBBJ - công ty kiến trúc, quy hoạch và thiết kế toàn cầu của Mỹ, The Parkland vừa mang âm hưởng của một New York sôi động lại vừa nổi bật bởi sắc xanh giữa các tầng không. Khi những khoảng trống đô thị gặp gỡ ánh sáng và thiên nhiên dịu mát, không khí bên trong những căn nhà nhỏ sẽ được đối lưu hài hòa, mang lại chất lượng sống hoàn hảo.

Cùng với sự tối ưu hóa từ kiến trúc đến nội thất, The Parkland mang đến hệ sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân. Các căn hộ studio, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN phù hợp với người trẻ độc thân, gia đình trẻ hoặc các hộ gia đình đa thế hệ. Trong khi đó, Duplex và Penthouse lại mở ra lựa chọn cho những chủ nhân tìm kiếm không gian sống rộng rãi, riêng tư hơn.

Tại The Parkland, sự đắt giá không nằm ở những điều phô trương mà bắt đầu từ khoảnh khắc được trở về nhà sống giữa miền xanh và gạt bỏ mọi áp lực. Đó là cách The Parkland định nghĩa về một nơi đáng sống, về trải nghiệm của thế hệ mới được nuôi dưỡng từ những giá trị giản dị nhưng bền vững mỗi ngày.

